"Власти" Херсонской области: 22 погибших от удара ВСУ

Как заявил назначенный РФ "глава" Херсонской области Владимир Сальдо, выпущенный ВСУ снаряд попал в магазин, где находились посетители и персонал. Украина не сообщала об обстреле.

Оккупационные российские "власти" Херсонской области обвинили украинские войска в обстреле в пятницу, 7 июня, села Садовое Голопристанского муниципального округа. В результате обстрела погибли 22 человека, сообщил в своем Telegram-канале "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, еще 15 человек ранены, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. "На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь", - написал он.

Обстрел Луганска

Ранее в тот же день ВСУ нанесли удар по жилому дому в аннексированном Луганске. По данным местных "властей", в результате атаки погибли четыре человека, еще 57 пострадали.

При этом глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что удары были нанесены по "обустроенной" военной инфраструктуре, которую РФ использует в войне с Украиной. По его словам, если бы российские ПВО "не работали над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди гражданских, а тем более - среди детей, не было бы".