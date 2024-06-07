"Власти" Херсонской области: 22 погибших от удара ВСУ

"Власти" Херсонской области: 22 погибших от удара ВСУ8 июня 2024 г.
Оккупационные российские "власти" Херсонской области обвинили украинские войска в обстреле в пятницу, 7 июня, села Садовое Голопристанского муниципального округа. В результате обстрела погибли 22 человека, сообщил в своем Telegram-канале "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, еще 15 человек ранены, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. "На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь", - написал он.
Обстрел Луганска
Ранее в тот же день ВСУ нанесли удар по жилому дому в аннексированном Луганске. По данным местных "властей", в результате атаки погибли четыре человека, еще 57 пострадали.
При этом глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что удары были нанесены по "обустроенной" военной инфраструктуре, которую РФ использует в войне с Украиной. По его словам, если бы российские ПВО "не работали над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди гражданских, а тем более - среди детей, не было бы".