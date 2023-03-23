Правозащитник: РФ манипулирует данными о беженцах из Украины

Из Украины в Россию за год войны прибыли более пяти миллионов беженцев? Так пишут госСМИ в России, но этим цифрам нельзя доверять, пришли к выводу в "Гражданском содействии". Интервью DW.

Более 5,4 млн человек - столько, если верить источникам в силовых структурах РФ, прибыло беженцев в РФ с украинской территории с февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, до марта 2023 года. Такие данные распространило государственное информационное агентство ТАСС 13 марта, добавив, что среди бежавших - почти 750 тысяч детей. Такие цифры не выдерживают проверки, утверждает аналитик Комитета помощи беженцам "Гражданское содействие" Константин Троицкий. Он провел исследование цифр и обращает внимание на то, что в России существуют параллельно два статистических учета беженцев. Пока ТАСС, а вслед за ним российские чиновники, по словам аналитика, распространяют сведения о "миллионах" беженцев, МВД РФ указывает, что за весь 2022 год лишь пять выходцев из Украины были признаны беженцами и еще чуть менее 100 тысяч получили убежище. На простой вопрос, а сколько же на самом деле беженцев прибыло из РФ, очень трудно дать ответ, говорит Троицкий.

DW: В вашем расследовании меня поразили две цифры "пять": приведенные данные со ссылкой на ТАСС о более чем 5 миллионах беженцев из Украины, и о всего пяти гражданах Украины, реально получивших статус беженца в России в 2022 году, согласно официальным данным МВД РФ. Вас это или что-то другое заинтересовало проделать исследование?

- Сначала поясню: из этих пяти выходцев из Украины двое, согласно статистике МВД России, были так называемыми "гражданами "ЛНР". Были ли у них украинские паспорта - неизвестно, как неизвестно, были ли они действительно беженцами, либо российские власти этот статус им предоставили по каким-то другим соображениям. Что меня действительно удивило, так это то, что независимые СМИ не подвергли детальной критике дезинформацию российских властей о миллионах беженцев из Украины, которые с середины 2022 года якобы то ли "прибыли", то ли "находятся" в Российской Федерации.

Константин Троицкий из Комитета "Гражданское содействие" Фото: DW/Y. Wyschnewezkaya

А вообще отслеживать миграционную статистику - моя работа как аналитика Комитета "Гражданское содействие". Я давно пишу, что российские власти в отношении беженцев действуют на двух уровнях: пропагандистски виртуальном и бюрократически реальном. На первом уровне российские власти через зависимые от них медиа пытаются создать ложную картинку о том, что Российская Федерация принимает огромное число беженцев и оказывает им щедрый прием, а на втором уровне, который почти никак в пропагандистских медиа не освещается, институт убежища разрушен.

Дело в том, что статус "беженец", как и статус "временное убежище" российскими властями давно превращен из правового механизма в политический инструмент. Так, статус "беженец" российские власти, видимо, держат для проформы, чтобы создать видимость выполнения Российской Федерацией Конвенции ООН о статусе беженцев, хотя при этом у российских властей давно действует политическая установка статус "беженец" предоставлять лишь в единичных случаях (за последние пять лет, согласно статистике МВД России, российские власти признали беженцами всего 107 человек), а среди немногих, кто этот статус получает, еще и неизвестно, сколько действительных беженцев, которые подпадают под статус по основаниям Конвенции ООН.

На уровне же пропаганды российские власти пытаются создать совсем другую картину. И это касалось не только беженцев из Украины. Так, например, в начале и середине 2010-х годов российские государственные медиа много писали о сирийских беженцах в Российской Федерации и о том, какие им якобы хорошие условия создаются. Хотя было неясно, почему они писали о беженцах во множественном числе. Согласно статистике МВД России, с 2011 по 2021 год, включительно, российские власти признали беженцем всего одного сирийского гражданина. По факту, разумеется, сирийских беженцев были тысячи, и подавляющему большинству из них российские власти не только не оказывали радушного приема, но создавали невыносимые условия.

