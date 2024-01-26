  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Украина пригласила Си Цзиньпина на саммит мира в Швейцарии

Павел Мыльников
26 января 2024 г.

Участие КНР в форуме, который запланировано провести в Швейцарии, будет очень важным для Киева, заявил агентству Reuters замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

https://p.dw.com/p/4bjEW
Флаги Украины и Китая
Пекин до сих пор не называл боевые действия в Украине войнойФото: Colourbox

Киев пригласил председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в так называемом глобальном саммите мира - 5-й конференции по мирному урегулированию в Украине. Об этом заявил в интервью агентству Reuters, выдержки из которого опубликованы в пятницу, 26 января, заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. Участие Пекина в этом форуме, который запланировано провести в Швейцарии, будет очень важным для Киева, отметил Жовква. По его словам, Украина работает с китайской стороной, а также привлекает международных партнеров, чтобы те донесли до КНР значимость будущей конференции.

Китай до сих пор воздерживался от критики действий российских войск в Украине. В "мирном плане", обнародованном 24 февраля 2023 года, Пекин не называл происходящее войной и не призывал РФ вывести войска с украинской территории, а лишь указывал на необходимость уважения суверенитета всех стран, возобновления переговоров о мире и прекращения боевых действий.

Пятая мирная конференция по Украине

Пятый мирный саммит по Украине организуют в Швейцарии, сообщили президенты двух стран Владимир Зеленский и Виола Амхерд в середине января. Форум пройдет в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году состоялись в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года - в Давосе. Украина и Швейцария уже приступили к подготовке встречи, однако ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень его участников, еще не согласованы.

Киев дал понять, что Россию не планируют приглашать на встречу. В то же время президент Швейцарии не ожидает участия России в мирном саммите по Украине, но допускает, что без Москвы встреча представителей государств "вряд ли станет настоящими переговорами о мире". Берн не прерывает контакты с Москвой, указала Амхерд.

Смотрите также:

Президент Литвы: на чьей стороне Китай?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Если не научишься, война не простит тебе ошибок" – украинские солдаты вторую зиму проводят в окопах

"Если не научишься, война не простит тебе ошибок" – украинские солдаты вторую зиму проводят в окопах

Корреспондент DW Ник Конноли побывал на передовой под Бахмутом, где солдаты ВСУ вторую зиму сдерживают российские войска. Тех, кто не воюет с ними бок о бок, они не осуждают, однако, уверены, что рано или поздно, всем украинцам придется взять в руки оружие.
Конфликты19 января 2024 г.02:19 мин.
external

Китаизация России: Темур Умаров о сближении Москвы и Пекина

Китаизация России: Темур Умаров о сближении Москвы и Пекина

Россия все больше движется в сторону Китая: Москва продает Пекину ресурсы и закупает там товары. Можно ли говорить, что Пекину выгодно затягивать войну России и Украины? Научный сотрудник берлинского центра Карнеги Темур Умаров - в студии DW.
Политика10 сентября 2023 г.11:57 мин.