Взрывы на аэродроме в Беларуси: какими будут последствия?

Взрывы на белорусском военном аэродроме в Мачулищах под Минском произошли утром, 26 февраля. Объединение бывших белорусских силовиков BYPOL сообщило, что в результате диверсии серьезно поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

Информацию о взрывах на аэродроме подтвердили "Беларускi гаюн" и Telegram-канал "Беларусь за МКАДом ". Российские военкоры Юрий Котенок и Семен Пегов тоже писали, что аэродром, вероятно, атаковали беспилотники. Фото и видео с места событий, а также комментариев властей, опубликовано не было.

В понедельник, 27 февраля, Лукашенко провел совещание с госсекретарем Совбеза, министрами внутренних дел и обороны, председателями КГБ и Погранкомитета, однако никаких заявлений о случившемся не прозвучало. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также не стал говорить со СМИ об инциденте.



DW собрала все, что известно о предположительной диверсии, и попросила экспертов прокомментировать произошедшее.

Снова "белорусские партизаны"?

Весной 2022 года, после начала полномасшабной войны России против Украины, белорусские активисты провели несколько актов саботажа на белорусской железной дороге, которые привели к срывам движения поездов с российской военной техникой. В стране было задержано несколько так называемых "рельсовых партизан", одному из задержанных прострелили ногу. По нескольким уголовным делам уже вынесены приговоры - в том числе по обвинению в терроризме. Задержанные получили огромные сроки - больше 20 лет колонии.

После жестоких задержаний акты саботажа на белорусской железной дороге прекратились. Однако, по словам руководителя BYPOL Александра Азарова, большинство "рельсовых партизан" задержано не было. "И мы, конечно же, работу не остановили и продолжали планировать новые акции. Искали объекты, где можно применить навыки партизан", - сказал он в комментарии DW.

По словам Азарова, сейчас "силовики расслабились, сняли везде охрану". Тем временем диверсия готовилась почти четыре месяца. "Это очень сложно, находясь за границей, общаться с партизанами внутри Беларуси, провести разведку, доставить то, что необходимо, организовать пути отхода, предусмотреть безопасность", - объясняет он.

Целью, по его словам, был именно самолет ДРЛО А-50: "Мы выбрали этот объект не случайно, поскольку он очень важен для российской армии. Это фактически флагманский корабль в воздушном флоте. Он осуществляет разведку территории Украины и наводит ракетные удары. За ним всегда взлетают носители "Кинжалов" (гиперзвуковых ракет - Ред.) и бьют по тем координатам, которые он им сообщает".

По данным BYPOL, в Беларуси находился лишь один российский А-50 - в Мачулищах. Он и был атакован дронами. "Произошло два взрыва - в центральной части, где расположена навигационная "тарелка", и в передней части фюзеляжа", - рассказывает Александр Азаров. По предварительной информации BYPOL, самолет ремонту не подлежит: "Мы ждем этому подтверждения. Посмотрим, взлетит он или не взлетит".

Сколько именно человек в Беларуси было задействовано в диверсии, BYPOL не сообщает, как и то, были ли эти люди военными. "Это была группа белорусов, которая сейчас благополучно покинула страну и находится в безопасности", - говорит Азаров.

Цена и значение самолета

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" , самолет ДРЛО А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608 прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня этот борт сделал 12 вылетов. Предыдущий его прилет на белорусскую территорию был зафиксирован 24 февраля 2022 года.

По данным "Гаюна", у ВКС РФ всего 9 таких самолетов, из них 6 усовершенствованных. Стоимость такого самолета оценивается в 330 млн долларов.

"Это самолет радиолокационной разведки, наведения, управления, который может определять на глубине до 500 километров наземные, воздушные, морские цели, в том числе подвижные и стационарные - ракеты, самолеты, колонны танков, пусковые установки ракет, конечно, системы противовоздушной обороны противника и передавать эту информацию на средства поражения", - объясняет украинский военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Михайло Самусь Фото: Privat

По его данным, без этой информации российская авиация, ракеты, дроны-камикадзе не могут применяться. Эксперт объясняет: после того, как поднимается в воздух этот самолет, "в Украине можно ожидать ракетных или авиационных ударов - с территории России, с моря, по любым направлениям с территории Беларуси".

"Таких самолетов немного. По разной информации, их возможно около десяти - плюс-минус. Они активно используются в войне против Украины", - добавляет Михайло Самусь.

"Это сродни затоплению крейсера "Москва", - так оценивает значимость произошедшего Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений. - Понятно, что крейсер "Москва" был единственный в своем роде, а подобных самолетов у России около 10. Но найти замену в условиях санкций - а этот самолет - летающая электроника, то есть сплошь микрочипы и технологии, которые импортируются с Запада - будет очень сложно".

Какой будет реакция?

По мнению Григория Нижникова, очень показательно, что белорусские и российские власти выбрали тактику замалчивания: "Это значит, что они совершенно не были к этому готовы. То есть то, что случилось, стало для них достаточно шоковой ситуацией, не было четкой стратегии, как на это реагировать".

Эксперт считает, что это особенно показательно на фоне предупреждений о том, что какая-либо "операция" может заставить Беларусь вступить в войну. "Ни Москва, ни Минск не хотят сейчас разрушать существующий статус-кво. Москва довольна тем, как ситуация складывается в Беларуси. А для Лукашенко важно показывать, что он держит ситуацию под контролем. В данном случае эта атака не к месту - ни тем, ни этим, поэтому лучше ее просто игнорировать".

По словам Нижникова, версия о диверсии с украинской стороны на территории Беларуси звучала бы для белорусского режима еще хуже, чем версия подрыва самолета партизанами. Он предполагает, что в последнем случае Лукашенко может сказать Москве: "Смотрите, вы хотите, чтобы мы участвовали в войне, а мы сами под ударом". А вот "украинский сценарий" стал бы для него большим политическим поражением. "Он говорил, и не раз, что, если будет атака из Украины, ему придется ответить, и Россия вступится. И мы видим, что и Россия не хочет отвечать, и у него на это нет ни ресурсов, ни желания", - говорит эксперт.

Тем временем внутри страны, по мнению Григория Нижникова, реакция будет жесткой. "Важно будет показать, что - как это было в случае с "рельсовыми партизанами" - любая акция, направленная и против государства, и против российской армии будет жестко наказуема. Эсперт считает, что могут задерживать тех, кто поставил под сообщениями о диверсии лайки в соцсетях, тех, кто оказался не в то время не в том месте - возле аэродрома во время атаки. "Реакцию должны показать в том числе и Москве: "Мы гарантируем сохранность вашего имущества на нашей территории". Чтобы не было прецедента, когда Россия пошлет свои войска охранять даже подступы к своим военным объектам", - считает эксперт.

По данным Александра Азарова, уже известно о задержании девушки, живущей в районе Мачулищей. Есть данные о том, что на дорогах в Беларуси дежурят дополнительные патрули. "На границе с Украиной находится много вооруженных военнослужащих. Машины усиленно проверяют в приграничных пунктах пропуска. Представители спецслужб пытаются установить причастных к этой акции", - говорит руководитель BYPOL.

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