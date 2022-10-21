Бундестаг одобрил 200 млрд евро для борьбы с ростом цен

Около 200 млрд евро из Фонда экономической стабильности должны пойти на сдерживание резкого роста цен на энергоносители и помощь бизнесу в ФРГ.

Германский бундестаг одобрил кредиты в размере 200 млрд евро из специального Фонда экономической стабильности (Wirtschaftsstabilisierungsfond) для сдерживания резкого роста цен на энергоносители и помощи бизнесу. "Это - хорошая новость для всех, кто беспокоится о коммунальных платежах. А также для торговли и бизнеса", - сообщил в пятницу, 21 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Согласно планам правительства, выделяемых кредитов должно хватить до 2024 года, но взять их формально предстоит в текущем году.

В ФРГ вновь приостановят действие "долгового тормоза"

Для финансирования пакета помощи правительство Германии вновь приостановит действие "долгового тормоза", закрепленного в Основном законе. От проводившейся до этого политики предотвращения роста госдолга уже отходили, в частности, в марте 2020 года на фоне пандемии. С 2014 года Берлину удавалось избегать задолженностей. Министр финансов, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) утверждает, что ФРГ вернется к этому правилу в 2023 году.

Решение о кредитах на период до 2024 года ранее раскритиковала Федеральная счетная палата Германии (Bundesrechnungshof). Ее эксперты отмечают, что оно противоречит принципам, в соответствии с которыми федеральный бюджет всегда составляется на один год.

В поддержку предложения должен еще проголосовать бундесрат, представляющий в парламенте ФРГ интересы земель.

В Германии - двузначные показатели инфляции впервые за 70 лет

Ранее, 21 октября, Немецкий федеральный банк (бундесбанк) опубликовал отчет, из которого следует, что инфляция в ФРГ, рассчитываемая исходя из гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), составила в сентябре 10,9 процента (в августе - 8,8 процента). Двузначные значения зафиксированы впервые за 70 лет.

В целом цены на импорт в августе увеличились примерно на 33 процента по сравнению с предыдущим годом, на германскую продукцию - примерно на 46 процентов. "При продажах на внутреннем рынке электроэнергии и газа отмечен подъем в три раза", - подчеркивается в отчете.

Руководитель Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) высказал мнение, что у германских компаний почти не осталось резервов из-за кризиса, вызванного пандемией. Теперь они страдают и от снижения спроса, а также резкого роста цен на энергоносители. В связи с этим следует ожидать целой волны банкротств, полагает специалист. Беспокойство вызывает и то, что тенденция затронет прежде всего "молодые инновационные компании, что затормозит трансформацию экономики", предостерег Фрацшер.

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