До февраля 2022 года население Авдеевки составляло 35 тысяч человек. В марте 2023 года глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в городе не осталось ни одного здания, которое не подверглось бы обстрелам. К тому моменту, по его словам, было разрушено уже 80% города. Сегодня почти все здания в Авдеевке разрушены или сильно повреждены.