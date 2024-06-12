Выборы во Франции. К чему приведет рискованная игра Макрона?

После поражения своей партии на выборах в Европарламент, Эмманюэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы во Франции. Они могут как вернуть президенту утраченные позиции, так и дать шанс ультраправым.

"Это довольно странно, что Макрон решил распустить Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента Франции. - Ред.). Я не знаю, что и думать", - сказал DW мужчина по имени Жан-Поль в центре Парижа, на следующий день после выборов в Европарламент. Жан-Поль - не единственный, кто недоумевает по этому поводу. Президент Франции Эмманюэль Макрон застал врасплох всю страну, включая членов его собственной партии "Ренессанс", когда днем ранее распустил французский парламент и назначил внеочередные выборы. Они пройдут в два тура: 30 июня и 7 июля.

Неожиданный шаг был сделан после того, как проевропейская партия Макрона "Ренессанс", ранее известная как La France En Marche! ("Вперёд, Республика!"), потерпела сокрушительное поражение от ультраправого "Национального объединения" (НО) на выборах в Европарламент, что еще больше осложнило ситуацию внутри страны. Выступающая против миграции, партия националистов и евроскептиков, лидером которой в течение 10 лет была Марин Ле Пен, прежде чем в 2022 году передала бразды правления ее нынешнему лидеру Жордану Барделле, набрала более 30 процентов голосов, что вдвое больше, чем у "Ренессанса" (15%).

Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Жордана Барделла Фото: Samuel Rigelhaupt/Sipa USA/picture alliance

9 июня вечером, когда стали известны результаты выборов, президент Франции заявил, что "крайне правые - это и обнищание французов, и ухудшение положения нашей страны". "В конце этого дня я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло", - сказал Макрон, добавив, что "возвращает людям выбор".

Французы должны решить сами

По мнению парижанина Жан-Поля, внеочередные выборы, возможно, были бы хорошим решением. "Ему будет очень трудно создать хорошее правительство, так что давайте проясним ситуацию прямо сейчас, а там посмотрим", - сказал он. "Захотят ли французы поддержать крайне правых или продолжить европейский путь, решать будут сами французы", - добавил собеседник.

Позиция Макрона напрямую не зависит от результатов будущих парламентских выборов: он выиграл президентские выборы 2022 года у Марин Ле Пен, обеспечив себе второй и последний пятилетний срок. Но на кону контроль над парламентом, где партия Макрона потеряла большинство в 2022 году.

10 июня "Ренессанс" обратился к другим центристским силам с призывом объединиться против НО в ближайшие недели. Если ультраправая партия получит большинство в законодательном органе Франции в следующем месяце, Макрон может оказаться вынужденным назначить лидера "Национального объединения" Барделла своим пятым премьер-министром.

Просчитанный риск или безумная авантюра?

В воскресенье шокирующее заявление Макрона стало главной сенсацией выборов в Европарламент, а аналитики по всей Европе пытались понять, во что играет французский президент. Муджтаба Рахман, эксперт по ЕС из консалтинговой компании Eurasia Group, назвал это "просчитанным риском или безумной авантюрой".

Макрон, похоже, рассчитывает на более высокую явку и более осторожное голосование на предстоящих национальных выборах, написал Рахман 10 июня в социальной сети X, бывшей Twitter. Выборы в Европарламент часто используются избирателями для выражения критики непопулярных национальных правительств. В любом случае, Макрон, рейтинг неодобрения которого в стране составляет 65 процентов, скорее всего, был бы вынужден пойти на досрочные парламентские выборы при попытке принять бюджет на 2025 год в конце этого года, добавил Рахман.

Макрон стремится "бросить вызов опросам"

Павел Зерка из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям в интервью DW подчеркнул, что президент рискует проработать последние три года своего срока "под тенью этого результата, где он явно проиграл Марин Ле Пен". Макрону пришлось бы смириться с тем, что она "неоднократно призывала его к досрочным выборам и пыталась делегитимизировать его кабинет", добавил он.

Поэтому французский президент, известный своей уверенностью, грандиозными замыслами и яркими оборотами речи, решил перейти в наступление и попытаться вернуть сердца и умы французов. "Макрон верит, что сможет бросить вызов результатам опросов, поставив Францию перед суровым выбором: между проевропейским, проукраинским и центристским статус-кво и экзистенциальным риском крайне правого правительства, которое остается яростно антиевропейским и имеет историю, связанную с поддержкой Владимира Путина", - утверждает аналитик Рахман.

По примеру Испании?

Французский президент, вполне возможно, решил последовать примеру премьер-министра Испании Педро Санчеса, поставившего в прошлом году на карту свою карьеру на внеочередных выборах, в которых он победил. Однако Зерка отметил, что если этот шаг не принесет Макрону успеха, то в выигрыше окажутся Ле Пен и ее 28-летний преемник Барделла, а их позиции в настоящее время чрезвычайно сильны.

"Мы не можем исключить сценарий, при котором влияние Ле Пен на французскую политику будет расти очень быстро, если она войдет в состав следующего правительства после выборов в июне", - считает эксперт.

Каковы последствия для Европы?

Предстоящие парламентские выборы будут иметь последствия далеко за пределами Франции. Если ультраправые одержат победу, Франция станет еще одной европейской страной - после Италии и Швеции - в которой в правительстве окажется крайне правая партия.

Результаты предстоящих выборов во Франции могут разрушить франко-германское сотрудничество, которое задает тон в ЕС Фото: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Результаты выборов в Европарламент также нанесли серьезный удар по лидерам в Берлине, тем самым повлияв на политический тандем двух самых могущественных стран Европейского Союза.

В последние годы Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) совместно продвигали европейскую повестку дня, включающую решительную поддержку Украины в ее войне с Россией и приоритет климатической политики. Поскольку позиции правительств ФРГ и Франции пошатнулись, оба политика выглядят менее влиятельными перед борьбой за высшие посты в ЕС, которая последует за выборами в Европейский парламент.

Но в Париже проблемы носят более локальный характер. Эммануэль, еще одна собеседница DW, говорит, что злится на Макрона за его рискованную игру. "Я не уверена, что он сможет победить. Я не совсем понимаю, зачем он это сделал, потому что, как мне кажется, это путь для ультраправых в правительство", - сказала она.