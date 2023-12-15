ЕС против Орбана. Одна победа в кармане Киева - что дальше?

Украинцы достигли поставленной на 2023 год цели: приглашения начать переговоры о членстве в ЕС. Орбан не помешал этому, но не дал принять "макрофин". Как так получилось и что дальше - выясняла DW.

Последний саммит Европейского Союза в уходящем году стал историческим, даже не успев закончиться. Теперь 14 декабря 2023 года останется в анналах как день, когда Украина и Молдова получили приглашение к началу переговоров о вступлении в ЕС,а Грузия стала страной-кандидатом. Что это значит на практике?

Официальная часть переговоров начнется лишь после того, как страны выполнят условия, перечисленные Еврокомиссией 8 ноября, решили лидеры на саммите ЕС. В случае Украины это значит завершение всех семи шагов, названных Брюсселем, когда она стала страной-кандидатом, или, как говорят в ЕС, "домашнего задания". Есть и сроки: отчет Еврокомиссии о проведении в Украине необходимых реформ будет представлен в марте 2024 года, а значит, к тому времени Киеву нужно успеть внедрить ряд законов и показать прогресс в борьбе с коррупцией.

ЕС готовится начать дискуссии с Киевом

В ноябре Еврокомиссия объявила, что Украина выполнила более 90 процентов реформ в рамках семи рекомендаций - то есть, ей осталось 10 процентов. Тогда же высокопоставленный чиновник ЕС сказал DW, что "нельзя терять время", и если на саммите будет решено начать процесс переговоров о вступлении Украины, то буквально на следующий день команда из Брюсселя отправится в Киев. Это будут предварительные дискуссии с украинским руководством, о которых на саммите объявил и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро. По его словам, они начнутся уже в понедельник, 18 декабря, - то есть в первый рабочий день после саммита. Еврокомиссия пока не подтверждает эту дату. "Мы готовим следующие шаги этой процедуры", - ответили там на запрос DW.

Александр Де Кро Фото: European Council

Между тем Верховная рада Украины уже одобрила законы об укреплении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и о полномочиях Национального агентства по предотвращению коррупции проверять имущество чиновников, приобретенного до вступления на госслужбу. Кроме того, украинский парламент поддержал изменение законов о правах нацменьшинств после угроз Будапешта заблокировать начало переговоров, если Киев не выполнит его требования по языку образования. Эти четыре закона уже подписаны президентом Владимиром Зеленским и ждут внедрения. Параллельно в Раде зарегистрирован законопроект о лоббировании.

Как только Еврокомиссия отчитается перед Советом ЕС о выполнении оставшихся условий Украиной и Молдовой, страны Евросоюза должны будут утвердить "переговорные рамки" - технический документ, определяющий ход переговоров. После этого будет созвана межправительственная конференция, которая и знаменует открытие переговоров.

Не так быстро

Однако их начало не означает быстрого вступления Украины в ЕС. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял о цели завершить нынешний этап расширения, в который входит девять стран-кандидатов - рекордное число, - к 2030 году, однако есть мнение, что и эти сроки нереалистичны. "Думаю, стоит без стеснения сказать, что в Украине существует проблема коррупции", - указала политолог из аналитического центра Центра европейской политики (EPC) Теона Лаврелашвили. "Расширение ЕС основано исключительно на выполнении (кандидатами на вступление. - Ред.) условий, - отметила она. - И даже когда переговоры о вступлении начнутся, эти условия никуда не денутся. Нельзя забывать, что прием новых членов в Евросоюз основан на заслугах, поблажек не будет, и это должны учитывать страны с максималистскими запросами - я имею в виду Украину".

Как правило весь процесс от подачи заявки на вступление до получения членства длится около десяти лет, а на переговоры в среднем уходит пять. Быстрее всего переговоры о вступлении провели Австрия, Финляндия и Швеция - чуть менее двух лет, а вот Хорватии потребовалось почти восемь лет с начала переговоров до вступления в ЕС.

"Как делается колбаса", или Шольц-спаситель саммита

Как бы там ни было, но сам факт того, что странам Евросоюза удалось выйти из тупика и пригласить Украину к началу переговоров - это геополитический месседж поддержки и принятия, который они изначально стремились направить. "Это решение - мощный сигнал Киеву, что одновременно бороться с российским вторжением и продолжать реформы стоит таких усилий, и что стратегия Москвы, заключающаяся в ожидании ослабления европейского единства в отношении Украины, может оказаться просчетом", - сказал старший аналитик по Украине Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG) Саймон Шлегель.

