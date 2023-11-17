ФРГ не хватило денег на соцпособия. Все из-за украинцев?

Дефицит в новой системе выплат безработным Bürgergeld превысил 3 млрд евро. Проблема в беженцах или в самой системе? Для ее поддержания ФРГ придется увеличить размеры госдолга.

Правительство Германии просчиталось. Ему не хватило заложенных в бюджет на 2023 год средств на финансирование новой системы пособий безработным, введенной с 1 января этого года под названием Bürgergeld ("деньги для граждан"), а также на оплату их жилья и его отопления. Дефицит, как стало известно неделю назад, достиг 3,25 млрд евро. Впрочем, деньги для его покрытия вскоре нашлись.

Размеры Bürgergeld в 2024 году увеличатся

А 17 ноября пришло сообщение, что бюджетный комитет бундестага выделил дополнительные 4,8 млрд евро на финансирование этой системы в 2024 году, тем более что размер пособий значительно увеличится в новом году - приблизительно на 12% - главным образом из-за высокой инфляции. Такое решение потребует заметного увеличения запланированного на следующий год дефицита госбюджета, иными словами, правительству придется еще больше денег взять в долг.

Министр труда ФРГ Хубертус Хайль отстаивает 14 ноября 2022 года в бундестаге в Берлине введение новой системы пособий по безработице Bürgergeld Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Так что получателям Bürgergeld выплаты не урежут, а, наоборот, увеличат. Например, ежемесячное пособие на одно лицо без детей вырастет с нынешних 502 евро до 563 евро в следующем году. В домохозяйстве из двух взрослых пособие увеличится с 451 евро до 506 евро на человека, к тому же в семьях с детьми малышам до 7 лет полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро.

Однако на этой мобилизации дополнительных средств история не заканчивается, она, по сути дела, только начинается. Возникший дефицит и дальнейшее многомиллиардное увеличение финансирования Bürgergeld вызвали в Германии бурную политическую дискуссию о дальнейшей судьбе этого столпа социальной системы страны. Встал ключевой вопрос: почему правительство под руководством социал-демократического канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), так гордившееся этой новой системой, заменившей более жесткую и потому нелюбимую Hartz IV, столь сильно просчиталось?

Одна из причин дефицита - прием беженцев из Украины

Министр труда ФРГ социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) в беседе с журналистами объяснил возникший дефицит тремя основными причинами. Это чрезвычайно высокая инфляция и особенно скачок цен на энергоносители, из-чего выросли расходы на отопление жилья, предоставляемого получателям пособия. Это отсутствие экономического роста в стране и даже некоторое снижение ВВП, что усложняет безработным поиск работы. И это большое число граждан Украины, которые, спасаясь от войны, нашли убежище в Германии.

Им по решению правительства ФРГ был предоставлен не статус беженцев, а статус получателей Bürgergeld, который предполагает более высокие выплаты и более широкие права. Так, им не надо получать разрешение на работу, они автоматически имеют право на трудоустройство. Расчет был на то, что украинки, ведь порядка 80% приехавших в трудоспособном возрасте - это именно женщины, довольно быстро, во всяком случае после языковых курсов, найдут работу, тем более что большинство из них имеют высшее образование.

Берлин, июль 2022 года. Ярмарка вакансий для беженцев из Украины Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Но этого в ожидавшихся масштабах не произошло, что заставило министра труда Хубертуса Хайля в середине октября, когда он, естественно, уже знал об огромном дефиците в системе Bürgergeld, провозгласить смену политики в отношении украинских получателей пособия в трудоспособном возрасте. Впредь от них активнее и настойчивей будут требовать искать работу и соглашаться даже на ту, которая не соответствует их более высокой квалификации. "Мы хотим, чтобы эти люди быстрее проходили путь от парты на интеграционном курсе до рабочего места, и мы добьемся этого", - заявил министр.

Однако дискуссия последних дней идет в немецких СМИ и в политических кругах не столько об украинских получателях Bürgergeld, сколько о самой системе. Может, задаются вопросом комментаторы и лидеры оппозиционных партий, корень проблемы именно в ней? Может, размеры пособия настолько высоки, что не стимулируют поиск работы, а, наоборот, прямо-таки подталкивают его получателей не спешить с трудоустройством?

Оппозиция и СМИ: Система не стимулирует трудоустройство

То, что такие подозрения не лишены оснований, фактически подтвердил сам министр труда Хубертус Хайль, когда, выступая в телевизионной дискуссии, в сердцах пригрозил: "Если кто-то настолько глуп, что ради Bürgergeld увольняется с работы, то он пособие сразу не получит". Оно полагается только нуждающимся, подчеркнул министр, не надо путать его с безусловным базовым доходом (который в Германии не вводили).

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман требует полной смены нынешней системы пособий по безработице Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В свою очередь, генеральный секретарь консервативной партии ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) потребовал, как и положено представителю оппозиции, "изменить систему", имея в виду систему Bürgergeld, чтобы "создать больше стимулов для трудоустройства". Кто после полугода получения пособия все еще не начал зарабатывать, должен идти на общественно-полезные работы, считает политик консерваторов.

Ключевая проблема, уверена крупная региональная газета Kölner Stadt-Anzeiger, "состоит в отсутствии механизма, который гарантировал бы, что тот, кто работает на полной ставке, в конце месяца действительно имел бы в своем распоряжении больше денег чем те, кто живут исключительно на выплаты государства". Разница должна быть настолько большой, что "даже у тех, кто имеет плохо оплачиваемую работу, и мысли бы не возникало, что получать Bürgergeld было бы легче", призывает издание. И указывает, что нынешнее правительство Германии не учло этого при создании своей новой системы пособий.

"А есть ли еще смысл работать?", - задается риторическим вопросом еженедельник Der Spiegel и, со своей стороны, приходит к выводу, что "проблема состоит не в размере выплат, а в многочисленности таких выплат". Разные министерства проводят свою социальную политику, из-за чего возникла очень комплексная система пособий, финансировать которую в условиях пробуксовки экономики становится все труднее.

Focus: Значительную часть пособий получают мигранты

"Деньги для граждан" все больше превращаются в деньги для мигрантов", - утверждает, в свою очередь, на своем сайте еженедельник Focus и, ссылаясь на Федеральное агентство по труду (BA), приводит цифры, согласно которым нынешним летом Bürgergeld получали 2,9 млн граждан Германии и 2,6 млн иностранцев, из них 480 000 украинцев. Так что дефицит средств конкретно в этой системе лишь частично связан с гражданами Украины, но они, тем не менее, сыграли немаловажную роль.

Если же суммировать различные существующие в Германии социальные пособия, то их получателями являются в общей сложности почти 1,3 млн граждан Украины, а на втором месте идут сирийцы и выходцы из других арабских стран, их среди получателей трансфертных платежей от государства около 800 000 человек, продолжает Focus. Из них 330 000 человек получают именно Bürgergeld.

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