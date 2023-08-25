В Германии дефицит госбюджета вырос до 42 млрд евро

Резкое увеличение дефицита вызвано в первую очередь программами правительства по нивелированию роста цен. Один только "тормоз цен" на газ и отопление привел к росту субсидий на 45,7 процента.

В Германии на фоне высоких расходов государства по сдерживанию роста цен на энергию дефицит госбюджета увеличился в первом полугодии до 42,1 млрд евро. Это означает, что дефицит вырос на 37,6 млрд евро по сравнению с первым полугодием 2022 года, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 25 августа. В результате дефицит бюджета в Германии составил 2,1 процента ВВП.

В первом полугодии текущего года доходы Германии составили 917,2 млрд, а расходы - 959,3 млрд евро. В то время как государственные расходы увеличились сразу на 7,7 процента, доходы выросли лишь на 3,5 процента. Больше всего сократились поступления в казну за счет налога на покупку земельных участков - из-за снижения готовности к покупке недвижимости на фоне роста цен на стройматериалы и ухудшения условий кредитования они уменьшились на 33,5 процента.

В то же время расходы государства резко выросли главным образом из-за мер федерального правительства по поддержке населения на фоне высокой инфляции и роста цен на энергию. Так одни только меры по торможению роста цен на газ и отопление привели к увеличению объема госсубсидий на 45,7 процента в годовом исчислении. Увеличились расходы государства и на социальные выплаты, а также энергетическую санацию зданий.

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