Блинкен в Давосе заверил Зеленского в продолжении помощи США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении помощи его стране, борющейся против вторжения РФ. "Мы полны решимости сохранять нашу поддержку Украине и очень тесно сотрудничаем с Конгрессом для достижения этой цели", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства на встрече с Зеленским во вторник, 16 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во встрече также участвовал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заверил украинского президента в том, что США и их союзники полны решимости обеспечить поражение России в войне и победу Украины.

В свою очередь Зеленский заявил о "содержательной встрече" с Блинкеном. "Обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства", - написал он в Telegram. Он также поблагодарил администрацию США, весь американский народ и "двухпартийную поддержку" Украины в американском Конгрессе. "Мы действительно очень рассчитываем на вашу поддержку, в том числе в будущем", - указал он. В особенности он отметил предоставление Киеву произведенных в США комплексов Patriot, которые помогают ВСУ сбивать российские ракеты.

Зеленский встретился с главой НАТО и представителями крупного бизнеса

Кроме того, Зеленский встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Обсудили многие важные вопросы. Ситуация на поле боя, оборонные потребности нашего государства, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работа с партнерами по двусторонним договорам безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО", - перечислил он темы встречи в Telegram .

Украинский президент также сообщил о встрече в Давосе с руководителями крупного бизнеса и пригласил инвестировать в его страну и участвовать в ее восстановлении. "Это очень важно - быть здесь, усиливать инвестиции в Украину и поддерживать нашу экономику", - подчеркнул он и отметил важность привлечения частного капитала к восстановлению Украины.

Фон дер Ляйен уверена в способности Украины выстоять

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала международное сообщество к дальнейшей поддержке Киева. "Украине необходима предсказуемость в финансировании на весь 2024 год и после него", - подчеркнула она в своем выступлении на форуме в Давосе. Кроме того, ВСУ нуждается в "достаточных и непрерывных поставках оружия, чтобы защитить Украину и отвоевать ее законные территории", добавила фон дер Ляйен. Она также выразила уверенность в способности Украины выстоять в войне против РФ.

Одновременно глава Еврокомиссии заявила, что "лучшее будущее Украины - это Европа". Заявка на вступление в ЕС может быть "историческим успехом Украины", добавила она.

Всемирный экономический форум - до 19 января

Ожидается, что во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который продлится до 19 января, примут участие около 2800 представителей политики, бизнеса и гражданского общества. В повестке дня доминирует война в Украине, а также военная операция Израиля против террористической группировки ХАМАС.

Ранее демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали бюджет на 2024 год, который включает 300 млн долларов на военную помощь Украине. Законодатели также намерены в случае необходимости выделить на те же нужды 300 млн и в 2025 финансовом году. В целом помощь Киеву продлена до конца 2026 года.

В ЕС дальнейшая помощь Украине натолкнулась на сопротивление Венгрии. Фон дер Ляйен предложила предоставить Киеву 50 млрд евро в ближайшие четыре года, но на саммите ЕС в декабре Будапешт наложил вето на это решение. На 1 февраля запланирован экстренный саммит ЕС по данному вопросу.

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