Мир в Украине обсудят в Швейцарии без России. Чего ждать?

Мирная конференция в Швейцарии - самый масштабный дипломатический проект Украины по окончанию начатой Россией войны. Кто будет в нем участвовать и на что рассчитывает президент Зеленский?

"Путь к миру". Три слова на фоне альпийской идиллии: отель на вершине горы, голубое небо. Под такой картинкой на сайте МИДа Швейцарии собрана информация о саммите, который пройдет 15 и 16 июня в отеле на курорте Бюргеншток, недалеко от Люцерна. Цель - "разработать совместное понимание возможного пути к справедливому и продолжительному миру в Украине". Россия не упоминается, ее представители не приглашены. Это самое масштабное дипломатическое мероприятие по инициативе Киева за более чем два годавойны РФ против Украины.

В англоязычной версии швейцарские дипломаты называют его "саммит о мире в Украине", в немецкой - "конференция высокого уровня". В свою очередь украинский МИД говорит о "глобальном саммите мира". Разница в словах - один из примеров разного видения события, которое задумывалось как начало конца войны России против Украины. С тех пор условия изменились, ожидания стали более сдержанными.

Что осталось от "формулы Зеленского"

С начала российского вторжения Украина и ее западные партнеры очевидно рассчитывали на переговоры об окончании войны после того, как Киев добьется успехов. Такие успехи были осенью 2022 года, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли отвоевать значительные части оккупированных РФ территорий на севере и юге страны.

Президент Зеленский на саммите G20, ноябрь 2022 Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance

Тогда же президент Владимир Зеленский на саммите G20 на Бали впервые озвучил свое видение, план окончания войны. В Украине его назвали "формулой мира" или "формулой Зеленского". В ней 10 пунктов - от ядерной и продовольственной безопасности до окончания боевых действий, вывода российских войск с территории Украины, трибунала над виновными и документального подтверждения окончания войны. Предполагалось, что получив поддержку этих пунктов от как можно большего числа стран, Украина сможет оказывать давление на Россию с требованием закончить войну на условиях Киева. Москва такие требования отвергает, требуя, среди прочего, признания за ней оккупированных территорий.

Переговоры о саммите велись с лета 2023 года. Тогда же в Копенгагене, на фоне начавшегося контрнаступления ВСУ, прошла первая конференция на уровне советников, затем - вторая в Саудовской Аравии. Но украинское контрнаступление не достигло целей. Ситуация на фронте стала патовой, с растущим перевесом в пользу России. Украина решила не откладывать саммит, хотя некоторые обозреватели в Киеве критикуют такой подход.

Без Китая, но с Индией

Нынешний саммит из разряда тех, на которых количество участников и их уровень имеют особенное значение. Швейцария пригласила более 160 делегаций, согласились около 100. По неподтвержденным данным СМИ, за считанные дни до начала количество участников сократилось до примерно 80. Украинаобвиняет Россию в попытках помешать конференции.

Разрушения после российских ракетных ударов в Харькове, июнь 2024 Фото: Roman Goncharenko/DW

Для Киева чрезвычайно важно присутствие Китая как члена СБ ООН, но Пекин решил не отправлять своего представителя, сославшись на то, что не приглашена Россия. Президент Владимир Зеленский в необычно резкой форме публично упрекнул Китай в том, что, мол, тот отговаривает и другие страны не ехать или направить менее представительскую делегацию. Пекин такие обвинения отверг. Не приедет в Швейцарию и генсек ООН Антониу Гутерриш. Среди важных для Киева стран так называемого "глобального Юга" наиболее значительным будет присутствие представителя Индии.

Самый высокий уровень будет у западных партнеров Украины - это главы государств и правительств. Президент Зеленский публично призывал приехать в Швейцарию американского коллегу Джо Байдена, но безуспешно. От Вашингтона будет вице-президент Камала Харрис.

В чем риски для Украины

Стремясь добиться максимального представительства, Украина пошла на значительные уступки. Главные вопросы - окончание войны и вывод российских войск с территории Украины - вынесены за скобки. Из десяти пунктов "формулы Зеленского" на тематических сессиях обсудят три: продовольственную безопасность и как ее часть - свободу судоходства в Черном море, ядерную безопасность (речь об украинских АЭС, в том числе Запорожской, которая находится на оккупированной РФ территории), а также "гуманитарные аспекты", включая обмен военнопленными.

В Украине не ожидают от саммита прорыва, многие эксперты сомневаются, что он станет шагом к реальному миру. "На саммите в Швейцарии не будет принято решения, которое как-то остановит войну", - отметил в видеоподкасте DW "Геофактор" киевский политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда. "Там соберутся десятки стран, и если будет цифра 100, то Украина сможет сказать - большинство мирового сообщества готово обсуждать мирный план Владимира Зеленского. Это потолок, больше ничего". По словам Магды, согласовать среди стран с разными интересами заявление об окончании войны Киеву будет трудно.

Зеленский и Шольц в Берлине, июнь 2024 Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Звучали опасения, что Киев мог пойти на невыгодные компромиссы. В издании "Европейская правда" в начале июня вышла статья о рискованных, по мнению автора, аспектах в проекте итогового документа. Среди прочего, речь шла о том, что "формула Зеленского" - лишь один из вариантов наряду с возможными другими. Например, Китай вместе с Бразилией в мае представил свой "мирный план", и по данным дипломатов, активно агитирует за него развивающиеся страны. За считанные дни до саммита в Швейцарии "Европейская правда" сообщила, что в новом, измененном проекте итогового заявления украинская позиция отображена более четко.

Шольц: Когда приглашать Россию - решать Киеву

Западная пресса писала, что нынешний саммит станет первым, а осенью может пройти следующий, но уже с участием представителей России. Об участии России осторожно высказался во время визита Зеленского в Берлин и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Шольц надеется, что в Швейцарии удастся "начертить путь" к началу "процесса, в котором в один день за столом будет сидеть и Россия". "Когда время для этого наступит, решает только Украина", - добавил канцлер.

Сам же Зеленский, выступая в бундестаге, заявил, что "время компромиссов прошло". Так думает большинство украинцев. Три четверти высказались против отказа от территорий ради мира, показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в декабре 2023 года. Число готовых к уступкам на тот момент составило 19 процентов.