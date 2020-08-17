1200 евро в подарок. Кто и как может их получить в Германии
Исследователи в ФРГ хотят выяснить, меняются ли люди к лучшему, если им дарить по 1200 евро в месяц без дополнительных условий 3 года подряд. С этой целью они проводят эксперимент.
Сайт по поиску добровольцев, желающих поучаствовать в уникальном эксперименте в Германии, заработал во вторник, 18 августа, в 10 утра - и за первый же час работы собрал свыше 20 тысяч заявок. Еще бы: тем 120 счастливчикам, которых организаторы отберут для участия, в течение трех лет будет выплачиваться по 1200 евро в месяц, не облагаемых налогами и не предполагающих выполнения никаких дополнительных обязательств. Более того, участвовать в эксперименте могут абсолютно все совершеннолетние жители Германии, независимо от уровня дохода и без всяких условий относительно образования и социального положения.
Научный эксперимент: 1200 евро в подарок, каждый месяц
Этот эксперимент уникален во всех отношениях. Во-первых, финансируется он не из государственного бюджета, а за счет краудфандинга - без малого свыше 140 тысяч частных жертвователей в Германии переводят ежемесячно в общей сложности 618 720 евро на счет берлинской общественной организации Mein Grundeinkommen e.V., которая координирует проект. Она была основана в 2014 году и с тех пор занимается тем, что собирает методом краудфандинга деньги, которые выплачиваются 650 случайно отобранным получателям в течение года.
Во-вторых, в качестве партнера выступают именитые научные организации - Германский институт экономических исследований (DIW) в Берлине, а также Университет Кельна и Общество Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft) .
В-третьих, эксперимент направлен не на помощь социально незащищенным слоям населения (безработным и получателям пособий), а на самые широкие слои населения - авторы проекта не исключают, что в числе получателей ежемесячного подарка в размере 1200 евро могут оказаться и те, кому дополнительный доход особо и не нужен.
Социализм по-немецки, ради науки
Этот "аукцион невиданной щедрости" продлится три года, с 2021 по 2024-й, за это время каждый из 120 участников получит в общей сложности по 43 200 евро "чистыми". Взамен им нужно будет регулярно отчитываться об изменениях в своей жизни, о своих привычках и предпочтениях. Например, авторов проекта волнует вопрос, будут ли участники эксперимента тратить больше времени на социальную работу, или больше денег на благотворительность, или же попросту предпочтут проводить больше времени на диване у телевизора. Кроме этого, у некоторых из них возьмут пробы волос - чтобы установить, меняется ли, и если да, то как, уровень гормона стресса в организме.
Сюзанн Фидлер
Одна из координаторов исследования, доктор Сюзан Фидлер (Dr. Susann Fiedler), руководитель научной группы в Институте имени Макса Планка по исследованию общественной собственности, видит цель проекта в отходе от традиционных для западного общества споров о продуктивности людей и попытке найти ответ на вопрос, могут ли подобные выплаты снизить расходы на здравоохранение или сгладить неравенство шансов в сфере образования, вызванное зачастую низкими доходами родителей. Как психолога ее интересуют психологические изменения, вызываемые ростом доходов - растет ли удовлетворенность жизнью. В качестве критериев для оценки эффекта выплат она приводит, в частности, снижение числа депрессий или рост количества граждан, посвящающих свое время благотворительным проектам.
Подобные эксперименты проходят и в других европейских странах. В Финляндии, например, в рамках двухлетнего проекта (с 2016 по 2018) две тысячи безработных получали по 560 евро в месяц, которые не облагались налогом. Первые итоги эксперимента показали, что с ростом доходов у людей росла уверенность в себе и своем будущем, а также укреплялось доверие к государственным институтам.
Особенно актуальным авторы исследования считают его в контексте пандемии коронавируса, в результате которой выросла не только безработица, но и роль государства в экономике.
Авторы проекта называют "лень" получателей выплат "стереотипом"
Профессор Юрген Шупп
Чем отличается бесплатная раздача немалых сумм гражданам Германии от социалистических экспериментов в Восточной Европе в 20 веке? Профессор Юргер Шупп (Prof. Dr. Jürgen Schupp), координирующий пилотный проект со стороны DIW, отвечает так: "Действительно, в прошлом было немало похожих экспериментов с распределением денег, да и сейчас в развивающихся странах проводятся эксперименты по раздаче денег нуждающимся. Уникальность нашего проекта в том, что он проводится в развитой стране с высоким уровнем жизни и социальных гарантий - то есть выплаты получат и те, кто в них не нуждается. И вопрос, который нас интересует, заключается в том, ведет ли рост доходов к росту социальной активности".
То, что получатели "бесплатных" денег становятся "сытыми и ленивыми" он решительно называет "стереотипом".
Карл Маркс (Karl Marx), один из духовных отцов коммунизма, родился 5 мая 1818 года в Трире и умер 14 марта 1883 года в Лондоне. В Трире он провел первые 17 лет своей жизни. Основные юбилейные торжества, будь то выставки, спектакли или конференции, пройдут здесь: в помещениях местных музеев и прямо на улицах города.
