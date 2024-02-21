Авдеевка - важная точка на восточном фронте Украины
Небольшой промышленный город под Донецком на протяжении многих месяцев был местом ожесточенных боев. 17 февраля 2024 года ВСУ покинули Авдеевку. Что это значит для дальнейшего хода войны? Фотогалерея DW.
Кровопролитные бои за Авдеевку
Авдеевка - небольшой промышленный город, расположенный в 13-ти километрах к северу от Донецка. Битва за него идет с самого начала российского полномасштабного вторжения в Украину. В октябре 2023 года Россия начала массированный штурм города. Наблюдатели отмечают, что захват Авдеевки открывает ВС РФ путь на Константиновку, Краматорск и Славянск.
Стратегическое значение Авдеевки
Авдеевка имеет стратегическое значение. Рядом с городом проходит дорога, соединяющая Донецк, Горловку и Луганск и играющая важную роль для снабжения российских войск. Для Украины же Авдеевка важна как железнодорожный узел и мощный центр промышленности. Местный коксохимический завод (на фото) в ходе боев за город был важным опорным пунктом ВСУ.
ВСУ вышли из Авдеевки
17 февраля 2024 года недавно назначенный на должность главнокомандующего ВСУ Александр Сырский (на фото) и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский объявили, что украинские войска выходят из Авдеевки и переходят "к обороне на более выгодных рубежах".
"Подарок" Путину к выборам?
В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Авдеевка была взята. Уточнялось, что под контроль РФ перешла территория площадью 31,75 квадратных километра и что российским войскам удалось отодвинуть линию фронта от Донецка. Наблюдатели полагают, что целью был, в том числе, полный захват Донецкой области, который может стать "подарком Путину" к президентским выборам.
Попали в плен под Авдеевкой
Как указал командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции "согласно полученному приказу". При этом несколько украинских военнослужащих попали в плен под давлением превосходящих сил россиян. Представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин отрицал в СМИ информацию о массовом пленении украинцев из его бригады.
Потери российских войск под Авдеевкой
В декабре 2023 года разведка США сообщила, что ВС РФ под Авдеевкой несут крупные потери. Однако точных данных нет. После взятия города войсками РФ американское издание NYT написало, что в боях за Авдеевку участвовали 50 000 солдат ВС РФ. "Десятки тысяч" из них, по данным издания, погибли или были ранены. Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Авдеевка была взята "при минимальных потерях".
Руины на месте города
До февраля 2022 года население Авдеевки составляло 35 тысяч человек. В марте 2023 года глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в городе не осталось ни одного здания, которое не подверглось бы обстрелам. К тому моменту, по его словам, было разрушено уже 80% города. Сегодня почти все здания в Авдеевке разрушены или сильно повреждены.
Что дальше?
Со взятием Авдеевки оказалась прорвана последняя оборонительная линия ВСУ, остававшаяся неизменной с 2014 года. Эксперты полагают, что следующей целью ВС РФ может стать город Селидово, расположенный в 30 км к западу от Авдеевки, или Покровск.
В Германии назвали решение оставить Авдеевку правильным
Между тем генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер рассказал в интервью DW 18 февраля на Мюнхенcкой конференции по безопасности (MSC), что считает решение главкома ВСУ Александра Сырского оставить Авдеевку правильным и нужным, чтобы сохранить жизни солдат. По словам Бройера, у Сырского "есть план" и он "знает, чего хочет".