Зеленский: Россия хочет сорвать Глобальный саммит мира

Россия намерена сорвать Глобальный саммит мира, запланированный в июне в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главами представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, а также руководителями украинских зарубежных дипломатических учреждений в среду, 24 апреля.

"У нас есть точная информация от разведки, конкретные данные о том, что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план: как это сделать, как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. Мы поделимся с вами, уважаемые партнеры, на уровне дипломатов, на уровне разведок о планах России. И мы вместе должны этому противодействовать - должны работать в единстве ради справедливого мира", - приведены слова Зеленского на сайте президента Украины .

Глава украинского государства отметил, что встреча на высшем уровне в Швейцарии для обсуждения возможностей окончания войны в Украине станет "первым реальным дипломатическим шагом" в этом направлении. "И очень хочется, чтобы это была не просто попытка, а был реальный результат", - подчеркнул Владимир Зеленский.

В основе саммита - "формула мира" Киева

В пресс-службе президента Украины напомнили, что Глобальный саммит мира состоится на основе так называемой "формулы мира", предложенной Киевом. Этот план состоит из десяти пунктов, по каждому из них работает отдельная рабочая группа, говорится в пресс-релизе. В частности, речь идет о выводе российских войск со всей территории Украины, выплате репараций Киеву и создании специального трибунала для суда над российскими чиновниками.

Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. В Москве в свою очередь заявили, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысл.

Ожидается, что мирная конференция пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна, и что в ней примут участие 80-100 стран. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года - в Давосе. По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина.