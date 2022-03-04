 В Москве пришли с обысками в офисы ″Мемориала″ и ″Гражданского содействия″ | Новости из Германии о России | DW | 04.03.2022

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Россия

В Москве пришли с обысками в офисы "Мемориала" и "Гражданского содействия"

По данным СМИ, обыски в офисах историко-просветительского общества "Международный мемориал", ПЦ "Мемориал" и комитета "Гражданское содействие" связаны с делом в отношении правозащитника Бахрома Хамроева.

Офис Мемориала в Москве (фото из архива)

Офис "Мемориала" в Москве (фото из архива)

В офисе историко-просветительского общества "Международный мемориал" на Каретном ряду в Москве проходят обыски. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщается в Telegram-канале правозащитного центра "Мемориал". Также с обысками пришли в офис "Мемориала" в Малом Каретном переулке. Правозащитники утверждают, что в здания не пускают адвокатов.

Кроме того, обыски проходят в офисе комитета "Гражданское содействие", пишет "Мемориал". Эта организация оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя "Гражданского содействия" Светлану Ганнушкину, основанием для обысков в офисах всех трех организаций стало дело правозащитника Бахрома Хамроева. Информацию о том, что обыски связаны с его делом, подтверждают и источники ТАСС и РИА "Новости".

Ранее в пятницу Росфинмониторинг внес Хамроева в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. В конце февраля "Мемориал" сообщал о задержании Хамроева по делу, связанному с оправданием терроризма в интернете.

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"

Историко-просветительское общество "Международный "Мемориал", а также правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря прошлого года соответственно. Правозащитные организации обвинили в неоднократном и грубом нарушении законодательства России, в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности.

28 февраля апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменений решение о ликвидации "Международного мемориала".

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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