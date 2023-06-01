Глава Европарламента: Мы не перестанем помогать Украине

Перед открытием саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе председатель Европарламента Роберта Метсола рассказала в интервью DW о планах ЕС увеличить объемы оборонного производства, чтобы обеспечить Киев артиллерийскими снарядами, и о перспективах вступления Украины и Молдовы в Евросоюз.

DW: Госпожа Метсола, вы собираетесь посетить саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе. Это новая идея - создать политическое сообщество на основе единых ценностей с участием стран, не входящих в ЕС. Какими будут ваши приоритеты в Молдове? Чего вы хотите достичь на этом саммите?

Роберта Метсола: Прежде всего я думаю, что проведение саммита в Молдове не только символично и важно с исторической точки зрения, но и имеет большое значение. Это не было бездумным решением. Полагаю, что самое сильное послание в адрес молдавского народа состоит в том, что Европа - в Молдове, а Молдова - в ее сердце. Я была там (в Кишиневе. - Ред.) две недели назад и выступала на проевропейской демонстрации. 80 тысяч человек скандировали, что они не хотят, чтобы Молдова осталась одна, а хотят, чтобы она была частью Европы. Европейское политическое сообщество объединяет не только страны-члены ЕС, но и Западные Балканы, и другие европейские страны, которые могут собраться вместе и сказать: "Вот место, где мы встречаемся".

Роберта Метсола Фото: DW

Моей основной мыслью будет необходимость продолжать поддержку Украине, особенно в это трудное время, когда она находится под ужесточающимся шквалом атак на ее столицу. А также то, что мы как Европарламент можем сделать для Украины, чтобы начать постепенное движение в сторону переговоров о вступлении в ЕС. То же касается и Молдовы. Кроме того, я уделю много времени переговорам с нашими коллегами с Западных Балкан.

"Украина получит помощь, в которой нуждается"

- Вы заявили о поддержке Украины. В последние дни мы наблюдали множество атак дронами: и на Киев, и на Москву. Россия обвиняет Украину в нападениях на Москву. Европа же отправляет в Украину вооружение. Как вы относитесь к тому, что европейское оружие потенциально может быть использовано для нанесения ударов по территории России?

- Те, кто использует этот аргумент, забывают о факте, что Россия вторглась в Украину. Это не конфликт между двумя странами, а одна страна вторглась в другую и заняла часть ее территории. И мы не перестанем оказывать Украине поддержку, пока Россия не покинет ее границы. Сегодня мы в Европарламенте голосуем по вопросу запуска ускоренной процедуры (голосования по плану об увеличении производства боеприпасов в ЕС ради помощи Украине. - Ред.), чтобы направить в Украину 1 млн артиллерийских снарядов.

Есть два аспекта. Во-первых, Украина получит помощь, в которой нуждается. Во-вторых, страны ЕС смогут увеличить объемы (военного. - Ред.) производства для собственных нужд, потому что, как мы видим, расходы на оборону за последние несколько лет выросли. Ситуация с географической безопасностью такова, какая она есть. До сих пор мы неплохо справлялись. Мы оставались едины. Думаю, мы можем гордиться этим единством, хотя пару лет назад, возможно, такого нельзя было предсказать или даже представить себе, что это возможно.

- Некоторые наблюдатели выражают опасения, что законопроект, о котором вы говорите, - "Закон о поддержке производства боеприпасов", или ASAP - принимают поспешно, а с общественностью даже не посоветовались, хочет ли она тратить эти средства на оборону. Вы не думаете, что в будущем это может вызвать проблемы? В частности, как я слышал, некоторые оборонные предприятия заявили, что не хотят впоследствии сокращать объемы производства, если сейчас увеличат их.

- Мне понятен этот аргумент. И я думаю, что мы должны взаимодействовать, когда у нас есть предложения, как я это делаю, когда посещаю разные страны ЕС и объясняю, что мы делаем. Нам, скажем так, пришлось приспосабливаться к неотложным обстоятельствам, как это было во время пандемии. Эта процедура аналогична той, что проводилась при введении цифровых сертификатов вакцинации. Тогда тоже были опасения по поводу поспешности, но в конечном счете европейской экономике было нужно это решение, как и европейскому населению, чтобы Европа снова могла открыть свои границы.

В данном случае речь идет о срочности иного рода. Существуют бюджетные проблемы, и Европейский парламент обеспокоен жизнеспособностью своих многолетних финансовых программ, поэтому мы говорим, что нам необходимо создать новые собственные ресурсы. Нам нужен согласованный график расходования текущих собственных ресурсов. Если взглянуть на Фонд восстановления и повышения устойчивости - как эти деньги расходуются в каждом государстве-члене? Следим ли мы за тем, чтобы соблюдалось верховенство закона? Думаю, что именно в этом контексте и проявляется роль Европарламента. Но в конце концов мы говорим о помощи стране, которая борется за наши основные свободы и ценности.

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