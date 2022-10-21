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Бундесбанк ФРГ (фото из архива)Фото: Daniel Kubirski/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

В ФРГ - двузначная инфляция впервые за 70 лет

Екатерина Венкина
50 мин. назад

Экономика Германии, по всей видимости, находится на пороге рецессии, следует из отчета бундесбанка. Инфляция в сентябре составила 10,9 процента.

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Экономика Германии, по всей видимости, находится на пороге рецессии. Сохраняющаяся высокая инфляция, а также неопределенность в отношении поставок энергоносителей и их стоимости оказывают сильное давление на экономическую ситуацию в ФРГ. Об этом говорится в ежемесячном отчете Немецкого федерального банка (бундесбанка), опубликованном в пятницу, 21 октября.

Инфляция, рассчитываемая исходя из гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), в сентябре составила 10,9 процента (для сравнения в августе - 8,8 процента).

Исключительно высокий рост цен, начавшийся в предыдущие месяцы, продолжился. В основном тенденция связана с сохраняющимся давлением на европейских энергетических рынках.

Цены на импорт увеличились более чем на 30 процентов

В целом цены на импорт в августе увеличились примерно на 33 процента по сравнению с предыдущим годом, на германскую продукцию - примерно на 46 процентов. "К примеру, при продажах на внутреннем рынке электроэнергии и газа отмечен подъем в три раза", - подчеркивается в отчете.

По мнению экспертов, уровень инфляции в ФРГ в ближайшие месяцы, по всей видимости, будет оставаться двузначным (впервые за 70 лет), даже если вступят в силу некоторые послабления. Речь идет, в частности, о снижении ставки НДС на газ и центральное отопление с октября.

Предложение в декабре вернуть домашним хозяйствам деньги в размере месячной платы за газ также не обязательно затормозит разгон инфляции. "Это зависит от того, каким образом государственная субсидия достигнет домохозяйств и, следовательно, каким образом данный шаг повлияет на официальное измерение цен", - указывают эксперты.

В третьем квартале 2022 года объемы экономического производства существенно не изменились по сравнению с предыдущими показателями. На август промышленность и строительство несколько увеличили производительность. Отмена большинства антипандемийных ограничений, вероятно, придала положительный импульс в ряде секторов сферы услуг. В области розничной торговли, напротив, продажи несколько снизились.

Правительство ФРГ понизило экономический прогноз

Правительство Германии 12 октября значительно понизило свой экономический прогноз из-за кризиса, вызванного ростом цен на энергоносители. Власти ожидают лишь небольшого экономического роста в 1,4 процента в этом году, а в следующем году экономика, вероятно, сократится на 0,4 процента. В 2024 году ожидается рост на 2,3 процента.

"В настоящее время мы переживаем острый энергетический кризис, который все больше превращается в экономический и социальный кризис", - констатировал министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck). По его словам, спусковым механизмом стало нападение России на Украину в феврале и прекращение поставок газа из РФ в Европу. В результате цены на энергоносители оказались на очень высоком уровне, отметил глава Минэкономики.

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