Ранним утром второго дня саммита стало официально известно, что выход из положения нашел канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Подробности журналистам рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который, как и многие другие, не ожидал столь быстрого и безболезненного решения по Украине. "Это Олаф Шольц внес такое предложение, и я думаю, что это был хороший ход, - сказал он. - Я подумал "блестяще"! И это сработало!"

Кая Каллас Фото: European Council

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала журналистам, что когда-нибудь опишет этот эпизод в своих мемуарах. "Интересно же знать, как делается колбаса!", - пошутила она.

Премьер-министр Венгрии, вопреки своим угрозам, не наложил вето на решение 26 других стран о начале переговоров с Украиной. Вместо этого он вышел из зала. "У нас были хорошие дебаты, но под конец я понял, что достичь соглашения будет сложно, - рассказал Рютте. - И тут Шольц предложил Орбану: для вас было бы возможно принять решение, не находясь в зале? По закону это возможно, если есть единогласное мнение, при отсутствии Венгрии". По словам нидерландского премьера, его венгерский коллега отсутствовал в зале "пару минут".

Что будет с "макрофином"?

А вот с макрофинансовой помощью на 50 млрд евро Украине так не получится, предупредил Рютте, поскольку это связано с бюджетами и процедура слишком сложная. Но Украине не стоит отчаиваться, ведь на ближайшие недели "деньги у нее еще не закончились", а у ЕС еще есть время. "Думаю, мы сможем договориться с Венгрией в начале следующего года и принять сбалансированный пакет", - сказал он с "осторожным оптимизмом". По словам премьер-министра, следующий саммит может состояться в конце января. Он категорически против выделения макрофинансовой помощи Киеву из бюджета Евросоюза и говорит, что, кроме Венгрии, все страны придерживаются того же мнения.

Марк Рютте Фото: European Council

На саммите Евросоюз не смог согласовать выделение макрофинансовой помощи Украине на 50 млрд евро с 2024 до 2027 года, поскольку против этого выступила "одна страна", заявил Шарль Мишель. Сам Орбан написал, что "итогом ночной смены" стали вето на выделение денег Киеву и на обзор долгосрочного бюджета ЕС, в который и должна была быть заложена помощь Украине. "Мы вернемся к этому вопросу в следующем году в Европейском совете после соответствующей подготовки", - написал Орбан.

Президент Литвы Гитанас Науседа также сказал, что "заглядывая в будущее, видит возможность достичь договоренности". По его словам, на это может потребоваться несколько недель, но надежда есть. По оценке Каи Каллас, Евросоюз должен прийти к единому знаменателю на саммите в январе. Она заверила, что Украина не останется без средств и в крайнем случае "есть другие способы", которые потребуют новых инструментов. Ее коллега из Ирландии Лео Варадкар пояснил, что "26 стран-членов могут предоставлять деньги на двусторонней основе", не через долгосрочный бюджет и не через структуры Европейского Союза. "Но это не то направление, в котором мы хотим двигаться", - резюмировал он.

Это подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на завершающей пресс-конференции саммита. Ставка по-прежнему на консенсус, но Брюссель будет разрабатывать и альтернативный вариант - на всякий случай. "Назначено новое рандеву на начало следующего года. Мы, как Еврокомиссия, используем время до этого момента, чтобы гарантировать, что, что бы ни произошло на следующем заседании Европейского совета, у нас было оперативное решение", - сказала она.

Олаф Шольц жмет руку Виктору Орбану Фото: European Council

Орбан "доит брюссельскую корову"

В фондах ЕС по-прежнему остаются замороженными около 20 миллиардов евро, предназначенные для Венгрии. На саммите в Брюсселе Орбан заявил журналистам, что Венгрия никогда не будет настолько циничной, чтобы связывать поддержку Украины с миллиардами из фондов ЕС. "Это не наш стиль", - сказал он. Но уже на следующий день хвастался венгерскому государственному радио, что сумел вернуть 10 замороженных миллиардов накануне саммита, и они ему пригодятся, пока он будет добиваться остальных, пишет агентство AFP. По мнению аналитика Международного института стратегических исследований (IISS) Франсуа Хейсбура, поведение Орбана складывается в довольно последовательную модель шантажа. "Он хочет продолжать доить брюссельскую корову, - сказал политолог. - Поскольку у него возникли трудности со всем, что касается верховенства закона, теперь он делает это, угрожая заблокировать важные решения".

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