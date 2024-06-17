Путь к миру в Украине. О чем договорились в Швейцарии

Десятки стран на саммите в Швейцарии поддержали призыв к миру в Украине. Однако Бразилия, Индия и ЮАР и ряд других государств уклонились от подписания совместного заявления. Каковы основные итоги встречи?

Швейцарский курорт Бюргеншток, расположенный высоко в горах, известен тем, что на протяжении XX века здесь отдыхали кинозвезды и ведущие мировые политики. А в 2002 году в этом месте было заключено соглашение о прекращении огня между властями Судана и суданскими повстанцами.

15-16 июня 2024 года в Бюргеншток на саммит, посвященный миру в Украине, съехались представители более чем 90 стран, среди которых были главы государств и правительств. Россию на эту встречу не пригласили. Но в Кремле заверили, что даже если бы такое приглашение и поступило, его бы российское руководство не приняло. Это, как считают аналитики, побудило Китай - союзника РФ - отказаться от участия в саммите. В свою очередь Швейцария подчеркнула, что на саммите надеется заложить основу для будущих переговоров о мире в Украине.

Вид на Бюргеншток Фото: Michael Buholzer/KEYSTONE/picture alliance

Когда переговоры начались, украинский президент Владимир Зеленский заявил о важном историческом событии. Ведь собрать первых лиц более 50 государств в одном месте, чтобы поговорить о мире в Украине, - очень непростая задача. А обеспечить представительство десятков других стран со всех континентов - еще сложнее.

Саммит в Бюргенштоке стал результатом кропотливой совместной дипломатической работы, занявшей много месяцев, и состоялся, несмотря на политическое противодействие Москвы, направленное на очернение и преуменьшение значения этого мероприятия. В двухдневных переговорах, инициированных Украиной, приняли участие страны, не входящие в привычный список гостей на встречах сторонников Киева. И это, полагают наблюдатели, является своеобразным ответом на обвинения в адрес западных держав в том, что они слушают только самих себя, в частности, если речь идет об Украине, и охотно соглашаются только с мнением единомышленников.

На саммите мира в Бюргенштоке, 16 июня 2024 года Фото: Michael Buholzer/REUTERS

Президент Кении, выступая на саммите в Швейцарии, осудил Москву, но при этом попросил "все стороны войны" "смягчить свои позиции", а министр иностранных дел Саудовской Аравии говорил о предстоящих "трудных компромиссах". Да и отказ от присутствия в Бюргенштоке многих стран также говорил сам за себя.

Десятки стран поддержали территориальную целостность Украины

Итогом двухдневной встречи стало заявление, поддержанное подавляющим большинством ее участников - около 80 странами, включая все государства-члены Евросоюза, а также, в частности, США, Гану, Кению, Аргентину, Колумбию, Филиппины, Катар и Гватемалу.

"Продолжающаяся война Российской Федерации против Украины вызывает огромные страдания людей и масштабные разрушения, создает риски и кризисы с глобальными последствиями для всего мира, - отмечается в коммюнике. - Мы подтверждаем нашу приверженность воздержанию от угрозы применения силы или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ".

Кроме того, подписавшие документ страны назвали недопустимыми "любую угрозу или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны", предостерегли - в целях обеспечения продовольственной безопасности - от использования оружия и призвали к "полному обмену пленными" и возвращению "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей".

Индия, ЮАР и Индонезия отказались подписать итоговый документ

Однако эти тезисы не были приняты всеми участниками саммита. Такие политические тяжеловесы, как Индия, ЮАР, Индонезия и Мексика, оказались в числе нескольких стран, представители которых присутствовали на переговорах в Бюргенштоке, но не подписали итоговое заявление.

Эти государства изначально сигнализировали о своей сдержанной позиции, отправив в Швейцарию дипломатов или министров - но не своих лидеров. Клод Ракишитс, аналитик брюссельского Центра безопасности, дипломатии и стратегии, не удивлен этим. По его выражению, некоторые страны "не хотят раскачивать лодку", пытаясь сбалансировать свои отношения с Западом, а также с Россией и Китаем.

В саммите мира приняли участие представители более 90 государств Фото: EPA/MICHAEL BUHOLZER

В преддверии саммита в Швейцарии Киев обвинил Москву и Пекин в оказании дипломатического давления на другие государства, чтобы убедить их не ехать, что Китай отрицает. По словам Ракишитса, при решении вопроса о том, стоит ли принять приглашение на саммит, вероятно, учитывались аспекты взаимоотношений отдельных стран - например, зависимость Индии от России в сфере поставок оружия или исторические связи ЮАР с Москвой. "Эта конференция гораздо о большем, чем Украина. Речь идет о поддержании международного порядка", - отметил аналитик в интервью DW.

Украина говорит, что ее международная поддержка "не ослабевает"

Президент Зеленский, отвечая на вопрос о том, не разочарован ли он тем, что некоторые государства не подписали итоговое заявление, сказал, что "большим успехом" является их участие в переговорах. "Этот саммит говорит о том, что международная поддержка (Украины. - Ред.) не ослабевает. Она сильна", - сказал Зеленский.

Западные союзники Киева поддержали оптимистичный тон украинского лидера. "Это, безусловно, самая большая и самая представительная встреча, на которой обсуждаются пути продвижения к миру в Украине с начала войны. Это само по себе важно", - сообщил DW в кулуарах саммита премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

Предложения России отвергнуты западными лидерами

Накануне встречи в Бюргенштоке президент России Владимир Путин обнародовал свой план установления мира в Украине. Согласно ему, одним из основных условий начала мирных переговоров Москвы с Киевом должен быть "полный вывод" украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, часть территорий которых оккупированы Россией, а также "нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус" Украины.

По мнению Ракишица, эти предложения, скорее всего, являются частью попыток Москвы сорвать и отвлечь внимание от переговоров в Швейцарии. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал предложения Путина "несерьезными".

Президент России Владимир Путин Фото: Valentina Pevtsova/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa/picture alliance

"Я не думаю, что Путин находится в том положении, чтобы выдвигать предварительные условия, - уточнил в интервью DW ирландский премьер Саймон Харрис. - Реальность такова, что любое мирное урегулирование, любой мирный процесс должны соответствовать международному праву. А международное право уважает территориальную целостность страны".

Но когда участники саммита выходили из зала заседаний, минуя лозунги "Путь к миру", украшавшие стены и пешеходные дорожки, оставалось мало сомнений в том, что реальный прогресс невозможен без России. И государства, отправившие свои представителей в Швейцарию, по-прежнему расходятся в том, как его добиться.

"Остается один главный вопрос: как и когда Россия может быть включена в этот процесс? Дискуссии последних двух дней показали, что на сей счет существуют различные точки зрения. Тем более важно наше понимание того, что путь к миру в Украине должен осуществляться на основе международного права", - констатировала президент Швейцарии Виола Амерд по завершении переговоров.

Путь к последующим переговорам?

Официально о проведении следующего саммита объявлено не было, но президент Амерд сказала, что несколько государств выразили готовность принять у себя возможную будущую встречу. Канада тем временем объявила о планах собрать министров иностранных дел разных стран для переговоров по гуманитарным вопросам в Украине.

"Очевидно, что для прекращения войны необходимо, чтобы обе стороны сели за стол переговоров", - признал в беседе с журналистами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. - Моя работа, работа всех украинских дипломатов и главный приоритет президента Зеленского - привести Украину за этот стол переговоров в максимально сильной позиции".