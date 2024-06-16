Коммюнике Швейцарии: Для мира нужно участие всех сторон

Устав ООН, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, - основа для достижения мира в Украине, говорится в итогом заявлении участников международной конференции в Бюргенштоке.

Продолжающаяся война России против Украины причиняет "масштабные человеческие страдания и разрушения и создает риски и кризисы с глобальными последствиями", однако для нахождения пути к миру необходимо участие всех сторон. Это говорится в итоговом заявлении участников двухдневного саммита мира в Швейцарии, который завершился в воскресенье, 16 июня.

Указывается, что коммюнике поддержали 80 из 92 участвовавших в мирной конференции стран. В числе присоединившихся к декларации - Украина, США, Великобритания, Япония, Южная Корея, все страны Евросоюза и руководящие органы ЕС, а также Сербия, Турция, Аргентина, Израиль, Катар, ряд государств Африки и Латинской Америки.

Среди тех, кто не поставил свою подпись под этим документом, - Саудовская Аравия и Индия.

Приверженность Уставу ООН

Основные положения документа ранее опубликовало агентство Reuters . Позже его окончательная версия была обнародована на сайте офиса президента Украины.

Подписавшиеся выражают приверженность международному праву, включая Устав Организации Объединенных Наций (ООН), и называют его основой для "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

"В частности, мы подтверждаем нашу приверженность воздержанию от угрозы применения силы или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ, в том числе в территориальных водах, и разрешению споров мирными средствами по принципам международного права", - подчеркивается в коммюнике.

Ядерная безопасность

Далее перечисляются три аспекта, общее понимание которых подписавшиеся закрепили в данном документе. Во-первых, это ядерная безопасность. "Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, надежным, надежно охраняемым и экологически безопасным, - указано в документе. - Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением. Любые угрозы или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы".

Глобальная продовольственная безопасность

Во-вторых, речь идет о глобальной продовольственной безопасности. "Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продовольственных товаров. В этой связи свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях имеют решающее значение. Нападения на торговые суда в портах и на всем пути следования, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы, - подчеркивается в коммюнике. - Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна становиться оружием. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и беспрепятственно поставляться в заинтересованные третьи страны".

Освобождение пленных

Третьим аспектом, затронутым в итоговом заявлении участников мирного саммита в Швейцарии, является освобождение пленных и возращение на родину вывезенных из Украины детей.

"Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие незаконно удерживаемые украинские гражданские лица должны быть возвращены в Украину", - указано в документе.

"Мы считаем, что достижение мира требует участия всех сторон и диалога между ними. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон", - отмечается также в коммюнике.

"Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине", - резюмируют авторы документа.