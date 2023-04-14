В каких странах больше всего украинских беженцев

Украинцы, оказавшиеся на оккупированной РФ территории страны, должны ее покинуть, говорят власти в Киеве в связи с ожидающимся наступлением ВСУ. Где именно находятся жители Украины, уже покинувшие свои дома?

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук косвенным образом призвала украинцев, находящихся на оккупированных Россией украинских территориях, бежать - в свете предстоящего наступления ВСУ. "Советую украинцам на временно оккупированных территориях либо уезжать в третьи страны, либо готовиться", - написала она в Telegram во вторник, 11 апреля, не сообщив дополнительных подробностей.

В ходе полномасштабного российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, несколько миллионов украинцев (численность населения страны на момент начала боевых действий, по официальным данным, превышала 41 млн человек) были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них бежали в европейские страны, кто-то нашел убежище в других регионах Украины, став так называемыми внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Вторгшаяся в Украину Россия приняла больше всего украинских беженцев

При этом больше всего украинских беженцев - 2,8 млн человек, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) - приняла Россия, которая начала войну в Украине более года назад. Вероятно, в основном это люди из восточной части Украины, для которых другие пути эвакуации слишком опасны или даже невозможны, или же те, кто верен и лоялен России.

По всей видимости, Москва даже целенаправленно поощряет иммиграцию из восточной Украины. По сообщениям СМИ, РФ предлагает беженцам финансовую помощь и предоставляет российское гражданство. В Киеве по этому поводу в некоторых случаях даже говорят о "депортациях" в Россию с востока украинцев, особенно детей.

На втором месте по числу принятых украинских беженцев находится Польша. На начало апреля 2023 года там, по информации УВКБ ООН, их было зарегистрировано свыше 1,58 млн. За ней следуют Германия с примерно 923 000 беженцев и Чехия - с 504 000. Всего же в Европе было зарегистрировано около 8,05 млн украинских беженцев.

Миллионы людей также спасаются бегством в пределах самой Украины

По данным Международной организации по миграции (МОМ), на 23 января 5,4 млн украинцев являлись внутренне перемещенными лицами, вынуждено переселившимися со своего места жительства в другие районы страны. Летом прошлого года число ВПЛ было еще выше, позднее снизившись. По мере усиления боевых действий на востоке Украины оно может снова возрасти.

Вероятно из-за того, что боевые действия там носят наиболее ожесточенный характер, в этом регионе Украины также и самое большое число внутренне перемещенных лиц - 1,96 миллиона. Вслед за ним следуют макрорегионы Центральной и Западной Украины.

По данным МОМ, 58% ВПЛ находятся на новом месте жительства уже более полугода. 12% оставили свои дома за последние два месяца до сбора данных (23 января). Для четверти внутренне перемещенных лиц помощь от государства составляет большую часть дохода их семей.

Смотрите также: