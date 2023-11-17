ФРГ не хватило денег на соцпособия. Все из-за украинцев?
Правительство Германии просчиталось. Ему не хватило заложенных в бюджет на 2023 год средств на финансирование новой системы пособий безработным, введенной с 1 января этого года под названием Bürgergeld ("деньги для граждан"), а также на оплату их жилья и его отопления. Дефицит, как стало известно неделю назад, достиг 3,25 млрд евро. Впрочем, деньги для его покрытия вскоре нашлись.
Размеры Bürgergeld в 2024 году увеличатся
А 17 ноября пришло сообщение, что бюджетный комитет бундестага выделил дополнительные 4,8 млрд евро на финансирование этой системы в 2024 году, тем более что размер пособий значительно увеличится в новом году - приблизительно на 12% - главным образом из-за высокой инфляции. Такое решение потребует заметного увеличения запланированного на следующий год дефицита госбюджета, иными словами, правительству придется еще больше денег взять в долг.
Так что получателям Bürgergeld выплаты не урежут, а, наоборот, увеличат. Например, ежемесячное пособие на одно лицо без детей вырастет с нынешних 502 евро до 563 евро в следующем году. В домохозяйстве из двух взрослых пособие увеличится с 451 евро до 506 евро на человека, к тому же в семьях с детьми малышам до 7 лет полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро.
Однако на этой мобилизации дополнительных средств история не заканчивается, она, по сути дела, только начинается. Возникший дефицит и дальнейшее многомиллиардное увеличение финансирования Bürgergeld вызвали в Германии бурную политическую дискуссию о дальнейшей судьбе этого столпа социальной системы страны. Встал ключевой вопрос: почему правительство под руководством социал-демократического канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), так гордившееся этой новой системой, заменившей более жесткую и потому нелюбимую Hartz IV, столь сильно просчиталось?
Одна из причин дефицита - прием беженцев из Украины
Министр труда ФРГ социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) в беседе с журналистами объяснил возникший дефицит тремя основными причинами. Это чрезвычайно высокая инфляция и особенно скачок цен на энергоносители, из-чего выросли расходы на отопление жилья, предоставляемого получателям пособия. Это отсутствие экономического роста в стране и даже некоторое снижение ВВП, что усложняет безработным поиск работы. И это большое число граждан Украины, которые, спасаясь от войны, нашли убежище в Германии.
Им по решению правительства ФРГ был предоставлен не статус беженцев, а статус получателей Bürgergeld, который предполагает более высокие выплаты и более широкие права. Так, им не надо получать разрешение на работу, они автоматически имеют право на трудоустройство. Расчет был на то, что украинки, ведь порядка 80% приехавших в трудоспособном возрасте - это именно женщины, довольно быстро, во всяком случае после языковых курсов, найдут работу, тем более что большинство из них имеют высшее образование.
Но этого в ожидавшихся масштабах не произошло, что заставило министра труда Хубертуса Хайля в середине октября, когда он, естественно, уже знал об огромном дефиците в системе Bürgergeld, провозгласить смену политики в отношении украинских получателей пособия в трудоспособном возрасте. Впредь от них активнее и настойчивей будут требовать искать работу и соглашаться даже на ту, которая не соответствует их более высокой квалификации. "Мы хотим, чтобы эти люди быстрее проходили путь от парты на интеграционном курсе до рабочего места, и мы добьемся этого", - заявил министр.
Однако дискуссия последних дней идет в немецких СМИ и в политических кругах не столько об украинских получателях Bürgergeld, сколько о самой системе. Может, задаются вопросом комментаторы и лидеры оппозиционных партий, корень проблемы именно в ней? Может, размеры пособия настолько высоки, что не стимулируют поиск работы, а, наоборот, прямо-таки подталкивают его получателей не спешить с трудоустройством?
Оппозиция и СМИ: Система не стимулирует трудоустройство
То, что такие подозрения не лишены оснований, фактически подтвердил сам министр труда Хубертус Хайль, когда, выступая в телевизионной дискуссии, в сердцах пригрозил: "Если кто-то настолько глуп, что ради Bürgergeld увольняется с работы, то он пособие сразу не получит". Оно полагается только нуждающимся, подчеркнул министр, не надо путать его с безусловным базовым доходом (который в Германии не вводили).
В свою очередь, генеральный секретарь консервативной партии ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) потребовал, как и положено представителю оппозиции, "изменить систему", имея в виду систему Bürgergeld, чтобы "создать больше стимулов для трудоустройства". Кто после полугода получения пособия все еще не начал зарабатывать, должен идти на общественно-полезные работы, считает политик консерваторов.
Ключевая проблема, уверена крупная региональная газета Kölner Stadt-Anzeiger, "состоит в отсутствии механизма, который гарантировал бы, что тот, кто работает на полной ставке, в конце месяца действительно имел бы в своем распоряжении больше денег чем те, кто живут исключительно на выплаты государства". Разница должна быть настолько большой, что "даже у тех, кто имеет плохо оплачиваемую работу, и мысли бы не возникало, что получать Bürgergeld было бы легче", призывает издание. И указывает, что нынешнее правительство Германии не учло этого при создании своей новой системы пособий.
"А есть ли еще смысл работать?", - задается риторическим вопросом еженедельник Der Spiegel и, со своей стороны, приходит к выводу, что "проблема состоит не в размере выплат, а в многочисленности таких выплат". Разные министерства проводят свою социальную политику, из-за чего возникла очень комплексная система пособий, финансировать которую в условиях пробуксовки экономики становится все труднее.
Focus: Значительную часть пособий получают мигранты
"Деньги для граждан" все больше превращаются в деньги для мигрантов", - утверждает, в свою очередь, на своем сайте еженедельник Focus и, ссылаясь на Федеральное агентство по труду (BA), приводит цифры, согласно которым нынешним летом Bürgergeld получали 2,9 млн граждан Германии и 2,6 млн иностранцев, из них 480 000 украинцев. Так что дефицит средств конкретно в этой системе лишь частично связан с гражданами Украины, но они, тем не менее, сыграли немаловажную роль.
Если же суммировать различные существующие в Германии социальные пособия, то их получателями являются в общей сложности почти 1,3 млн граждан Украины, а на втором месте идут сирийцы и выходцы из других арабских стран, их среди получателей трансфертных платежей от государства около 800 000 человек, продолжает Focus. Из них 330 000 человек получают именно Bürgergeld.
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