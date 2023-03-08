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Девочка из Украины играет на скрипке на мероприятии в Дюссельдорфе (фото из архива)Фото: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance
ОбществоЕвропа

Более 1 млн украинских беженцев в ЕС трудоустроены

Ксения Польская
1 ч. назад

Еврокомиссия подвела итоги года работы специального механизма временной защиты для бежавших от войны украинцев. Их в ЕС 4 млн, более 1 млн уже трудоустроены, но далеко не все дети пошли в школы в ЕС.

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Около 4 миллионов украинцев получили временное убежище в Европейском Союзе, из них 3 миллионам предоставили временную защиту ЕС в первой половине 2022 года. Более миллиона бежавших от войны украинцев уже трудоустроены по всей Европейской экономической зоне. Об этом сообщила Европейская комиссия в среду, 8 марта, на пресс-конференции, посвященной годовщине принятия специальной директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны.

В отличие от других категорий беженцев, доступ к рынку труда для украинцев беспрепятственный, подчеркнул вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

В общей сложности в Евросоюз с начала полномасштабного российского вторжения въехали 16 млн украинцев. Из них 11 млн впоследствии вернулись на родину, еще 1 млн граждан, бежавших из Украины продолжили свой путь в США, Канаду, Великобританию и другие страны, сообщила еврокомиссар по внутренней политике Илва Йоханссон. Она указала, что те, кто вернулся в Украину, приняли это решение в связи со своими обязательствами на родине, стремлением защищать страну, воссоединиться с семьей, продолжать бизнес и участвовать в жизни Украины.

Больше половины детей из Украины не учатся в школах ЕС

47 процентов бежавших в ЕС от российской агрессии - женщины, 34 процента - дети. Почти пятая часть всех детей Украины сейчас живут в Евросоюзе. Из 1,3 млн детей из Украины только полмиллиона были зачислены в школы по всему ЕС, сообщил Маргаритис Шинас. "Мы подозреваем, что многие из них учатся в украинских школах в режиме онлайн", - сказал он, добавив, что власти стран изучают ситуацию, чтобы дать ей оценку. Еврокомиссар призвал украинских детей учиться в школах Евросоюза ради интеграции, поскольку их образование в ЕС - инвестиции в будущее послевоенной Украины, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз.

Еще одна проблема - оказание достаточной психологической поддержки, крайне важной для беженцев от войны. По оценкам Брюсселя, необходимо принять дополнительные меры в этой сфере, и это будет сделано в ближайшие месяцы, сказал еврокомиссар.

В целом ЕС предоставил своим странам-членам в общей сложности 13,6 млрд евро финансовой поддержки для удовлетворения потребностей перемещенных лиц из Украины и перенаправил им другие дополнительные средства на сумму более миллиарда евро.

Временная защита для украинцев в ЕС продлена

В Брюсселе заверяют, что Евросоюз готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Механизм временной защиты украинцев уже продлен до марта 2024 года, а может быть продлен и до 2025 года. В то же время будет применяться скоординированный подход ЕС для обеспечения плавного перехода беженцев к другим правовым статусам по окончании максимального срока временной защиты. Также будет оказываться целенаправленная поддержка тем, кто хочет вернуться домой в Украину.

Директива о временной защите обеспечила людям немедленную защиту и соблюдение их прав, сведя формальности к минимуму, и она должна оставаться инструментом, доступным на уровне ЕС, заявил еврокомиссар Шинас.

Смотрите также:

Беженцы из России и Украины в Берлине.

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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