- В чем вы видите смысл попытки верифицировать данные о беженцах Украины?

- Поскольку разрушенные правовые институты в Российской Федерации, включая институт убежища, не позволяют даже приблизительно определить, сколько же беженцев из Украины находилось в Российской Федерации, например, на конец 2022 года, то мне как аналитику оставалась критическая задача, то есть зафиксировать, что никакая публичная миграционная статистика на самом деле не свидетельствует о прибытии и нахождении в Российской Федерации в 2022 году миллионов беженцев из Украины. Поэтому, разумеется, на конец 2022 года в Российской Федерации было не 5,1 млн беженцев из Украины, а во много раз меньше. Надо подчеркнуть, что это, разумеется, не значит, что беженцев из Украины были единицы.

В Комитет "Гражданское содействие" весной 2022 года выстраивались очереди из беженцев. Другой вопрос, что речь идет, видимо, о единовременном пребывании в Российской Федерации с середины 2022 года по конец 2022 года нескольких сотен тысяч беженцев из Украины, но не о миллионах. Плюс, к концу 2022 года многие беженцы уехали к себе домой, либо в третьи страны, а некоторые получили российское гражданство. Своим исследованием я также хотел, разумеется, привлечь внимание независимых СМИ к проблеме того, что российским государственным медиа нельзя доверять даже в том, что касается вопроса о числе беженцев.

Очевидно, что российские власти с помощью разных приемов пытаются, в том числе и на международном уровне , создать ложную пропагандистскую картинку, представив Российскую Федерацию как страну, которая якобы дала убежище большему числу беженцев, чем даже Польша. Но если покопаться, то окажется, что убежище (статус "беженец" или статус "временное убежище") российские власти за весь 2022 год предоставили выходцам из Украины 98 тысяч раз, а на конец 2022 года официально убежище имели 65 тысяч выходцев из Украины. Для сравнения, в Польше выходцам из Украины только статус "временная защита" в течение года был предоставлен 1,562 млн. раз , а сам статус "беженец" в Польше на конец 2022 года имели 957 тысяч выходцев из Украины . Это в 15 раз больше, чем в Российской Федерации.

Помимо Польши, еще в 11 странах Европейского Союза на конец 2022 года было более 65 тысяч украинцев со статусом "временная защита" - в каждой. Итак, Российская Федерация не только не на первом месте в европейском регионе по числу беженцев из Украины со статусом, но даже не в первой десятке, уступая в том числе такой относительно небольшой и далекой в географическом отношении от Украины стране, как Ирландия, в которой более 70 тыс. украинцев на конец 2022 года имели статус "временная защита".

- Вы пришли к выводу, что доверять цифрам ТАСС и официальным данным РФ по поводу числа беженцев из Украины не стоит. Реальных цифр вам узнать тоже не удалось. А как вы думаете, они вообще существуют?

- Когда разрушен правовой институт убежища, то вместе с ним сломаны и инструменты измерения числа беженцев. Если российские власти демонстративно и на всех уровнях не следуют международному праву, то как они могли бы даже при желании отличить беженцев от небеженцев? Очевидно, что никак, тем более что и такого желания у них незаметно. Поэтому я думаю, что ни у кого нет никаких реальных цифр о числе беженцев в Российской Федерации.

То, что у российских властей есть, так это более детальная статистика по некоторым миграционным показателям, которые они не публикуют или публикуют частично, как бы запутывая. Например, они публикуют статистику о числе въездов иностранных граждан, но не публикуют статистику о числе выездов, хотя, очевидно, что такая статистика у них есть. Публикуют статистику о числе принятых в российское гражданство, но не публикуют, ни когда эти люди прибыли в Российскую Федерацию, ни сколько, например, выходцам из Украины выдали паспортов в каждом регионе.

