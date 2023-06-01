Косово и Сербия: весь процесс нормализации под угрозой

Процесс нормализации может сорваться, тогда отношения между Сербией и Косово откатятся на уровень до 2013 года, считают эксперты. Интеграция обеих стран в ЕС напрямую связана с прогрессом в диалоге.

Западная дипломатия пытает урегулировать кризис, разразившийся в отношениях между Белградом и Приштиной из-за выборов на севере Косово. Наблюдатели считают этот кризис самым опасным обострением после вооруженного конфликта 1998-1999 годов и провозглашения независимости Косово в 2008 году. В последнюю неделю там произошли беспрецедентные столкновения сербов с косовской полицией и солдатами сил KFOR под командованием НАТО. Пострадали десятки человек, НАТО срочно перебрасывает 700 военнослужащих в поддержку действующим на месте 4000 солдатам KFOR. На пике присутствия миротворческая миссия насчитывала более 40 тысяч солдат, в последние годы контингент сокращался.

Столкновения между сербами и полицией в Звечане на севере Косово Фото: Laura Hasani/REUTERS

После столкновений 29 мая в Звечане, где пострадали десятки сербских демонстрантов, солдат и полицейских, ситуацию удалось стабилизировать. Однако инциденты продолжаются: 1 июня в Северной Митровице было совершено нападение на двух албанцев. Акции протеста не прекращаются, и, как считают опрошенные DW эксперты, кризис пока далек от завершения.

По сути, обе стороны сделали ставку на обострение вместо того, чтобы следовать договоренностям о нормализации, которых достигли президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти 27 февраля в Брюсселе и 18 марта в Охриде при посредничестве ЕС. В то же время наблюдатели исключают возможность столкновения Сербии с НАТО, учитывая опыт бомбардировок 1999 года из-за косовского конфликта.

Конфликт из-за выборов в местные ограны власти

Напряженность в населенных сербами северных районах Косово усилилась после того, как 26 мая к работе приступили избранные мэры-албанцы. Их победа на муниципальных выборах 23 апреля стала возможной из-за бойкота голосования со стороны основной местной политической силы - "Сербского списка", пользующегося поддержкой Белграда. Явка в этих районах составила всего 3,5%.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Фото: Erkin Keci/AA/picture alliance

Премьер Косово Альбин Курти обвинил Белград в "руководстве экстремистской толпой", которая окружила административные здания, чтобы не дать новым мэрам начать свою работу. Власти Сербии возложили всю ответственность за вспыхнувшее насилие на Приштину и привели войска в состояние повышенной боеготовности. Сербские лидеры считают голосование, устроенное Приштиной, нелегитимным и направленным на "оккупацию" севера Косово.

Протестующие требуют ухода мэров-косоваров и спецподразделений косовской полиции. Попытки распространить влияние Приштины на северные районы многие местные сербы рассматривают как оскорбление и угрозу их существованию. Курти сказал, что снизит полицейское присутствие после того, как "уйдут криминальные группы". По его словам, вопрос о новом голосовании он мог бы рассмотреть только в случае мирных протестов.

Приштина не контролирует северную часть Косово

Вопрос о проведении выборов на севере Косово возник после того, как в ноябре прошлого года мэры северных муниципалитетов - Лепосавич, Зубин Поток, Северная Митровица и Звечан - подали в отставку из-за несогласия с решением косовского правительства начать перерегистрацию автомобилей с сербскими номерами и присвоить им номера Республики Косово. Это касается примерно 10 тысяч автомобилей, используемых местными сербами. Евросоюз изначально призывал стороны к сдержанности и мирному голосованию, выразив разочарование решением местных сербских лидеров устроить бойкот.

Солдаты KFOR охраняют муниципальное здание в Лепосавиче Фото: Valdrin Xhemaj/REUTERS

Косовские власти не контролируют полностью районы с сербским большинством - это примерно 17 процентов территории Косово, - тем более на севере, который часто называют "серой зоной". Здесь чаще случаются кризисы из-за разных трактовок договоренностей между Белградом и Приштиной или попыток косовских властей применить свои правила и законы. В прошлом году ситуация обострялась несколько раз из-за споров о личных документах и автомобильных номерах, но посредникам из ЕС удавалось сбить накал страстей.

Запад усиливает давление на Белград и Приштину

Встречу европейских лидеров в Молдове на саммите Европейского политического сообщества 1 июня Вучич и президент Косово Вьоса Османи использовали для многочисленных контактов с европейскими партнерами, однако о каких-либо конкретных решениях, нацеленных на деэскалацию не сообщается. Косовская и сербская делегации не встречались.

Тем временем западные дипломаты, как отмечают наблюдатели, усиливают давление на Белград и Приштину. США и ЕС осудили насилие в отношении KFOR, правоохранительных органов и журналистов и призвали к наказанию виновных в актах насилия. Вучича призывают снизить уровень боеготовности вооруженных сил, а Курти предложено разместить избранных мэров на "альтернативных объектах". Из многих столиц звучат призывы к диалогу и реализации соглашений о нормализации отношений под эгидой ЕС.

Звечан на севере Косово, 26 мая 2023 года Фото: Miodrag Draskic/REUTERS

Многие наблюдатели в эти дни обращают внимание на необычайно жесткую полемику между Вашингтоном и Приштиной. Госдеп США заявил, что решение властей Косово "получить доступ к муниципальным зданиям с применением силы" привело "к резкой и излишней эскалации". Правительство Косово, как говорится в заявлении, действовало вопреки рекомандациям Соединенных Штатов и европейских партнеров. США отстранили Косово от последнего этапа учений Defender Europe '23, начавшихся с участием косовских сил безопасности 21 мая.

Полемика премьера Косово с Госдепом США

Курти назвал реакцию США "несправедливой, неправильной, обидной и в то же время очень наивной". Такие высказывания вызвали недоумение у многих косовских экспертов. "Кажется, мы не понимаем, что от конфликта с Сербией мы переходим к катастрофическому столкновению с США", - считает Лулзим Пеци, бывший дипломат и директор Косовского института исследований и развития. По его словам, "нас ждут темные дни с непредсказуемыми последствиями".

Некоторые эксперты даже прочат премьеру скорый конец политической карьеры из-за конфликта с западными союзниками.

Cрыв диалога дорого обойдется обеим сторонам

Никола Буразер - программный директор Центра современной политики и исполнительный редактор журнала European Western Balkans заявил в интервью DW, что нынешний кризис может легко обостриться, угрожая безопасности как северных районов, так и всего Косово. "Отношения между Сербией и Косово в последние годы характеризуются значительной нестабильностью и отсутствием реального стремления к компромиссу", - полагает эксперт.

Европейская интеграция Сербии и Косово напрямую связана с прогрессом в диалоге, и особенно с реализацией договоренностей, недавно достигнутых в Брюсселе и Охриде. Это соглашение, объясняет собеседник, направлено именно на то, чтобы заставить обе стороны положить конец напряженности и сделать шаг вперед в деле нормализации отношений. "Сегодня мы наблюдаем срыв диалога, который может дорого обойтись обеим сторонам в контексте европейской интеграции", - говорит Никола Буразер.

Этот кризис, по его словам, "может быть урегулирован только путем проведения новых выборов и достижения договоренности о возвращении сербов в косовские институции". Это позволит вернуться к диалогу и по другим вопросам, включая создание Сообщества сербских муниципалитетов, что имеет для Белграда особое значение. Однако есть риск, что весь процесс сорвется, и отношения между Сербией и Косово откатятся на уровень до 2013 года, когда наметились первые договоренности под эгидой ЕС.

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