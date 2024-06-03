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На саммите по Украине США представит вице-президент Харрис

Ольга Лебедева
3 июня 2024 г.

Президент США Джо Байден не приедет в Швейцарию на конференцию по Украине, его администрацию будет представлять Камала Харрис, заявил Белый дом. Саммит мира пройдет 15-16 июня.

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Вице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала ХаррисФото: Grace Trejo/Arizona Daily Star via AP/picture alliance

На саммите мира по Украине в Швейцарии Соединенные Штаты будут представлены вице-президентом Камалой Харрис и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Камала Харрис подчеркнет приверженность администрации США "поддержке Украины в ее усилиях по достижению справедливого и прочного мира", заявил Белый дом в понедельник, 3 июня.

"Вице-президент вновь подтвердит поддержку украинского народа в его обороне от продолжающейся российской агрессии", - отмечается в заявлении. Тем самым, президент США Джо Байден на мирный саммит в Швейцарию не приедет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свое участие в саммите мира в швейцарском Бюргенштоке подтвердили более 100 государств и организаций. Он неоднократно призывал приехать на него Джо Байдена. "Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира - действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства - это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", - заявил Зеленский 26 мая.

Пятая конференция по Украине

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие до 100 стран мира. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию войны в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а в минувшем январе - в Давосе.

По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. Москва, в свою очередь, заявила, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в намерении сорвать саммит мира.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что американский президент может пропустить саммит мира в Швейцарии из-за предвыборного мероприятия в Калифорнии. По его данным, Байден прилетит в Италию для участия во встрече лидеров стран "Группы семи", но 15 июня отправится в Лос-Анджелес, чтобы посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию с участием голливудских актеров и экс-президента США Барака Обамы. Китай сообщил, что не будет участвовать в саммите мира.

 

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