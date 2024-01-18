Politico: Китай отказал Зеленскому во встрече в Давосе

Президент Украины в свою очередь заявил, что встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цянем не соответствовала бы его статусу главы государства.

Делегация Китая не стала встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Швейцарию, несмотря на желание украинской стороны организовать подобные переговоры. Об этом пишет в среду, 17 января, онлайн-издание Politico со ссылкой на неназванные американские источники.

"Пекин ответил отказом на запрос Киева о проведении встречи в какой-то момент их (украинской и китайской делегаций. - Ред.) визитов в Швейцарию", - цитирует издание анонимного высокопоставленного чиновника США. Другой чиновник, общавшийся с журналистами также на условиях анонимности, пояснил, что Китай отказался от любых встреч с украинскими представителями, после того как Россия призвала Пекин прекратить дипломатические контакты с Киевом.

Между тем один из украинских чиновников в ответ на просьбу Politico о комментарии заявил, что встречи с представителями КНР не было в расписании украинской делегации и Киев не просил Пекин о такой встрече. Китайская делегация на запрос о комментарии не ответила.

Зеленский о возможной встрече с Ли в Швейцарии

Брюссель призывал Китай возобновить прямой контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским, полагая, что его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в Давосе могла бы стать позитивным шагом, пишет Politico со слов высокопоставленного представителя ЕС.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться в Давосе с Ли, поскольку тот не является главой государства. "Есть премьер Китая - тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения… Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", - цитирует заявление Зеленского на итоговой пресс-конференции в Давосе украинское онлайн-издание Strana.ua .

Конференция по Украине в Давосе

Перед началом конференции по мирному урегулированию в Украине, которая состоялась в Давосе 14 января с участием 83 стран и международных организаций, глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Китаю необходимо присоединиться к мирным переговорам, и намекал, что у Зеленского будет возможность пообщаться с китайским премьером Ли в Давосе, напоминает Politico.

Отказ Пекина от подобной встречи является, по мнению журналистов, признаком того, что "Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны президента России Владимира Путина в Украине": "Вместо этого он встал на сторону России, поставляя ее войскам материалы для военного использования, которые поддерживают военные действия Москвы, несмотря на давление и санкции Запада".

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