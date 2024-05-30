Денег стало меньше. На чем ФРГ будет экономить в 2025 году?

Бюджет Германии в 2025 году может не досчитаться 11 млрд. евро налоговых поступлений. Ряд министерств не готовы экономить, требуя увеличить расходы. Как правительство намерено латать бюджетные дыры?

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) из Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую коалицию, намерен в федеральном бюджете на 2025 год сохранить так называемый "долговой тормоз" - принцип ограничения государственной задолженности, закрепленный в Основном законе ФРГ. Это позволит осуществить новые заимствования лишь в размере 0,35 процента от ВВП. Расходная часть бюджета Германии в 2025 году должна быть на 25 млрд. евро меньше, чем годом ранее. Чтобы достичь этой цели, Линднер в качестве первого шага сократил бюджеты почти всех министерств и установил четкий потолок расходов.

Министру финансов Германии Кристиану Линднеру предстоят непростые решения Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Но такой подход встретил нешуточное сопротивление. Министерства иностранных дел, обороны, труда, внутренних дел, сотрудничества в целях развития не готовы экономить. Напротив, они требуют больше денег. По данным из правительственных кругов, их запросы превышают 20 млрд. евро. Линднер считает, что это неприемлемо.

В правительстве нет согласия по ключевым моментам

Готовый проект бюджета на будущий год правительство должно отправить на утверждение в парламент в июне. А 3 июля документ должен быть представлен официально. Чтобы обсудить ситуацию с пятерыми коллегами-министрами, были назначены индивидуальные переговоры с тремя главами партий, формирующих правящую коалицию - самим Линднером (СвДП), федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) из СДПГ и вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком (Robert Habeck) из партии Союз-90/"зеленые".

Кристиану Линднеру, Олафу Шольцу и Роберту Хабеку (слева направо) необходимо сломить сопротивление министров, несогласных с мерами экономии Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Переговоры обещают быть непростыми. Главы министерств, которых это касается, не упускают возможности публично выступить против сокращений бюджета. В этой дискуссии лидирует министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius). Бюджет его министерства должен составить 52 млрд. евро, но глава оборонного ведомства требует еще 6,5 млрд., чтобы сделать бундесвер "боеспособным". При необходимости - даже за счет новых долгов. После вторжения России в Украину "долговой тормоз" не должен быть более приоритетным, чем обороноспособность вооруженных сил, что также закреплено в Основном законе, утверждает Писториус.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) также не имеет ничего против новых долгов. "Безопасность не дается бесплатно", - заявила она в интервью журналу Stern. Бюджет ведомства должет быть сокращен чуть более чем на миллиард евро и составит 12,1 млрд. По мнению Фезер, это "не выглядит ответственно".

Меньше помощи Ближнему Востоку и Украине?

Бюджет министерства иностранных дел в этом году составляет около шести миллиардов евро и должен сократиться до 5 млрд. При этом министрАнналена Бербок (Annalena Baerbock) призывает выделить около семи миллиардов евро. По ее словам, в противном случае гуманитарную помощь кризисным регионам, таким как Ближний Восток и Украина, придется сократить примерно наполовину.

Бербок знает, что министр по вопросам экономического сотрудничества Свенья Шульце (Svenja Schulze) на ее стороне. "Украине нужно больше денег. Разрушения в стране огромны, людям нужна поддержка, если они должны там остаться и если они хотят там остаться", - сказала Шульце в подкасте Lage der Fraktion.

Германия должна оставаться надежным партнером

Бюджет Федерального министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития также должен быть сокращен - с нынешних 11 млрд. евро до чуть менее десяти миллиардов. Шульце же, наоборот, призывает выделить ее ведомству на 2025 год 12,2 млрд. евро, утверждая, что ситуация в мире требует больше денег, а не меньше. "Я могу лишь предостеречь от мысли, что если мы сейчас спрячемся в своей скорлупе, то нам больше не придется иметь дело с международными кризисами и конфликтами", - указала она.

Министр по вопросам экономического сотрудничества Свенья Шульце в Мали Фото: Mey Dudin/epd

Кроме того, по ее словам, есть и решения, принимаемые внутри правительства. "Мы только что разработали стратегию национальной безопасности, и в ней четко сказано, что безопасность включает в себя сотрудничество в области развития, а также оборонную политику и дипломатию", - напомнила Шульце.

В бюджет поступит на 11 млрд евро меньше

В СвДП критикуют Шульце за "чрезмерно растянутое" понимание содействия развитию. Такие проекты, как гендерное обучение в Африке и Китае, не являются необходимыми, полагают критики. "Экономическая мощь Германии больше не достаточна для того, чтобы отправлять за границу желаемое количество денег налогоплательщиков", - добавляет министр финансов и лидер СвДП Линднер.

Но не только Шульце не в восторге от этого. Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert), генеральный секретарь возглавляющей правящую коалицию Социал-демократической партии Германии, также указывает, что министр финансов отстаивает мировоззрение, согласно которому, гуманитарная помощь и сотрудничество в целях развития - это всего лишь подарки, которые можно дарить миру в хорошие времена.

Линднер считает, что Германия может "оставаться на переднем крае" международного сотрудничества только в том случае, если она не отстает от ведущих промышленно развитых стран в экономической мощи. Страна должна сосредоточиться на укреплении собственной экономики. Только в этом случае налоговые поступления возрастут и появится больше возможностей для маневра в плане дальнейших расходов, уверен политик.

На самом деле, прогнозы, сделанные в мае, показывают, что федеральное правительство, скорее всего, получит в следующем году на 11 млрд. евро меньше налоговых поступлений, чем ожидалось в последнем прогнозе осенью. Если партнеры по коалиции не смогут договориться о федеральном бюджете, министр финансов может воспользоваться своим правом самостоятельно составлять бюджет для отдельных ведомств. Однако если он так поступит, станет ясно, что с нынешним коалиционным правительством покончено.