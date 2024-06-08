Шольц: Россия не добьется своего в войне против Украины

Россия "с ее имперскими планами" не добьется своего, заявил канцлер ФРГ в своем подкасте в преддверии саммита мира в Швейцарии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал союзников продолжать поддержку Украины. "Спустя 800 дней после начала российского вторжения в Украину ясно одно: Россия с ее имперскими планами не добьется своего", - заявил Шольц в подкасте Kanzler kompakt , обнародованном в субботу, 8 июня, в преддверии саммита мира в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня.

"Украина не позволит поставить ее на колени и диктовать ей условия капитуляции", - продолжил канцлер. По его словам, президент РФ Владимир Путин должен осознать, что ему не удастся победить в этой жестокой войне и что мир для Украины должен быть заключен на справедливых условиях. "Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", - подчеркнул Олаф Шольц.

Генсек ООН не приедет на мирный саммит

Накануне, 7 июня, официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил , что генсек не поедет на саммит мира в Швейцарию. "Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне", - указал Дюжаррик.

В офисе президента Украины сообщили ранее, что по состоянию на 3 июня свое участие в швейцарском саммите подтвердили представители 107 стран. Президент США Джо Байден отклонил приглашение, сославшись на предвыборные мероприятия. Вместо него США будет представлять вице-президент страны Камала Харрис.

От участия в конференции отказался и Китай. "Организация встречи по-прежнему не соответствует требованиям КНР и ожиданиям международного сообщества, поэтому Китаю затруднительно принять в ней участие", - заявила 31 мая в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

Выступая 2 июня на ежегодном форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать саммит. "Россия ездит во многие страны мира и угрожает блокадой продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и химических продуктов, удорожанием энергии и просто оказывает давление, чтобы другие страны не принимали участие в саммите", - процитировало его заявление тогда агентство dpa.

Россию не пригласили на саммит мира

Россию на саммит в Швейцарии не пригласили. Однако 28 мая Владимир Зеленский, находясь в Португалии, пообещал передать Москве наработки по трем пунктам так называемой формулы мира, которую Киев планирует обсудить с участниками встречи в верхах. Речь идет конкретно о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными и возвращении украинских детей, вывезенных в Россию, на родину.

Комментируя швейцарскую конференцию по мирному урегулированию в Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Москва считает ее "абсолютно бесперспективной". Обсуждать условия прекращения войны в Украине без участия России "абсурдно", подчеркнул он. А президент России Владимир Путин назвал саммит в Швейцарии попыткой навязать российской стороне условия завершения войны.