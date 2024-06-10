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Участие в саммите мира подтвердили 90 стран и организаций

Лиза Ламбрехт
10 июня 2024 г.

Представители 80 государств и 10 организаций примут участие в швейцарском саммите мира по Украине. Россию на встречу не пригласили.

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Флаг Украины
Украинский флагФото: Robert Michael/dpa/picture alliance

На саммит мира по Украине, который пройдет в Швейцарии в середине июня, зарегистрировались 90 стран и организаций. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщило правительство в Берне.

Президент Швейцарии Виола Амхерд уточнила, что 80 делегаций, официально подтвердивших свое участие в концеренции, будут представлять государства из всех регионов мира и 10 - различные международные организации, включая ООН. Ранее в офисе президента Украины сообщали, что свое участие в швейцарском саммите подтвердили представители 107 стран.

"Все государства, представленные на саммите, должны будут внести свои идеи и видение того, как достичь справедливого и прочного мира в Украине", - подчеркнули в швейцарском МИД. Президент страны охарактеризовала встречу как первый шаг на пути к устойчивому миру.

Россию не пригласили, но цель саммита - создать условия для будущих мирных переговоров

Россию на встречу не пригласили, однако, как заявили в правительстве Швейцарии, целью конференции станет "совместная разработка дорожной карты", которая позволила бы в дальнейшем вовлечь РФ и Украину в мирный процесс.

Отсутствие представителей России на саммите побудило влиятельных союзников Москвы, таких как Китай, отказаться от участия в конференции. Это снизило ожидания какого-либо крупного прорыва на переговорах. 

В то же время, как сообщил  министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, на встрече будут обсуждаться такие вопросы, как необходимость ядерной и продовольственной безопасности, свобода судоходства, а также гуманитарные вопросы, в том числе касающиеся военнопленных.

Среди участников - Харрис, Макрон и Шольц

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на горном курорте Бюргеншток близ города Люцерн. Среди участников встречи - президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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