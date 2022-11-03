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Заседание Совбеза ООН (фото из архива)Фото: Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/picture alliance
КонфликтыРоссия

Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по "биооружию в Украине"

Анна Неверова
52 мин. назад

Против принятия документа выступили США, Великобритания и Франция, еще 10 государств воздержались. Резолюцию поддержали только Россия и Китай.

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Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России, требовавшую провести расследование якобы участия Вашингтона и Киева в реализации программ создания биологического оружия в Украине. В ходе голосования по этому вопросу в среду, 2 ноября, документ поддержали лишь две страны - сама Россия и Китай. Против выступили США, Великобритания и Франция. Остальные десять государств воздержались. Для принятия резолюции требовалось как минимум девять голосов.

Киев и Вашингтон отвергли обвинения РФ

С начала вторжения в Украину Россия утверждает, что Киев работает над созданием биологического оружия по заказу США. Заявления об этом делали министерство обороны РФ и глава Совбеза РФ Николай Патрушев.

Российская сторона заявляет, что в ходе войны якобы получены доказательства создания в Украине "компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона". В сообщениях Минобороны РФ упоминались исследования в Украине возбудителей таких болезней, как чума, сибирская язва, дифтерия, дизентерия, сальмонеллез и другие. Президент Украины Владимир Зеленский в середине марта отверг эти обвинения. С опровержением выступил и представитель Минобороны США.

Совбез ООН рассматривал обвинения России в марте

Заявления российских официальных лиц не подтверждены никакими доказательствами. Обвинения, выдвинутые российской стороной, рассматривали на заседании Совета Безопасности ООН в марте. Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу тогда заявила, что организация "не осведомлена о подобных военных программах".

Похожие обвинения Россия ранее выдвигала в адрес Грузии, где в Тбилиси США финансируют исследовательский Центр имени Лугара. Чтобы развеять сомнения, в 2018 году власти Грузии пригласили международных экспертов, в том числе из России, но Москва отказалась направлять своих представителей. По итогам визита специалистов был сделан вывод, что центр не нарушает норм Конвенции о биологическом оружии 1972 года (КБО). Эксперты советуют Украине поступить так же, но отмечают, что в условиях войны сделать это будет сложно.

Сотрудничество США с биолабораториями в Украине

Специалисты указывают, что США давно сотрудничают с лабораториями в Украине в области биологических исследований. Эта работа началась в период распада СССР в рамках Программы совместного уменьшения угрозы, в рамках которой Вашингтон выделял бывшим советским республикам, в том числе - России, средства на уничтожение и сокращение оружия массового поражения. С 2005 года сотрудничество Киева и Вашингтона развивалось на основе соглашения в сфере здравоохранения. Среди ключевых событий, которые этому предшествовали, эксперты называют теракты со спорами сибирской язвы в США в 2001 году, а также вспышку коронавируса SARS в 2003 году. 

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