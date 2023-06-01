Саммит в Молдове: как Кишинев стал центром Европы

Cаммит ЕПС на два дня сделал Кишинев центром Европы. До этого столица Молдовы на несколько месяцев превратилась в большую стройку. Жители гордятся форумом и готовы терпеть все неудобства. Репортаж DW.

Второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) открылся в четверг, 1 июня, в 40 километрах от Кишинева, в памятнике архитектуры национального значения, частном замке-винодельне Castel Mimi. В столицу Молдовы прибыли 49 глав государств и правительств европейских стран. Прямо из аэропорта кортежи BMW доставляли гостей на первое пленарное заседание в поселок Бульбоака, где расположен замок, построенный во французском стиле.

Глава Еврокомиссии пообещала увеличение финансовой помощи

Фото: Alexander Burakov/DW

Самолеты с гостями саммита кишиневский аэропорт стал принимать с пяти часов вечера 31 мая. С этого времени движение в столице, как и предупреждал ее мэр Ион Чебан, было практически заблокировано. Кишинев уникален тем, что основной тип транспорта здесь троллейбусы, их маршруты были реорганизованы, а главные проспекты перекрыты.

Ради саммита ЕПС в молдавских школах даже сместили последний звонок с 31 на 30 мая, а 1 июня официально объявлен выходным днем. "Будут ситуации, когда не получится добраться из одной части города в другую", - предупреждал Ион Чебан, и это оказалось правдой.

Урсула фон дер Ляйен и Майя Санду Фото: Andreea Alexandru/AP/picture alliance

Первой на саммит прилетела президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На первой пресс-конференции 31 мая она заявила, что Молдова добилась значительного прогресса на пути в ЕС и пообещала значительно увеличить объем финансовой помощи стране - до 1,6 миллиардов евро. Также были обещаны прямые инвестиции в экономику.

Президент Молдовы Майя Санду, в свою очередь, рассказала о первом ощутимом эффекте для каждого гражданина - было подписано соглашение о либерализации роуминговых тарифов с ЕС с 1 января 2024 года.

Анна Ревенко, Жозеп Боррель и Нику Попеску Фото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

В это же время в Кишинев прибыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и вместе с главами МВД и МИД Анной Ревенко и Нику Попеску принял участие в открытии Гражданской миссии ЕС в Молдове, созданной с целью укрепления кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.

Зеленский на саммите: ЕС, НАТО, формула мира

1 июня с самого утра была перекрыта целиком трасса Кишинев-Бульбоака. Воздушное пространство страны было закрыто, а аэропорт каждые шесть минут принимал только самолеты участников саммита. Все они, минуя Кишинев, сразу отправлялись в замок Castel Mimi. В то же время центр столицы был целиком перекрыт, а центральная площадь Великого национального собрания превратилась в парковку для официальных делегаций.

Президенты Украины Владимир Зеленский и Молдовы Майя Санду в замке Castel Mimi Фото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

Особый ажиотаж вызвало прибытие в Кишинев президента Украины Владимира Зеленского. Он приехал в Бульбоаку одним из первых на автомобиле из Одессы, до которой всего 170 километров. Украинский президент подкорректировал программу саммита в своем Telegram-канале: "Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира".

Глава ЕП пообещала Кишиневу переговоры о вступлении в ЕС

Резонансным стало и первое выступление председателя Европарламента Роберты Метсолы. Она заявила, что переговоры о присоединении Молдовы к ЕС должны начаться в этом году. А глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель затронул ситуацию в Приднестровье. Молдова, отметил он, самостоятельно решает, как быть с этим регионом, и привел в пример Кипр, который стал членом ЕС с территориальной проблемой.

После пленарного заседания участники саммита разделились на рабочие группы и приступили к детальному обсуждению проблем. На вечер запланированы двусторонние встречи.

Кишинев превратился в огромную стройплощадку

В самом Кишиневе жители с гордостью отзываются о саммите и готовы терпеть все неудобства. Молдова на два дня стала центром Европы, а перед тем Кишинев на несколько месяцев превратился в огромную строительную площадку. Решение о проведении саммита было объявлено председателем Европейского совета Шарлем Мишелем 12 января, и буквально на следующий день в центре столицы началась глобальная реконструкция.

Так выглядел центр Кишинева за две недели до саммита Фото: Alexander Burakov/DW

"Улицу на всю длину и ширину выкопали на глубину двух метров, переложили коммуникации, закопали и построили километры тротуаров", - так описывает ремонт Вероника, живущая недалеко от улицы "31 августа 1989 года". Здесь был обнаружен участок старой мостовой, что стало сенсацией. На улице, пересекающей старый город параллельно главному проспекту Штефана Великого рабочие раскопали брусчатку 1877 года.

Кроме того, в Кишиневе были реконструированы по европейским стандартам все парки, отремонтированы магистральные улицы, восстановлено освещение. А главное, отремонтированы все три дороги, ведущие в Бульбоаку, - рассказал DW житель Кишинева Виктор.

"Евромолдавские" дороги и Приднестровье

Старинная мостовая в центре Кишинева, обнаруженная во время строительных работ Фото: Alexander Burakov/DW

Место проведения саммита, по его мнению, выбрано не случайно, замок стоит на трассе Кишинев-Тирасполь, и до главного города Приднестровья всего 30 километров. Жители этого мятежного региона уже видят разницу: выезжают из "совкового" Тирасполя, за Днестром сравнивают его с молдавской инфраструктурой, а за Бульбоакой уже едут по "евромолдавской" автомагистрали. Все это, по словам собеседника DW, должно показать преимущества евроинтеграции.

Решение провести саммит в Молдове было принято на первой встрече ЕПС, которая прошла в октябре прошлого года в Праге. Было оговорено, что такие дискуссии будут проводиться дважды в год по очереди странами-членами ЕС и государствами, не входящими в Евросоюз. Новый формат сотрудничества для диалога и политической координации предложил президент Франции Эммануэль Макрон после подачи Украиной заявки на вступление в ЕС.

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