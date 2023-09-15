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ЕС: Косово препятствует нормализации отношений с Сербией

Сергей Ромашенко
15 сентября 2023 г.

Премьер Косово не готов дать косовским сербами более широкую автономию, сообщил глава европейской дипломатии Боррель. Ранее власти Косово обязались выполнить это требование Сербии.

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Президент Сербии Вучич и премьер Косово Курти за столом переговоров в Брюсселе
Президент Сербии Александар Вучич и премьер Косово Альбин Курти за столом переговоров в Брюсселе 14 сентября 2023 годаФото: EU-Kommission

Евросоюз обвинил Косово в том, что оно препятствует нормализации отношений с Сербией. "Сегодня оказалось невозможным преодолеть разногласия", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после переговоров вечером в четверг, 14 сентября, в Брюсселе с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александаром Вучичем.

По словам Борреля, Курти не готов предоставить косовским сербам более широкую автономию, хотя Приштина обещала сделать это в рамках 10-летнего диалога с Сербией, проходящего под эгидой ЕС. На встрече с Вучичем Курти требовал, чтобы перед тем, как предоставить косовским сербам более широкую автономию, Сербия признала независимость Косово.

Жесткая позиция Косово

Как сообщил Жозеп Боррель, он предложил Курти и Вучичу параллельно выполнить эти взаимные требования, но Вучич согласился на это, а Курти не поддержал предложение.

Косово в 2008 году в одностороннем порядке отделилось от Сербии. Правительство в Белграде не признает независимости Косово. Более 90 процентов населения Косово составляют этнические албанцы. В северной части Косово большинство составляют сербы, не признающие правительство в Приштине. В нынешнем году конфликт обострился и привел к насилию.

Альбин Курти обвинил Евросоюз в необъективности. По его мнению, Брюссель занял позицию Сербии. Президент Сербии Вучич призвал продолжать переговоры. "Мы должны разговаривать и найти путь вперед", - подчеркнул он. Со своей стороны Боррель предупредил обе стороны, что тупиковая ситуация на переговорах мешает вступлению Косово и Сербии в Европейский Союз.

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