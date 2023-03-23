Боеприпасы, поиск детей, правосудие: новая помощь ЕС Украине

Европейский Союз намерен усиливать коллективное давление на Россию, он един в своей солидарности с Украиной и будет поддерживать ее столько, сколько потребуется. Это главный посыл первого дня саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 23 марта.

"Это может показаться скучным и неинтересным, но скрывающаяся за сегодняшним обсуждением реальность весьма увлекательна, - сказал на вечернем брифинге чиновник ЕС. - Спустя 13 месяцев после того, как Россия вторглась в Украину, 27 демократических суверенных государств продолжают действовать решительно, скоординировано, единодушно и без признаков усталости - наоборот. Темп очень высок, а табу продолжают рушиться одно за другим. Несмотря на разные национальные видения, контексты и реалии, Европа четко определилась с тем, в какую сторону ей двигаться, а также с необходимостью помочь Украине защитить себя. Украина не может проиграть".

Ограничение цен на нефть из РФ

Брюссель продолжит работать вместе с партнерами над ограничением цен на нефть, сказано в заявлении Совета ЕС. Понизить установленный потолок цен на российскую нефть в странах G7 предлагала, в частности, Эстония. "Мы знаем, что Россия зарабатывает на нефти уже на 42 процента меньше, и видим, что экономические санкции, включая ограничение цен на нефть, влияют на экономику РФ и ее способность заправлять свою военную машину, поэтому мы должны продолжать в том же духе", - сказала глава эстонского правительства Кайя Каллас перед началом саммита.

Кайя Каллас Фото: Sergei Grits/AP/dpa/picture alliance

Совет ЕС будет активно работать над обеспечением эффективности санкций, а также над противодействием их обходу третьими странами, заявили в Брюсселе. Государствам-членам предлагается полностью скоординировать подход в этой сфере. Помимо этого, Евросоюз усилит сотрудничество с партнерами по противодействию ложным российским нарративам и дезинформации о войне.

Боеприпасы и ракеты для Украины

23 марта в Брюсселе лидеры стран ЕС договорились срочно поставить Киеву боеприпасы класса "земля-земля" и артиллерийские снаряды, а также допустили передачу ракет, если Киев о них попросит. Президент Владимир Зеленский действительно просил об этом по видеосвязи из поезда. Он призвал увеличить и ускорить поставки оружия, а также ввести дополнительные санкции против РФ, заявив, что в противном случае война может затянуться. "Если Европа будет ждать, зло может успеть перегруппироваться и подготовиться растянуть войну на годы. В наших силах это предотвратить", - подчеркнул президент Украины.

Антониу Гутерриш и Шарль Мишель Фото: NICOLAS MAETERLINCK/AFP

Он снова попросил предоставить ракеты большой дальности, боеприпасы и современные самолеты, а также сообщил о скорой готовности Украины к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

Миллион артиллерийских снарядов в течение одного года ЕС уже договорился передать Украине. На разработку нового механизма совместных закупок и мобилизации финансирования ушло 5 недель - все началось с предложения Эстонии и плана Жозепа Борреля. Так, закупки будут делаться через Европейское оборонное агентство, а средства будут выделены Европейским фондом мира: на боеприпасы предусмотрено финансирование в 2 млрд евро. Глава Европарламента Роберта Метсола назвала это решение знаменательным моментом в истории ЕС. "Главное, что я передала сегодня от имени парламента ЕС, - это то, что нам нужно продолжать помогать Украине защищаться", - сказала она на брифинге.

Лидеры стран ЕС были того же мнения. "Украина сражается за наши основные ценности, поэтому мы должны обеспечить ее оружием, чтобы украинцы могли преуспеть в этой борьбе, - сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. - Самое главное - мы должны оставаться объединенными вокруг Украины и вкладывать в нашу собственную оружейную промышленность, чтобы выполнить обещания, данные нашим друзьям".

Новый пакет помощи Молдове

Совет ЕС попросил Еврокомиссию представить к следующему саммиту ЕС пакет поддержки Молдовы. "Европейский Союз продолжит оказывать всю необходимую поддержку Республике Молдова, в том числе для укрепления устойчивости страны, безопасности, стабильности, экономики и энергоснабжения перед лицом дестабилизирующей деятельности внешних актеров, а также поддержку на пути ее присоединения к Евросоюзу", - говорится в заявлении.

Есть подвижки и в расследовании международных преступлений, совершенных в ходе войны в Украине. В столице Словении Любляне с 15 по 26 мая пройдут официальные переговоры о новой Конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и судебном преследовании геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений. В этой дипломатической конференции примут участие представители стран-членов ООН, наблюдатели ООН, международные и неправительственные организации.

Поиск депортированных детей и трибунал для Путина

Урсула фон дер Ляйен Фото: LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

Тему пресечения безнаказанности за преступление агрессии и военные преступления в отношении Украины и украинцев лидеры стран ЕС и главы Евросоюза обсудили с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Для поиска похищенных россиянами украинских детей Еврокомиссия вместе с Польшей и в сотрудничестве с украинцами организует международную конференцию, "чтобы усилить международное давление и принять все меры для определения местонахождения этих детей", сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции поздно вечером 23 марта. Она назвала это началом трудного и долгого пути: сейчас известно о более чем 16 тысячах вывезенных в Россию детей, из которых пока удалось вернуть только 300. Фон дер Ляйен поблагодарила Гутерриша за поддержку со стороны агентств ООН и их готовность поделиться опытом в этой сфере.

Импульсом для ускорения совместных действий в этом направлении стал ордер на арест президента РФ, выданный на днях Международным уголовным судом, считают в Брюсселе. "Ордер МУС на арест Путина - хороший знак, демонстрирующий, что ни один лидер не облечен иммунитетом", - подчеркнула премьер Эстонии, добавив, что необходимо добиться создания трибунала, чтобы перед судом предстали ответственные за преступление агрессии.

Кроме того, Совет ЕС полностью поддержал создание международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией Украине. Вместе с партнерами ЕС "ускорит работу по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины и возмещения ущерба в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", заявили в Брюсселе.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз и входящие в него страны предоставили Украине и ее жителям около 67 млрд евро. Они также приняли беспрецедентный набор ограничительных мер в отношении России.

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