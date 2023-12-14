ЕС решил начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

Европейский совет принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. Об этом сообщил по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе вечером в четверг, 14 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, лидеры государств Евросоюза решили предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС, написал Мишель в соцсети X.

Между тем с Боснией и Герцеговиной, по словам главы Евросовета, Брюссель начнет переговоры, "как только будет достигнута необходимая степень соответствия" этой страны критериям членства. Мишель назвал эти решения "ясным сигналом надежды для их народов и для нашего континента". Тем самым участники саммита полностью согласились с рекомендациями по этим вопросам, которые дала Еврокомиссия.

Орбан: Начать переговоры с Украиной - "плохое решение"

Решение начать переговоры с Украиной должны были одобрить все государства ЕС. Ожидалось, что его может заблокировать Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан неоднократно и крайне категорично выступал против начала этих переговоров. Орбан заявлял, что Украине необходимы реформы, которые она, по его словам, по-прежнему не провела. По сообщениям из кругов ЕС, решение было принято, когда Виктор Орбан отсутствовал в зале заседаний. Тем не менее, кворум Европейского совета был соблюден. Сам Орбан заявил в соцсети Facebook, что он воздержался от голосования, так как не хотел принимать участие в том, что он назвал "плохим решением".

Зеленский и Майя Санду поблагодарили Евросоюз

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду приветствовали решения Евросовета. "Я благодарю всех, кто работал над тем, чтобы это произошло, и всех, кто помогал. Я поздравляю каждого украинца с этим днем, - написал Зеленский в соцсети X. - Историю творят те, кто не устает бороться за свободу".

"Сегодня мы чувствуем теплые объятия Европы. Спасибо вам за поддержку и веру в наш путь", - заявила Санду, добавив, что Молдова "готова к тяжелой работе", чтобы стать членом ЕС", она "готова принять вызов".

Поддержка Украины - главная тема саммита ЕС

На последнем в 2023 году заседании Европейского совета главам правительств и государств ЕС предстоит принять еще ряд ключевых решений, касающихся будущего Украины. Помимо начала переговоров о вступлении этой страны в ЕС до конца года, участники саммита обсуждают, выделять ли Киеву макрофинансовую помощь на сумму 50 млрд евро из долгосрочного бюджета ЕС, а также какая сумма военной помощи Украине будет предоставлена из Европейского фонда мира.

Кроме того, ожидается, что будет одобрен 12-й пакет санкций в отношении России и затронута тема замороженных в ЕС активов Центрального банка РФ. Поскольку все решения должны быть приняты единогласно, ожидается, что двухдневный саммит может затянуться.

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