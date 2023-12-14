Де Кро: ЕС начнет переговоры с Украиной уже 18 декабря

ЕС готов начать переговоры о вступлении с Украиной уже 18 декабря. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не препятствовал голосованию, назвал решение о начале переговоров плохим.

Европейский Союз начнет переговоры с Украиной о членстве уже в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщил в ходе заседания Европейского совета в Брюсселе в четверг, 16 декабря, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

За час до этого на саммите ЕС лидеры входящих в него стран приняли рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров с Киевом. Известно, что во время принятия решения премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала. "Вето не было наложено, - подчеркнул Де Кро. - Так что это решение является обязывающим для 27 стран. Таковы правила игры, все их знают". По словам бельгийского премьера, его венгерский коллега "очень хорошо знал о принимаемом решении". Поскольку это решение не было заблокировано ни одним из членов, оно считается законным.

Сам Орбан после этого опубликовал в соцсети Facebook видео, в котором заявил, что воздержался от голосования, так как не хотел участвовать в "плохом решении".

"Если вы приняли решение, и вы согласились с этим решением, что и сделали 27 стран в этом зале, вы не должны потом говорить: "У меня другое мнение по этому поводу". Или если вы участвуете в принятии решения и соглашаетесь с ним, то после этого стоит держать рот закрытым", - сказал Де Кро, добавив: "Мне не стоило этого говорить", после чего удалился.

Лидеры стран ЕС продолжают обсуждать тему долгосрочного бюджета Евросоюза, в который хотят внести и макрофинансовую помощь Украине на 50 млрд евро. Саммит продолжится как минимум до вечера 15 декабря.

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