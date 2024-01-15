Не только Patriot? Как Украина могла сбить самолет А-50

В войне России против Украины событие: ВСУ сообщили, что впервые сбили российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50. Как это могло произойти, и что может изменить?

Москва молчит. Минобороны России по состоянию на вечер понедельника, 15 января, не отреагировало на сообщения военных Украины о том, что вечером накануне над Азовским морем ими был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и поврежден самолет Ил-22М. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что у Кремля "нет информации". Украина наоборот, судя по всему, уверена в успехе настолько, что в понедельник о нем сообщил главком ВСУ Валерий Залужный и командующий воздушными силами Николай Олещук.

Почему А-50 важен

Если информация подтвердится из других источников, это будет означать, что ВСУ удалось сбить самолет А-50 впервые в истории. Эти самолеты были разработаны в СССР в конце 1970-х годов на базе транспортного Ил-76, внешне их легко узнать по большому вращающемуся диску. У стран НАТО такие самолеты называются AWACS. Украине уже удавалось атаковать Ил-76 - как в небе, так и на земле, но случай поражения А-50 единичный.

Самолет дальней радиоразведки НАТО, AWACS (фото из архива) Фото: Rostislav Kalousek/picture alliance/dpa/CTK

Дело в том, что обычно эти самолеты летают на большом удалении от зон боевых действий - несколько сотен километров. Их главная задача - глубокая разведка и поддержка при наведении на цели, в основном - воздушные. В СМИ сообщается, что в составе воздушно-космических сил РФ есть около десятка рабочих самолетов этого типа, причем модернизированные образцы - А-50У - начали поступать в 2011 году, очередной был передан в сентябре 2023 года. В феврале 2023 года один самолет А-50 был поврежден на аэродроме в Беларуси при помощи беспилотника.

Самолет Ил-22М - используется как воздушный командный пункт. Такой же самолет сбила ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года во время мятежа в Воронежской области.

Как и чем мог быть сбит А-50

О том, как именно и с применением каких средств были атакованы самолеты А-50 и Ил-22М, ВСУ не сообщают. Киевский авиаэксперт, сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко в беседе с DW отметил, что это, скорее всего, могли быть системы ПВО Patriot производства США. По его словам, у Киева нет другого оружия с похожими характеристиками. Исходя из озвученного места поражения - над Азовским морем у берегов оккупированной части Украины - подходят только ракеты Patriot. Дальность некоторых их модификаций - 160 км.

Если это так, то это означает, что ВСУ пошли на рискованный шаг, пододвинув дорогие и мощные ЗРК Patriot близко к линии фронта. У Киева несколько таких систем, в том числе полученные от Германии. До сих пор эти комплексы использовались для защиты крупных городов от российских ракет. По данным украинской стороны, именно Patriot сбивают современные российские сверхзвуковые ракеты "Кинжал". "Разместить Patriot так близко к переднему краю - более, чем рискованная операция", - сказал DW главред издания Defense Express Олег Катков. Он напомнил, что так же были сбиты несколько российских боевых самолетов и вертолетов в Брянской области на границе с Украиной в мае 2023 года.

В декабре 2023 года Украина сообщила, что сбила сразу три российских бомбардировщика на южном фронте. Чем именно - неизвестно, но многие обозреватели предполагают, что эти были Patriot.

Австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) в беседе с DW предположил, что A-50 мог быть сбит не только Patriot, но и другим комплексом, причем как с земли, так и с воздуха. Не исключено, что были использованы разные системы.

Украинские военные в Германии во время обучения на ЗРК Patriot, декабрь 2023 года Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

А-50 сбит - что теперь изменится на фронте

Атака ВСУ над Азовским морем будет иметь несколько последствий, отмечают эксперты. Маркус Райснер прогнозирует, что до выяснения всех обстоятельств Россия не сможет "действовать, будто ничего не произошло". Он дал понять, что РФ может снизить интенсивность использования этих, а, возможно, и других военных самолетов, как это было в похожих случаях ранее.

Валерий Романенко считает, что ВКС РФ будут вынуждены отодвинуть А-50 от линии фронта примерно на 100 километров. По его словам, это даст Киеву "тактические преимущества в некоторых районах", из которых ВСУ наносят удары по Крыму и целям в глубине других оккупированных территорий. Это также может улучшить условия для использования Украиной своих боевых самолетов - как для прикрытия наземных операций, так и для запуска западных крылатых ракет типа Storm Shadow.

Маркус Райснер считает произошедшее "впечатляющим успехом" - не только на поле боя, но и в информационном пространстве, особенно на фоне кризисов в других регионах мира. Он сравнил его с ударом ВСУ по российской подводной лодке в Крыму. Австрийский военный аналитик считает, что один из главных итогов - это то, что Украина снова продемонстрировала способность "невероятно эффективно" использовать те "небольшие средства, которые есть в ее распоряжении". По его словам, это важно и для дальнейшей поддержки со стороны Запада.

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