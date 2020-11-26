Безусловный базовый доход: сколько денег европейцы хотят получать даром?

О введении безусловного базового дохода в странах ЕС дискутируют уже давно. Сторонники регулярной выплаты государством фиксированной суммы денег каждому гражданину вне зависимости от его уровня дохода и без выполнения им необходимой работы говорят о том, что это помогло бы сгладить все региональные различия внутри Евросоюза и усилило бы социальное и экономическое сотрудничество. Возникла даже гражданская инициатива, авторы которой намерены добиться того, чтобы Европейская комиссия выступила с предложением введения безусловного базового дохода на всей территории ЕС.

Если в течение года в поддержку инициативы удастся собрать 1 млн подписей европейцев и при этом их минимально необходимое количество - 5640 - будет собрано в семи странах ЕС, инициативе дадут дальнейших ход. На сегодня ее поддержали уже около 72 000 человек. Первой страной, в которой собрали минимально необходимое количество подписей за введение безусловного базового дохода стала Словения. "Там молодая динамичная команда смогла завоевать через социальные сети Facebook, Twitter, Instagram поддержку молодежи", - поясняет Рональд Блашке (Ronald Blaschke), координатор кампании в Германии.

Дискуссии о базовом доходе во Франции

В Польше или на Мальте, рассказывает Блашке, не видно публичных дебатов по поводу введения базового дохода: "Там нет гражданского движения и крупных объединений, таких как, например католическое Движение работодателей у нас в Германии, которые занимаются подобными темами".

Рональд Блашке

Совсем иначе обстоят дела во Франции. Там за безусловный базовый доход выступают самые разные группы общества: от представителей экологических движений до активистов, которые борются с бедностью, и либеральных интеллектуальных течений, указывает Блашке в интервью DW. Он считает, что при президенте Макроне введение такого дохода невозможно: "Но можно заметить, что дебаты о нем во Франции ведутся активнее и шире, чем в других странах".

Швейцария - первая европейская страна, которая четыре года назад проголосовала по вопросу введения безусловного базового дохода. Для его сторонников результат оказался провальным: на референдуме почти 77% участников голосования выступили против этой инициативы.

Где безусловный базовый доход уже есть?

Несмотря на подобного рода неудачи, сама идея безусловного базового дохода периодически становится объектом дискуссий и экспериментов. Один из последних примеров - Финляндия. Там в 2017-2018 годах 2000 случайно отобранных безработных граждан получили возможность ежемесячно получать от государства вместо пособия по безработице минимальный базовый доход в размере 560 евро - без всяких бюрократических процедур и преград. При этом им было разрешено зарабатывать дополнительно к этой сумме столько, сколько они хотят.

Безусловный базовый доход помогает людям быть более счастливыми, показало исследование

Результаты проведенного вслед за этим исследования показали, что люди, которые получали такие выплаты, психологически чувствовали себя лучше, были более счастливыми и расслабленными. Финансовые гарантии, которые обеспечил им безусловный базовый доход, предоставили им возможность попробовать свои силы в новых профессиональных проектах без риска стать банкротами.

Но, согласно исследованию, на рынке труда Финляндии это никак не отразилось. Хотя в среднем участники этого проекта работали на шесть дней в году больше, чем лица, которые не получали базовый доход.

Кто и почему против безусловного базового дохода?

Противники безусловного базового дохода задаются вопросом, как его введение отразится на рынке труда, не приведет ли это к тому, что больше никто не захочет работать? "К тому же базовый доход, уменьшит давление, связанное с тем, что необходимо постоянно бороться с массовой безработицей", - добавляет политолог Кристоф Буттервеге (Christoph Butterwegge).

"Если безработный с введением базового дохода в материальном смысле получит больше гарантий, чем прежде, то проблема его социальной вовлеченности в жизнь общества останется", - подчеркивает политолог.

Как показали результаты исследования, проведенного Splendid Research, три из четырех немцев хотели бы работать и дальше, несмотря на возможность получать безусловный базовый доход. "Скорее, люди хотели бы меньше работать, чтобы посвящать больше времени семье и хобби", - отмечает Рональд Блашке.

А что в Германии?

Палестинка Марва Фатафта живет в Берлине, работает в организации, которая занимается защитой личных данных в интернете и надеется, что сумеет оказаться в числе тех, кто станет участником социального эксперимента по введению безусловного базового дохода среди граждан ФРГ.

Проект стартовал в начале октября, и сейчас происходит отбор участников. Заявки подали более 2 млн человек. Но лишь 122 из них с января 2021 года на протяжении трех лет будут получать каждый месяц 1200 евро без всяких условий. Цель эксперимента - понять, как повлияет на немецкое общество введение безусловного базового дохода.

Марва Фатафта заверяет, что не перестанет работать, если будет получать безусловный базовый доход. Но, подчеркивает она, это помогло бы обрести гарантии во многих жизненных ситуациях. "Как было бы хорошо, если бы люди ходили на работу не из страха остаться без денег, а из желания делать что-то полезное и значимое для общества", - заключила Фатафта.

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