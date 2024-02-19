"Глава" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник, предположительно, был отравлен в декабре 2023 года. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на брифинге Минобороны России.

По его словам, Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями. "Известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаются", - сказал Кириллов. К "отравлениям", как утверждается, причастны Вооруженные силы Украины.

"Отравление" Владимира Сальдо в 2022 году

Помимо Пасечника, по данным российского Минобороны, в 2022 году был также якобы отравлен назначенный РФ "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо. "Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин", - сообщил Кириллов.

Другие заявления Игоря Кириллова

Кроме того, глава войск РХБЗ заявил на брифинге, что украинская армия собирается подрывать емкости с синильной кислотой и аммиаком "в ходе продвижения российских войск". До этого он утверждал, что на территории страны действуют секретные американские лаборатории, создающие биологическое оружие, а также, что США планируют с помощью беспилотников доставлять в прифронтовые районы зараженных малярией комаров, чтобы они кусали российских солдат.

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