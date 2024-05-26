Зеленский пригласил Байдена на саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил мировых лидеров на глобальный саммит мира в Швейцарии, на котором будут обсуждаться усилия по мирному урегулированию в его стране. Обращаясь в воскресенье, 26 мая, из разрушенной российским ударом типографии в Харькове, Зеленский призвал приехать на июньскую конференцию в Бюргенштоке президента США Джо Байдена и руководителя КНР Си Цзиньпина, которые до сих пор не подтвердили свое участие.

Украина не может остановить Россию в одиночку

"Мы не хотим, чтобы Устав ООН сгорел - сгорел так же, как эти книги. И надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира - действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства - это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина, как и любая другая нация, не способна остановить столь масштабную военную агрессию лишь своими усилиями, необходимо участие мирового сообщества и его лидеров. "Россия угрожает почти всем своим государствам-соседям. Россия - единственное государство, захватившее атомную станцию и откровенно использующее ее для радиационного шантажа. Нет ничего, что не стало бы для России оружием, включая голод", - указал далее украинский лидер.

Необходимы глобальные усилия с участием мировых лидеров

Зеленский также отметил, что Москва не стремится к диалогу, а Украина неоднократно становилась жертвой российского обмана на переговорах, параллельно с которыми РФ готовила вторжение в соседнюю страну. "Именно поэтому нужны глобальные усилия - саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. Саммит, который покажет, кто в мире действительно хочет завершить войну, а не просто заявить о прекращении огня, которое будет непременно нарушено российскими ракетами и артиллерией, как это уже происходило десятки раз", - добавил он.

В видеообращении из Харькова, масштабно обстреливаемого Россией на протяжении последних недель, Зеленский сообщил, что РФ собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной. "Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не желает мира", - добавил он.

Пятая конференция по Украине

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие до 100 стран мира. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию войны в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а в минувшем январе - в Давосе.

По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. Москва, в свою очередь, заявила, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в намерении сорвать саммит мира.

Несколько дней назад агентство Bloomberg сообщило, что американский президент может пропустить саммит мира в Швейцарии из-за предвыборного мероприятия в Калифорнии. По его данным, Байден прилетит в Италию для участия во встрече лидеров стран "Группы семи", но 15 июня отправится в Лос-Анджелес, чтобы посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию с участием голливудских актеров и экс-президента США Барака Обамы. На саммите мира, по данным собеседников агентства, также не будет вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис.