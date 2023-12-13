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ЕС ожидает больше реформ от стран Западных Балкан

Жан Рофе
13 декабря 2023 г.

По словам главы Евросовета, все шесть стран Западных Балкан полны решимости провести необходимые реформы, чтобы стать членами ЕС.

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Глава Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС - Западные Балканы в Брюсселе
Шарль Мишель на саммите ЕС - Западные БалканыФото: Kenzo Tribouillard/AFP

Европейский Союз призвал страны Западных Балкан завершить реформы, необходимые для их вступления в сообщество. "Мы ожидаем от них дальнейших реформ, особенно в области верховенства закона, в области независимости правосудия", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы, который прошел в Брюсселе во вторник, 13 декабря.

По словам Мишеля, в регионе существует "сильная политическая решимость" провести необходимые реформы. Между тем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление по поводу медленного прогресса в вопросе интеграции западнобалканских стран в Евросоюз. "Мы должны выполнить наши обещания, избежать разочарования и оправдать ожидания, которые были созданы ", - сказал он.

Взамен ЕС требует от этих стран поддерживать внешнеполитические решения Брюсселя, включая санкционные запреты, напомнил Боррель. Речь идет о Сербии, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, но отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России, введенным в ответ на ее вторжение в Украину.

Страны Западных Балкан находятся на разных этапах вступления в ЕС

Все шесть стран Западных Балкан стремятся вступить в Евросоюз, но находятся на разных этапах этого процесса. Брюссель уже ведет переговоры о вступлении с Сербией, Северной Македонией, Черногорией и Албанией.

Некоторые из этих стран ждут вступления в ЕС несколько десятилетий. Так, Северная Македония имеет статус кандидата с 2005 года, Черногория - с 2010-го, Сербия - с 2012-го, а Албания - с 2014-го. Боснии и Герцеговине Евросоюз предоставил этот статус в декабре 2022 года. Республика Косово, независимость которой объявлена в 2008 году и до сих пор не признана несколькими странами-членами ЕС, уже рассматривается как "потенциальный кандидат" на вступление в состав Евросоюза.

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