 Министр финансов Германии отверг введение безусловного базового дохода | Новости из Германии о Германии | DW | 21.08.2020

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Германия

Министр финансов Германии отверг введение безусловного базового дохода

Олаф Шольц считает, что введение безусловного базового дохода в ФРГ "подорвало бы многие достижения социального государства". Глава Минфина также прогнозирует рост госкредитов на фоне пандемии.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг идею введения безусловного базового дохода. Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое они публикуют в пятницу, 21 августа.

"Это было бы неолиберализмом. И если считать честно и правильно, то это непомерно высокие (затраты. - Ред.)", - полагает глава германского Минфина. "Это подорвало бы многие достижения социального государства, такие как пенсионное страхование или страхование на случай безработицы", - добавил он.

18 августа в ФРГ был запущен сайт, посвященный уникальному эксперименту. Он предполагает, что с весны 2021 года 120 случайно отобранным участникам в течение трех лет будет выплачиваться по 1200 евро в месяц, не облагаемых налогами и не предполагающих выполнения никаких дополнительных обязательств. В ходе эксперимента, в частности, предполагается установить, как безусловный базовый доход влияет на психологию его получателей.

Шольц прогнозирует рост госкредитов из-за пандемии

В интервью изданиям Funke Олаф Шольц также спрогнозировал, что в будущем году, чтобы справиться с последствиями пандемии, государству придется дополнительно увеличить госзадолженность посредством кредитов. "Это можно предположить с учетом (текущего. - Ред.) развития", - отметил министр, добавив, что средства пойдут на "защиту здоровья граждан и стабилизацию экономики". Как напоминает агентство AFP, глава Минфина уже в этом году говорил о планируемых заимствованиях в размере около 218 млрд евро для спасения экономики страны от кризиса.

В то же время экономический совет Христианско-демократического союза (ХДС) - близкое к правящей партии объединение предпринимателей - ранее предостерег от новых заимствований даже в текущем году и призвал вернуться к "бюджетной дисциплине".

До 2020 года ФРГ удавалось отказываться от новых задолженностей - благодаря высоким налоговым поступлениям. Таким образом, Берлин последовательно придерживался стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

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    Автор: Максим Нелюбин


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