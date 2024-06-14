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Путин назвал условия для переговоров с Украиной

Роман Сулима
14 июня 2024 г.

Российский президент хочет вывода украинских войск со всей территории четырех украинских областей и отказа Киева от вступления в НАТО.

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: Valentina Pevtsova/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в пятницу, 14 июня, заявил, что условием начала мирных переговоров с Украиной должен быть "полный вывод" украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. "Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину", - уточнил Путин.

"Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация" президент назвал "принципиальной позицией" России. "Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО - с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - сказал Путин.

Путин упомянул отмену санкций

"Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права и свободы русскоязычных граждан Украины, признаны новые территориальные реалии: статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей", - заявил Путин.

Все западные санкции против РФ должны быть отменены, добавил он, призвав "перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой".  По словам Путина, это не предложение о "временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", сказал президент РФ. 

Выдвинутые условия Путина назвал "еще одним конкретным, реальным мирным предложением". "Если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - заключил он.

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