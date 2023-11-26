Как Китай становится крупнейшим в мире взыскателем долгов

Пекин выделил 1,3 трлн долларов на финансирование инфраструктурных проектов по всему миру - от Азии до Латинской Америки. Их цель - стимулирование торговли. Возникает вопрос, как Китай обеспечит погашение этих долгов.

Глобальная китайская инициатива "Один пояс, один путь", которая поддерживает, а зачастую и полностью финансирует реализацию около 21 тысячи инфраструктурных проектов по всему миру, считается центральным элементом внешней политики председателя КНР Си Цзиньпина.

В рамках этой инициативы, которую часто сравнивают с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны, Пекин за последние десять лет предоставил более 1,2 триллиона евро кредитов на строительство мостов, портов и автомагистралей странам с низким и средним уровнем дохода. Проект "Один пояс, один путь" помог восстановить исторические торговые маршруты между Китаем и остальным миром, поэтому его называют еще и "Новый шелковый путь". К большому неудовольствию Вашингтона и Брюсселя, он также способствовал росту международного влияния Пекина.

Критики инициативы утверждают, что участие в ней оборачивается для развивающихся стран неподъемными долгами. Поэтому некоторые из них, например, Филиппины, отказываются участвовать в проекте. Отмечается также, что стратегия Китая заключается в том, чтобы предоставлять контракты на строительство инфраструктурных объектов собственным государственным компаниям, что зачастую приводит к непрозрачной стоимости строительства и проблемам в пересмотре этой суммы странами-участниками проекта. Несмотря на обязательство инвестировать миллиарды в новые проекты, Китай уже сегодня потребовал вернуть множество кредитов, предоставленных в течение десяти последних лет.

В рамках программы "Один пояс, один путь" Китай предоставил Пакистану средства на строительство новой линии метрополитена в Лахоре Фото: Jamil Ahmed/Xinhua/picture alliance

Сколько кредитов не удается вернуть?

Согласно опубликованному в начале месяца отчету AidData, 80% кредитов, предоставленных Китаем развивающимся странам, приходится на государства, находящиеся в тяжелом финансовом положении. По оценкам американской исследовательской компании, общая сумма непогашенной задолженности без учета процентов составляет не менее 1,1 триллиона долларов.

Хотя в докладе не указана сумма непогашенных кредитов, в нем отмечается, что число непогашенных платежей растет. Авторы отчета отмечают, что 1693 проекта находятся в зоне риска, а 94 проекта были отменены или приостановлены. По расчетам AidData, в настоящее время подошел срок для погашения более половины кредитов, выданных в рамках проекта "Один пояс, один путь", при этом глобальные базовые процентные ставки резко выросли, что еще больше увеличило бремя выплат для стран-должников. Авторы доклада обнаружили, что в некоторых случаях Китай более чем в два раза увеличил процентную ставку в качестве штрафа за просрочку платежей - с трех до 8,7 процента.

Когда на рубеже веков Китай впервые начал предоставлять кредиты развивающимся странам, менее двадцати процентов проектов были обеспечены залогом. Сегодня их доля превышает 65 процентов. В докладе Всемирного банка, опубликованном в начале этого года, говорится, что Китаю уже приходилось выделять миллиарды кредитов на спасение стран-участников инициативы "Один пояс, один путь". В настоящее время Пекин разрабатывает новую стратегию, чтобы снять с себя риски, связанные с волной проблемных кредитов. К ним относятся спасательные займы, помогающие укрепить финансы правительств, которым Китай предоставил кредиты, а зачастую и их центральных банков, отмечается в исследовании AidData.

Плотина гидроэлектростанции Нижний Сесан II в Камбодже была построена на китайские кредиты Фото: Chen Gang/Photoshot/picture alliance

Как США и Европа пытаются конкурировать с Китаем

По данным AidData, в то время как Пекин ежегодно расходует около 80 миллиардов долларов на кредитование стран с низким и средним уровнем дохода, Соединенные Штаты пытаются догнать Китай в этой области. Ежегодно Вашингтон расходует около 60 миллиардов долларов на аналогичное финансирование развивающихся стран.

Одним из примеров финансирования на деньги США является запланированное строительство глубоководного морского контейнерного терминала в порту Коломбо на Шри-Ланке стоимостью полмиллиарда долларов, о котором было объявлено в начале ноября. Островное государство в Индийском океане пытается преодолеть тяжелый финансово-экономический кризис, и кредитные обязательства в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь" препятствуют этим усилиям.

Пекин предоставил заем на строительство порта Хамбантота на юго-восточном побережье Шри-Ланки, а также аэропорта и города на намывных территориях. Однако проекты не стали достаточно прибыльными для того, чтобы погасить кредиты.

Два года назад страны "большой семерки" выступили с инициативой "Построить лучший мир" (Build Back Better World ), которая стала еще одной попыткой США и их союзников создать противовес проекту "Один пояс, один путь".

А в прошлом месяце Европейский Cоюз провел первый саммит в рамках собственной программы Global Gateway, которая также рассматривается как альтернатива китайскому проекту и, как надеются, поможет сохранить влияние Европы, особенно в странах Глобального Юга.

В ходе переговоров были заключены сделки на сумму около 70 млрд евро с правительствами стран Европы, Азии и Африки. Поддержка ЕС, которая в перспективе может достичь 300 миллиардов евро, будет направлена на реализацию проектов, связанных с важнейшими видами минерального сырья, "зеленой" энергетикой и транспортными коридорами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Global Gateway предоставит развивающимся странам "лучший выбор" для финансирования инфраструктурных проектов. Не называя прямо китайскую инициативу "Один пояс, один путь", она отметила, что другие варианты финансирования часто имеют "высокую цену".

По данным AidData, США и их союзники, по всей видимости, не смогут на постоянной основе конкурировать с Пекином - отчасти из-за того, что их обещания выходят за рамки финансовых возможностей. Тем не менее в 2021 году "большой семерке" все же удалось опередить Китай на 84 млрд долларов.

В своем отчете AidData также предостерегла США и их союзников от попыток конкурировать с китайской инициативой "Один пояс, один путь", поскольку от крупномасштабных строительных проектов Пекин переходит к взысканию долгов.

Однако, по мнению авторов отчета, неудача многих проектов в рамках "Одного пояса, одного пути" открывает возможность вернуть пострадавшие страны, например, такие, как Шри-Ланка, в орбиту Запада.

Смотрите также:

Автомагистраль за китайские деньги To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video