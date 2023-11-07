Могут ли новые меры ограничить приток мигрантов в Германию?

Председатель окружного совета Форпоммерн-Рюген Штефан Керт (Stefan Kert) не стал дожидаться итогов "миграционного саммита" у канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) в ночь на вторник. Еще накануне, 6 ноября, он объявил о выходе из Социал-демократической партии Германии в знак протеста против "политики СДПГ и политического лагеря слева от центра" в вопросах предоставления убежища в Германии. Эту политику Керт, социал-демократ с двадцатилетним стажем, считает "чрезмерно идеологизированной и не учитывающей в достаточной мере жизненные реалии".

Может быть, председатель провинциального округа на севере Германии поторопился? Может быть, меры, одобренные в ходе долгого ночного совещания канцлером и премьерами федеральных земель, и в самом деле обеспечат радикальный поворот в миграционной политике, которого требовал Штефан Керт, и сократят приток нелегальных мигрантов в ФРГ?

Во сколько обходится один соискатель убежища

Утром во вторник, 7 ноября, пресс-служба канцлера разослала аккредитованным при правительстве ФРГ журналистам обширный документ с изложением одобренных в ходе совещания мер. Одна из них ставит точку в многомесячном споре между федеральным центром и местными властями о деньгах, необходимых для содержания беженцев.

Один из терминалов бывшего аэропорта Темпельхоф в Берлине переоборудован под общежитие для беженцев Фото: Jochen Eckel/picture alliance

10 000 евро в год - в такую сумму, по подсчетам местных властей, обходится прием, размещение, проживание, питание, снабжение зубной пастой и мылом, обувью и одеждой каждого мигранта, обратившегося в региональное отделение Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) с ходатайством об убежище в Германии. Федеральный центр, который до сих пор давал землям разовую дотацию из бюджета в 3,5 млрд евро и планировал сократить ее до 1,25 млрд евро, предлагал 5 000 евро в год. Сошлись на середине. Начиная с 2024 года дотации из государственного бюджета местным властям будут составлять по 7 500 евро в год на каждого соискателя убежища в той или иной федеральной земле.

Гражданского пособия придется дольше ждать

Второе существенное финансовое решение - изменение сроков выплаты денежных вспомоществований беженцам. До сих пор им надо было продержаться в Германии хотя бы 18 месяцев, чтобы войти во вкус стандартного гражданского социального пособия, размер которого существенно выше - 502 евро вместо 410 на взрослого, 348 против 304 на детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Гражданское пособие в ФРГ существенно выше "беженского" Фото: Micha Korb/picture alliance/dpa

К тому же из "беженского" пособия вычитаются средства на проживание в общежитии и питание в столовой, а на руки выдаются взрослому только 182 евро. Впредь дожидаться гражданского пособия придется вдвое дольше - 36 месяцев. Одна эта мера, по оценке министра финансов, либерала Кристиана Линднера (Christian Lindner) даст экономию в размере до миллиарда евро в год.

Более того: и "беженское" пособие начиная со следующего года будет не выдаваться на руки, а зачисляться на специальную дебетовую карточку для оплаты проезда на общественном транспорте или покупок в продовольственном магазине. И значительная часть товаров первой необходимости будет выдаваться натурой. Сделано это для того, чтобы беженцы не могли, как они это зачастую делают сейчас, переводить деньги родне в страны происхождения, в части которых и 182 евро в месяц кажутся сказочным богатством.

Сроки рассмотрения ходатайств об убежище

Для снижения числа получателей гражданского пособия на встрече у канцлера также решено резко ускорить процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Она, включая апелляцию в суде в случае отказа, должна составлять не более шести месяцев, а дату на первое собеседование в BAMF беженец должен получать на день не позднее чем через 4 недели после подачи ходатайства.

