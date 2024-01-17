Хакеры из РФ атаковали сайты правительства Швейцарии

После выступления президента Украины в Давосе на сайты правительства Швейцарии совершены DDoS-атаки. Ответственность на себя взяла близкая РФ группировка NoName.

По данным властей Швейцарии, близкая России хакерская группа атаковала правительственные сайты этой страны. Ответственность за кибератаку взяла на себя группировка NoName, причиной своих действий она назвала участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило в среду, 17 января, Федеральное ведомство кибербезопасности (BACS) в Берне.

Преступники блокировали доступ к страницам посредством DDoS-атак, перегружая сайты большим числом запросов. Швейцарские эксперты работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить доступ. Как указывается в заявлении, Швейцария ожидала подобной атаки перед визитом Зеленского и приняла необходимые меры безопасности.

Зеленский призвал не замораживать конфликт с РФ

Украинский президент, выступая в Давосе 16 января, заявил об опасности заморозки войны с РФ и подтвердил надежды Киева на вступление в НАТО. 17 января он призвал не затягивать дальнейшие поставки помощи его стране. Среди прочего он провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который продлится до 19 января, участвуют в общей сложности около 2800 представителей политики, бизнеса и гражданского общества. В повестке дня доминирует война в Украине, а также военная операция Израиля против террористической группировки ХАМАС.

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