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Саммит мира по Украине в Швейцарии состоится 15-16 июня

Ольга Лебедева
10 апреля 2024 г.

Правительство Швейцарии сообщило, что саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня. На конференции будет обсуждаться и возможность участия РФ в мирном процессе.

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Флаг Украины
В Швейцарии пройдет саммит мира по УкраинеФото: Robert Michael/dpa/picture alliance

В Швейцарии 15-16 июня пройдет мирный саммит высокого уровня по урегулированию военного конфликта в Украине. Он будет нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе, заявили в среду, 10 апреля, в Берне.

Как отмечается, Россия не будет принимать участие в саммите. В то же время швейцарское правительство выразило надежду, что представители России когда-нибудь смогут присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине, передает агентство АР.

Пятая конференция по Украине

О планах провести глобальный мирный саммит Швейцария и Украина заявили в середине января. Президенты двух стран Виола Амхерд и Владимир Зеленский на встрече в Берне сообщили, что намерены в ближайшее время начать подготовку к этому мероприятию. При этом точной даты проведения саммита не называлось.

Одновременно Зеленский дал понять, что приглашение России, продолжающей вторжение в Украину, на встречу не планируется. К участию в ней будут приглашены все государства, которые поддерживают территориальную целостность Украины, указал он. Глобальный саммит мира в Швейцарии пройдет в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе. Позже стало известно, что Украина пригласила на саммит мира в Швейцарии руководителя КНР Си Цзиньпина.

 

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