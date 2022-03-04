В Москве пришли с обысками в офисы "Мемориала" и "Гражданского содействия"

В офисе историко-просветительского общества "Международный мемориал" на Каретном ряду в Москве проходят обыски. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщается в Telegram-канале правозащитного центра "Мемориал". Также с обысками пришли в офис "Мемориала" в Малом Каретном переулке. Правозащитники утверждают, что в здания не пускают адвокатов.

Кроме того, обыски проходят в офисе комитета "Гражданское содействие", пишет "Мемориал". Эта организация оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя "Гражданского содействия" Светлану Ганнушкину, основанием для обысков в офисах всех трех организаций стало дело правозащитника Бахрома Хамроева. Информацию о том, что обыски связаны с его делом, подтверждают и источники ТАСС и РИА "Новости".

Ранее в пятницу Росфинмониторинг внес Хамроева в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. В конце февраля "Мемориал" сообщал о задержании Хамроева по делу, связанному с оправданием терроризма в интернете.

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"

Историко-просветительское общество "Международный "Мемориал", а также правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря прошлого года соответственно. Правозащитные организации обвинили в неоднократном и грубом нарушении законодательства России, в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности.

28 февраля апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменений решение о ликвидации "Международного мемориала".

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