Судебные тяжбы по делам об отказах в убежище длятся порой годами Фото: picture-alliance/dpa/C. Rehder

Это решение можно расценить как чрезвычайно амбициозное. В 2022 году срок рассмотрения в BAMF первичного заявления составлял 7,8 месяцев, повторного - 6,4 месяца. В 60 процентах случаев получившие отказ идут его обжаловать в суд. Судебная тяжба длится еще в среднем 22 месяца. При этом существуют большие региональные различия. В Бранденбурге, например, такие дела пылятся в административных судах иногда по три года.

Контроль уже на подъезде к границе ФРГ

Из мер, направленных на непосредственное ограничение притока нелегальных мигрантов в Германию, канцлер и земельные премьер-министры смогли по сути дела договориться только об одной - введенный в октябре погранконтроль на границах Германии с Польшей, Чехией, Швейцарией и - еще раньше - с Австрией решено сохранить.

Германия усиливает контроль на своих границах Фото: Tino Plunert/picture alliance/dpa

А при согласии властей этих стран немецкие пограничники смогут проводить упреждающие проверки уже на их территории - на подъездах к немецким КПП, чтобы не допустить пересечения мигрантами немецкой границы. Такой порядок позволит сразу возвращать нелегалов для рассмотрения их ходатайств в те страны ЕС, транзитом через которые они добрались до границ ФРГ.

О чем не смогли договориться канцлер и земельные премьеры

Ночные споры в ведомстве федерального канцлера были, очевидно, жаркими, и не все разногласия удалось преодолеть. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что к разосланному журналистам документу добавлены полторы странички мелким шрифтом. Некоторые федеральные земли сочли необходимым сделать оговорки и выступить с особым мнением.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов озабочен материальным положением мигрантов Фото: Getty Images/C. Koall

Так, премьер-министры Бремена и Тюрингии (социал-демократ и посткоммунист из Левой партии) полагают, что сокращенные денежные выплаты беженцам не могут обеспечить им достойное человека существование и сомневаются в правильности удвоения срока ожидания ими гражданского пособия.

Эти же земли и еще Нижняя Саксония, где у власти также социал-демократ, считают возможным выдворять мигрантов в другие страны, не входящие в ЕС, для рассмотрения их ходатайств об убежище только на добровольной основе.

В свою очередь, Бавария и Саксония, в которых правят консерваторы, требуют снизить денежные вспомоществования беженцам до среднеевропейского уровня, организовать при крупных немецких аэропортах закрытые центры для содержания под стражей подлежащих депортации, расширить список так называемых безопасных стран, включив в него не только, как уже решено, Грузию и Молдову, но также страны Магриба, Индию и Армению.

А еще - по возможности проводить процедуру рассмотрения ходатайств об убежище не в Германии, а вдоль маршрута беженцев в какой-нибудь из стран - не членов ЕС. То есть в стране, в которой не действуют нормы Евросоюза по предоставлению убежища или защиты.

Италия уже договорилась с Албанией о центрах для беженцев

Именно по такому пути решила идти Италия. Итальянская премьер-министр Джорджа Мелони объявила в Риме о планах создать два центра по приему мигрантов в Албании, которая пока является только кандидатом в члены ЕС и не обязана придерживаться его норм по защите беженцев.

Заявления беженцев, прибывающих в Италию через Средиземное море, будут рассматривать в Албании Фото: Yara Nardi/REUTERS

Соответствующий протокол о намерениях с правительством Албании уже подписан. В такие центры на 3000 человек каждый итальянские власти планируют сажать мигрантов, прибывающих к берегам Италии через Средиземное море, быстро рассматривать их ходатайства и отказников отправлять обратно. В этом году до 3 ноября таким маршрутом прибыло в Италию 144 700 беженцев. В тот же период прошлого года - 87 300.

Число беженцев в Германии, не считая миллиона украинских, превысит в текущем году, по оценкам экспертов, 300 тысяч человек. Но у ФРГ, в отличие от Италии, поблизости нет такой "Албании". Поэтому генеральный секретарь оппозиционного ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) и предлагает создать на самих немецких границах своего рода транзитные центры и рассматривать ходатайства помещенных в них мигрантов, не считая их вступившими на территорию одной из стран ЕС.

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