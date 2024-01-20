Президент Швейцарии: Мы продолжаем контактировать с Россией

Швейцария продолжает держать открытыми каналы связи с Москвой, хотя и не ожидает ее участия в мирном саммите по Украине.

Берн не прерывает контакты с Москвой, и ее участие необходимо в процессе по поиску мирного решения войны РФ против Украины - об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, обсуждая в эфире местного телевидения организацию глобального мирного саммита в северной стране. Выдержки из беседы с Амхерд приводит в субботу, 20 января, швейцарское издание Blick .

"Швейцария разговаривает со всеми. В последние дни мне неоднократно говорили, как это важно и как все счастливы, что кто-то может поговорить со всеми. Каналы связи существуют и открыты", - сказала Амхерд, вероятно, имея в виду свои встречи в рамках Всемирного экономического форума, который завершился 19 января в Давосе.

Участие России в глобальном мирном саммите не планируется

Президент Швейцарии при этом отметила, что не ожидает участия России в мирном саммите по Украине, который организовывает Швейцария, - хотя без Москвы встреча представителей государств "вряд ли станет настоящими переговорами о мире". По словам Амхерд, не стоит ожидать, что сразу после саммита будет готов мирный план, но "если мы сможем инициировать с помощью этого мирный процесс, мы уже многого добились".

О том, что Швейцария организует пятую конференцию по мирному урегулированию войны в Украине, стало известно по результатам встречи Амхерд и президента Украины Владимира Зеленского в Берне. Украинский лидер при этом сразу дал понять, что к участию во встрече будут приглашены "все государства, которые поддерживают территориальную целостность Украины", что не подразумевает приглашения для Москвы.

При этом Швейцария намерена пригласить на саммит "широкий круг стран" - среди них Амхерд отметила ЮАР, Индию, Бразилию, Саудовскую Аравию, а также Китай. С представителями последнего, по данным СМИ, Зеленский намеревался встретиться в Давосе, но ему отказали.

Глава МИД Швейцарии выступает за подключение РФ к переговорам

Схожую с Амхерд позицию на полях Всемирного экономического форума в Давосе высказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. По его словам, "формула мира", которую ранее предложил Владимир Зеленский и которую среди прочих тем обсуждали на форуме, является лишь "фундаментом" для мирных переговоров, но "так или иначе, к ним необходимо подключить Россию".

"Без слова России мира не будет", - заявил Кассис. Вместе с тем он отметил, что шаги по реализации мирного плана Зеленского необходимо предпринимать и дальше, даже если диалог между Москвой и Киевом сейчас невозможен: "Каждый день, который мы проводим в ожидании, погибают десятки мирных людей".

Москва ранее не раз заявляла, что не намерена вести никакие переговоры на основе украинской "формулы мира" - этот тезис в середине января в очередной раз повторил президент РФ Владимир Путин на фоне обсуждения в Давосе мирного плана. По словам Путина, такие переговоры - "попытка побудить отказаться от завоеваний" России в ходе ее войны против Украины.

Зеленский же в декабре 2023 года заявил, что Россию можно будет включить в переговорный процесс, уже когда итоговый документ будет составлен и поддержан другими странами. Он также указал, что не видит шансов на мир с Россией, пока ей правит Путин.

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