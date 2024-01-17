NYT: В Давосе призвали закончить войну в Украине дипломатией

Европейские и мировые политики и представители крупного бизнеса на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе продолжали выражать оддержку Украины в ее обороне от агрессии РФ и высказывали беспокойство тем, что Киев теряет внешнюю финансовую поддержку в решающий момент. Однако при этом они как публично, так и в кулуарах призывали окончить войну дипломатическим путем, написала во вторник, 16 января, американская газета The New York Times .

В материале издания говорится, что тема войны в Украине - "заметная, но не доминирующая" в Давосе на этой неделе. The New York Times упоминает о двух прошедших на форуме во вторник мероприятиях, которые были посвящены Украине: это панельная дискуссия о важности украинских запасов полезных ископаемых для перехода Европы на возобновляемые источники энергии, а также выступления четырех женщин, сражавшихся на стороне Украины в этой войне.

Зеленский назвал Путина хищником

Кроме того, 16 января на Давосском форуме выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он отверг идею заморозки конфликта между РФ и Украиной, назвав Владимира Путина "хищником, который не будет довольствоваться замороженной пищей". "Замораживание войны не станет ее окончанием. После 2014 года были попытки заморозить войну в Донбассе, были влиятельные гаранты", - напомнил Зеленский. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе в воскресенье также заявил, что "Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир".

Перед этим, 15 января, на форуме обсуждалась "формула мира", представленная Зеленским в ноябре 2022 года. В нее входит полный вывод войск РФ с международно признанной территории Украины, наказание военных преступников и выплату Украине компенсаций за причиненный ущерб. В тот же день стало известно, что в Швейцарии пройдет конференция по мирному урегулированию конфликта в Украине - без участия России. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис выступил за подключение РФ к переговорам, заявив, что без этого "мира не будет".

Путин 16 января заявил, что РФ "не откажется от завоеваний", которые она "реализовала в Украине за последние полтора года".

Запад обещал Украине помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме в Давосе заверил Зеленского, что в Белом доме "полны решимости" продолжать поддержку Украины и "очень тесно сотрудничают с Конгрессом для достижения этой цели". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что "Украине необходима предсказуемость в финансировании на весь 2024 год и в дальнейшем" и напомнила, что ВСУ нуждается в "достаточных и непрерывных поставках оружия, чтобы защитить Украину и отвоевать ее законные территории".

Кроме того, Зеленский встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Обсудили многие важные вопросы. Ситуация на поле боя, оборонные потребности нашего государства, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работа с партнерами по двусторонним договорам безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО", - сообщил украинский лидер.

Всемирный экономический форум в Давосе продлится до 19 января.

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