Карл Маркс в наши дни
Родные пенаты
К 200-летию со дня рождения Карла Маркса в Трире подготовлена обширная юбилейная программа. На фото - дом, в котором родился юбиляр. Адрес: Brückenstrasse 10. Сегодня здесь находится музей, посвященный жизнедеятельности Маркса.
Карл Маркс в наши дни
Столичным вниманием не обделен
Юбилей стал поводом вспомнить о Марксе не только в Трире. В преддверии празднования 200-летия в Берлине состоялась конференция, посвященная Марксу, перед участниками которой выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). По его словам, "Карл Маркс, несмотря на противоречивость его тезисов, был выдающимся немецким мыслителем".
Карл Маркс в наши дни
Карл Маркс и ГДР
Как отметил Штайнмайер, многие немцы, родившиеся в ГДР, с одной стороны рады были "избавиться от Маркса" после объединения Германии, но в то же время они надеются, что некоторые его идеи будут воплощены в жизнь, сохранив в капиталистическом мире место для социальной справедливости. На фото - Marx-Engels-Forum, скульптурный ансамбль в центре Берлина, возведенный в 1980-е годы.
Карл Маркс в наши дни
На экране
В 2017 году на киноэкраны Германии вышел фильм "Молодой Карл Маркс". В главной роли - немецкий актер Аугуст Диль (August Diehl). А 10 мая этого года на экраны страны выходит документальный фильм "System Error", протагонисты которого рассуждают, отчасти используя терминологию Маркса, к чему в итоге приведет капитализм.
Карл Маркс в наши дни
Пиво MARX
"Нажиться" на юбилее Карла Маркса в эти дни хотели бы многие: от владельцев гостиниц в Трире и его окрестностях - до производителей дешевой сувенирной продукции. Это ли не яркий пример капиталистического устройства нашей жизни? Так или иначе, а фирма Marx Chemnitzer Bier GmbH в Хемнице (городе, с 1953 по 1990 годы носившем имя Карл-Маркс-Штадт) выпустила к юбилею пиво "Маркс".
Карл Маркс в наши дни
Главный труд
Как отмечает управляющая делами известного берлинского издательства Karl Dietz Verlag Забине Нусс (Sabine Nuss), "Капитал" Карла Маркса продается в Германии с каждым годом все лучше и лучше. В 2017 году объемы продаж возросли на 20 процентов (2650 экземпляров) по сравнению с 2016 годом. В этом сезоне, говорит Нусс, издательство рассчитывает продать более трех тысяч экземпляров книги.
Карл Маркс в наши дни
В книжных магазинах Германии
Появилась новая литература о философских идеях Маркса. По словам профессора Трирского университета Мартина Ендреса (Martin Endreß), после 1989 года труды Маркса изучаются более детально, ранее этому мешало противостояние двух систем: коммунистической, селективно использовавшей Маркса в своих целях, и капиталистической. Сегодня есть возможность непредвзято оценить философию автора "Капитала".
Карл Маркс в наши дни
Человек и светофор
И все-таки такого "культа" Карла Маркса, как в Трире, больше в Германии вы не встретите нигде. Именно здесь - разнообразие сувениров, возможность сфотографироваться с новым памятником и узнать все о жизни философа-экономиста. Такие пешеходные светофоры появились на улицах Трира в марте этого года.
Карл Маркс в наши дни
Без достоинства
Фирма Trier Tourismus und Marketing GmbH, отвечающая за развитие туризма на родине Карла Маркса, выпустила к юбилею множество сувениров. Среди самых необычных - купюра достоинством НОЛЬ евро с изображением Маркса. Купить ее за "нормальные" деньги можно в Трире.
Карл Маркс в наши дни
Уткомаркс
Резиновая уточка с характерной бородой займет место в вашей ванной комнате, если вы готовы прокатиться в Трир и заплатить за нее в местном сувенирном магазине 5,90 евро.
Карл Маркс в наши дни
Драгоценный земляк
Дизайнер ювелирных украшений из Трира Элена Вилла (Elena Villa) создала к юбилею своего знаменитого земляка кольцо с его изображением.
Карл Маркс в наши дни
Двойник-экскурсовод
Немец Михаэль Тилен (Michael Thielen) - пенсионер из Трира, одно время подрабатывавший "официальным" двойником Карла Маркса и водивший экскурсии по городу. Экскурсии - в прошлом, но Тилен продолжает с удовольствием играть роль Маркса. Гости города охотно с ним фотографируются.
Карл Маркс в наши дни
Новый памятник
Этот новый памятник Марксу - подарок Китая по случаю 200-летия. 4,40-метровая бронзовая статуя была доставлена в Трир в марте. Памятник уже установлен около ворот Порта Нигра. Торжественное открытие (со снятием чехла) запланировано на 5 мая. Трир традиционно пользуется особой популярностью среди китайских туристов, посещающих здесь дом, в котором родился основоположник научного коммунизма.
Карл Маркс в наши дни
"Вся жизнь - театр"
На фото - актер, переодетый в костюм памятника Карлу Марксу. Он - участник театрализованной прогулки по Триру под названием "MARX! LOVE! REVOLUTION!", ставшей одним из мероприятий юбилейного года. Премьера запланирована на 5 мая. Последующие показы - каждую субботу в период с мая по октябрь. Место и время встречи потенциальных зрителей - новый памятник Марксу, в 14 часов.