Создается впечатление, что российские власти целенаправленно выстраивали публикацию статистики таким образом, чтобы невозможно было даже приблизительно оценить не только, сколько беженцев из Украины, но и сколько граждан Украины вообще находится в Российской Федерации. Кроме того, ко многим показателям большие вопросы. Например, считали ли российские власти в 2022 году пленных украинцев или вывезенных без сопровождения родителей украинских детей в своей статистике о въездах, которую потом ТАСС представлял как статистику о числе "прибывших беженцах"?

Беженцы из Украины в Польше Фото: Wojtek Radwanski/AFP

С сентября-октября 2022 года российские власти еще стали массово выдавать паспорта на оккупированных территориях в автоматическом режиме, что вообще не попадает в статистику по приему в российское гражданство. Наконец, вызывают большие сомнения методология и точность даже открытой миграционной статистики. Например, кто или что может помешать ФСБ России просто нарисовать выдуманную в этом ведомстве цифру в публикуемой статистике о числе въездов? Я в 2020 и 2021 году зафиксировал бросающуюся в глаза аномалию по ВНЖ, сам МВД пишет "ВЖ", - выданным гражданам Уганды. Число граждан Уганды, имеющих ВЖ на конец квартала, с 2016 по 2020 год не превышало 27 человек. И тут в конце четвертого квартала их оказывается сразу 421 человек. И это при том, что в графе "Принято решений о выдаче ВЖ (первично)" за весь 2020 год числится всего четыре человека…

- Встречались ли вам еще независимые попытки оценить, сколько на самом деле беженцев из Украины переехало в Россию и сколько из них сделало это добровольно, а сколько - вынужденно или по принуждению?

- Само по себе понятие "беженец" предполагает вынужденное перемещение. Другой вопрос, что от беженцев надо отличать тех украинцев, которых российские власти либо вывозили, непосредственно используя физическое насилие (например, пленных и задержанных); либо вывозили без согласия законных представителей, при том, что вывозимые не обладали полной правовой дееспособностью (например, украинские дети, которых российские власти вывозили без согласия родителей, что при отсутствии планов и действий по их немедленному возвращению родителям, разумеется, является похищением); либо противоправно понуждали (например, угрозами, лишением выбора) уехать в Российскую Федерацию при том, что эти люди предпочли бы остаться в Украине, перебраться на территории, контролируемые украинскими властями или уехать в третью страну; либо вывозили обманом (например, обещали подвести к территории, контролируемой украинскими властями и передать им, а вывозили в Российскую Федерацию). Все эти случаи называются депортацией или принудительным перемещением.

Случаи таких принудительных перемещений задокументированы, например, Независимой международной комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине, а также рядом правозащитных организаций, например, Human Rights Watch и Amnesty International. При этом я не видел и сомневаюсь, что сейчас возможно подсчитать число таких принудительных перемещений. Очевидно, что российские власти тщательно скрывают любую информацию о принудительных перемещениях.

- Вы проверяли гипотезу, что указанные пять с лишним миллионов беженцев могли появиться с учетом - реального или на бумаге - числа жителей тех регионов Украины, на которые Россия сегодня претендует?

- Я не думаю, что цифра пять с лишним миллионов, которую российские власти в последние месяцы через зависимые от них медиа выдают за число беженцев якобы "прибывших" в Российскую Федерацию с 18 февраля 2022 года, выводилась из учета числа жителей этих регионов Украины. Неизвестно, сколько, например, проживало людей на неподконтрольных официальному Киеву территориях Донецкой и Луганской областей Украины на конец 2021 года. Сейчас - тем более неизвестно. Как я показал в своем исследовании, пять с лишним миллионов - это, по всей видимости, столько, сколько российские власти насчитали пересечений определенных пограничных пунктов, касающихся Украины - совершенных как беженцами, так и небеженцами, как украинскими гражданами, так и российскими гражданами. Хотя сейчас даже непонятно, что это за пограничные пункты, а также как это число въездов считали…

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