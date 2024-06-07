При обстреле Луганска обрушился подъезд дома, есть погибшие

Как сообщают российские СМИ, в результате ракетного удара ВСУ по Луганску обрушился подъезд дома, погибли по меньшей мере 4 человека, еще 43 пострадали.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 7 июня, обстреляли Луганск, оккупированный РФ с 2014 года, в городе произошла серия взрывов, сообщает российское агентство РИА "Новости" со ссылкой на назначенные РФ "власти" города. В результате обстрела погибли по меньшей мере четыре человека, еще 43 человека пострадали, пишет РИА.

При обстреле в Луганске обрушился подъезд многоквартирного дома, сообщает агентство. Под завалами обрушенной части дома остаются люди, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник заявил , что в результате обстрела повреждены 33 многоэтажки в восточной части города. По данным министерства обороны РФ, ВСУ выпустили по жилым кварталам Луганска по пять ракет ATACMS американского производства, четыре из них удалось сбить, одна ракета "поразила два многоквартирных дома". В ВСУ эти сообщения не комментировали.

Глава Луганской ОВА: российские ПВО работают над жилыми кварталами

В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил , что удары были нанесены по "обустроенной" военной инфраструктуре, которую РФ использует в войне с Украиной. В частности, взрывы были зафиксированы возле аэродрома и авиаремонтного завода, заявил Лысогор.

По его словам, если бы российские ПВО "не работали над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди гражданских, а тем более - среди детей, не было бы".