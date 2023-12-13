ЕС ожидает больше реформ от стран Западных Балкан

Европейский Союз призвал страны Западных Балкан завершить реформы, необходимые для их вступления в сообщество. "Мы ожидаем от них дальнейших реформ, особенно в области верховенства закона, в области независимости правосудия", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы, который прошел в Брюсселе во вторник, 13 декабря.

По словам Мишеля, в регионе существует "сильная политическая решимость" провести необходимые реформы. Между тем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление по поводу медленного прогресса в вопросе интеграции западнобалканских стран в Евросоюз. "Мы должны выполнить наши обещания, избежать разочарования и оправдать ожидания, которые были созданы ", - сказал он.

Взамен ЕС требует от этих стран поддерживать внешнеполитические решения Брюсселя, включая санкционные запреты, напомнил Боррель. Речь идет о Сербии, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, но отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России, введенным в ответ на ее вторжение в Украину.

Страны Западных Балкан находятся на разных этапах вступления в ЕС

Все шесть стран Западных Балкан стремятся вступить в Евросоюз, но находятся на разных этапах этого процесса. Брюссель уже ведет переговоры о вступлении с Сербией, Северной Македонией, Черногорией и Албанией.

Некоторые из этих стран ждут вступления в ЕС несколько десятилетий. Так, Северная Македония имеет статус кандидата с 2005 года, Черногория - с 2010-го, Сербия - с 2012-го, а Албания - с 2014-го. Боснии и Герцеговине Евросоюз предоставил этот статус в декабре 2022 года. Республика Косово, независимость которой объявлена в 2008 году и до сих пор не признана несколькими странами-членами ЕС, уже рассматривается как "потенциальный кандидат" на вступление в состав Евросоюза.

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