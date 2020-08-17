1200 евро в подарок. Кто и как может их получить в Германии

Сайт по поиску добровольцев, желающих поучаствовать в уникальном эксперименте в Германии, заработал во вторник, 18 августа, в 10 утра - и за первый же час работы собрал свыше 20 тысяч заявок. Еще бы: тем 120 счастливчикам, которых организаторы отберут для участия, в течение трех лет будет выплачиваться по 1200 евро в месяц, не облагаемых налогами и не предполагающих выполнения никаких дополнительных обязательств. Более того, участвовать в эксперименте могут абсолютно все совершеннолетние жители Германии, независимо от уровня дохода и без всяких условий относительно образования и социального положения.

Научный эксперимент: 1200 евро в подарок, каждый месяц

Этот эксперимент уникален во всех отношениях. Во-первых, финансируется он не из государственного бюджета, а за счет краудфандинга - без малого свыше 140 тысяч частных жертвователей в Германии переводят ежемесячно в общей сложности 618 720 евро на счет берлинской общественной организации Mein Grundeinkommen e.V., которая координирует проект. Она была основана в 2014 году и с тех пор занимается тем, что собирает методом краудфандинга деньги, которые выплачиваются 650 случайно отобранным получателям в течение года.

Во-вторых, в качестве партнера выступают именитые научные организации - Германский институт экономических исследований (DIW) в Берлине, а также Университет Кельна и Общество Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft) .

В-третьих, эксперимент направлен не на помощь социально незащищенным слоям населения (безработным и получателям пособий), а на самые широкие слои населения - авторы проекта не исключают, что в числе получателей ежемесячного подарка в размере 1200 евро могут оказаться и те, кому дополнительный доход особо и не нужен.

Социализм по-немецки, ради науки

Этот "аукцион невиданной щедрости" продлится три года, с 2021 по 2024-й, за это время каждый из 120 участников получит в общей сложности по 43 200 евро "чистыми". Взамен им нужно будет регулярно отчитываться об изменениях в своей жизни, о своих привычках и предпочтениях. Например, авторов проекта волнует вопрос, будут ли участники эксперимента тратить больше времени на социальную работу, или больше денег на благотворительность, или же попросту предпочтут проводить больше времени на диване у телевизора. Кроме этого, у некоторых из них возьмут пробы волос - чтобы установить, меняется ли, и если да, то как, уровень гормона стресса в организме.

Сюзанн Фидлер

Одна из координаторов исследования, доктор Сюзан Фидлер (Dr. Susann Fiedler), руководитель научной группы в Институте имени Макса Планка по исследованию общественной собственности, видит цель проекта в отходе от традиционных для западного общества споров о продуктивности людей и попытке найти ответ на вопрос, могут ли подобные выплаты снизить расходы на здравоохранение или сгладить неравенство шансов в сфере образования, вызванное зачастую низкими доходами родителей. Как психолога ее интересуют психологические изменения, вызываемые ростом доходов - растет ли удовлетворенность жизнью. В качестве критериев для оценки эффекта выплат она приводит, в частности, снижение числа депрессий или рост количества граждан, посвящающих свое время благотворительным проектам.

Подобные эксперименты проходят и в других европейских странах. В Финляндии, например, в рамках двухлетнего проекта (с 2016 по 2018) две тысячи безработных получали по 560 евро в месяц, которые не облагались налогом. Первые итоги эксперимента показали, что с ростом доходов у людей росла уверенность в себе и своем будущем, а также укреплялось доверие к государственным институтам.

Особенно актуальным авторы исследования считают его в контексте пандемии коронавируса, в результате которой выросла не только безработица, но и роль государства в экономике.

Авторы проекта называют "лень" получателей выплат "стереотипом"

Профессор Юрген Шупп

Чем отличается бесплатная раздача немалых сумм гражданам Германии от социалистических экспериментов в Восточной Европе в 20 веке? Профессор Юргер Шупп (Prof. Dr. Jürgen Schupp), координирующий пилотный проект со стороны DIW, отвечает так: "Действительно, в прошлом было немало похожих экспериментов с распределением денег, да и сейчас в развивающихся странах проводятся эксперименты по раздаче денег нуждающимся. Уникальность нашего проекта в том, что он проводится в развитой стране с высоким уровнем жизни и социальных гарантий - то есть выплаты получат и те, кто в них не нуждается. И вопрос, который нас интересует, заключается в том, ведет ли рост доходов к росту социальной активности".

То, что получатели "бесплатных" денег становятся "сытыми и ленивыми" он решительно называет "стереотипом".

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