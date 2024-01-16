Зеленский в Давосе призвал Запад сплотиться против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад проявить единство в поддержке его страны в войне с Россией. Чтобы противостоять российской агрессии, Украине необходимо больше помощи, заявил он во вторник, 16 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам украинского лидера, из-за опасений Запада, что Россия может пойти на дальнейшую эскалацию конфликта, Украина потеряла время в борьбе с агрессором. Он призвал международных партнеров не ослаблять давление на Москву. "Любое снижение давления на агрессора затягивает войну, - подчеркнул Зеленский, выразив уверенность: - Война закончится, и закончится она справедливым миром".

При этом, по словам Зеленского, украинский народ, для которого важно добиться именно справедливости, а не возмездия, не простит развязавшего агрессивную войну российского президента Владимира Путина. "Время не в пользу Путина. Ни он, ни его дети не будут в безопасности в этом мире, - убежден украинский лидер. - Он будет привлечен к ответственности".

Зеленский: Путин - хищник

Зеленский обвинил российского президента в том, что он "пытается нормализовать массовые депортации, разрушенные города и села и ужасное ощущение, что война может никогда не закончиться". По утверждению Зеленского, Путина не устроит замороженный конфликт на Украине. Напомнив, что после 2014 года были попытки заморозить войну в Донбассе, он заявил, что "Путин - хищник, которого не устраивают замороженные продукты". Отказывая главе Кремля в человеческих качествах, Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин "не может и не будет меняться", объяснив это тем, что "это могут сделать только люди".

По мнению президента Украины, санкции против Москвы необходимы, потому что "Путин любит деньги больше всего на свете": "Чем больше денег они теряют, тем сильнее это бьет по нему и его олигархам".

Зеленский встретился в Давосе со Столтенбергом и крупными инвесторами

На полях форума в Давосе Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также встретился с крупными инвесторами. По его словам, на встрече со Столтенбергом обсуждалось "много важных вопросов": "ситуация на поле боя, оборонные потребности нашего государства, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работа с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО".

В ходе встречи "Руководители крупного бизнеса - Украине" речь шла, в частности об экономических показателях Украины. "Рассказал об экономическом росте Украины, который в 2023 году превысил 5%, и об оптимистичных прогнозах по росту ВВП на 2024 год. Пригласил инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении. Это очень важно - быть здесь, усиливать инвестиции в Украину и поддерживать нашу экономику", - написал Зеленский в Telegram.

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