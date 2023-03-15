Эксперт: Россия хочет вернуть себе Молдову, как и Беларусь

В распоряжении немецких медиакомпаний WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung оказалась копия плана Кремля "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова". Из документа следует, что Москва планирует отвратить Молдову от Запада и вернуть Кишинев в сферу своего влияния. DW поговорила с руководителем регионального отделения Фонда имени Фридриха Наумана в Румынии и Молдове Раймаром Вагнером (Raimar Wagner) о том, каким образом Россия пытается дестабилизировать ситуацию, какое воздействие на планы РФ оказывает война в Украине и как Евросоюз противостоит гибридной войне Кремля в Молдове.

DW: Насколько серьезно нужно относиться к плану России вернуть Молдову в сферу своего влияния? Насколько достоверным и подлинным выглядит этот план?

Раймар Вагнер: Документ выглядит подлинным и достоверным, и к планам Москвы следует относиться очень серьезно. Но нужно также различать планы и реальность. В начале войны в прошлом году угроза была серьезной. У Москвы был план создания коридора вплоть до Приднестровья, и до девятого мая в Кишиневе было много опасений, что Москва захочет напасть на Молдову.

Раймар Вагнер Фото: Zdravko Yonchev/Friedrich-Naumann-Stiftung

К счастью, украинская армия удержала позиции под Одессой. От Одессы до Кишинева всего два часа езды, а между ними находится Приднестровье. Сейчас российские войска отбиты. Но на протяжении многих лет прокси-война или гибридная война, которую Россия ведет против Молдовы, все усиливалась. Российские пропагандистские телеканалы в Молдове продолжают распространять дезинформацию. Пророссийские партии в Молдове получают финансирование на протяжении многих лет. Протесты в стране, организуемые пророссийской партией "Шор", также финансируются: участников привозят на автобусах в столицу и выдают суточные.

13 марта министр внутренних дел Молдовы (Анна Ревенко. - Ред.) объявила, что были арестованы 25 человек. Они были организованы в небольшие ячейки численностью до восьми человек, их якобы координировал один из членов группировки "Вагнер", и, как утверждается, им было обещано по 10 тысяч евро на ячейку, чтобы разжечь беспорядки на протестах. Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский, а затем и президент Молдовы Майя Санду говорили о том, что у России существуют планы внутренней политической дестабилизации Молдовы. Речь шла даже о захвате заложников. Так что мы должны серьезно относиться к этим угрозам. С другой стороны, в настоящее время силы безопасности Молдовы хорошо контролируют ситуацию в стране.

- Документ разработан теми же экспертами, которые разрабатывали стратегию присоединения Беларуси к России. Но Кремль, похоже, собирается не поглощать Молдову, а вернуть ее в сферу влияния России. Есть ли еще какие-то различия в этих двух планах?

- Я не думаю, что есть какая-то идеологическая разница. Россия хочет вернуть себе Молдову, как и Беларусь. Для Молдовы также исходит угроза со стороны Приднестровья, где все еще дислоцированы 1500 российских солдат, еще 1700 представителей местных сил, также настроенных пророссийски. Кроме того, там можно мобилизовать еще до 20 тысяч человек, что может некоторым образом повлиять на ход войны в Украине. Из-за этой угрозы Украина вынуждена поддерживать очень сильную оборону на границе с Приднестровьем,и не может передислоцировать эти силы, например, в Бахмут. Кроме того у Молдовы есть энергетическая зависимость от Приднестровья, потому что она все еще получает оттуда электроэнергию. Так что это очень сложная ситуация с точки зрения политики безопасности.

- Какое воздействие на планы России по Молдове оказывает война в Украине?

- Молдавское общество поляризовано. Фонд имени Фридриха Наумана 14 марта опубликовал результаты опроса, проведенного по его запросу социологическим институтом Magenta Consulting, и они показывают, что 30 процентов населения Молдовы по-прежнему хотят сближения с Россией. В основном это жители сельских регионов, которым сейчас живется относительно тяжело из-за высоких цен на энергоносители. Война повысила цены на энергоносители в Молдове в семь раз, и население это чувствует, какие бы социальные меры ни принимало правительство.

Участницы пророссийских протестов в Кишиневе, 12 марта 2023 года Фото: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS

В Молдове повышается уровень бедности, растут цены на жизнь и электроэнергию, в стране 30-процентная годовая инфляция - одна из самых высоких в Европе. Большая часть населения недовольна результатами работы правительства. Неважно, что сейчас у власти проевропейское правительство, - если бы оно было пророссийским, люди тоже были бы недовольны его работой.

Именно на этом и играют пророссийские силы: они используют недовольство людей менее политически образованных и с низким уровнем образования, они манипулируют этими людьми, покупают их для своих протестов. Тем не менее, половина страны настроена проевропейски - в основном, это городское население, люди, которые бывали за границей. Те 30 процентов, которые выступают за сближение с Россией, ни разу в жизни не посещали другую страну. Именно поэтому они так уязвимы.

- Учитывая экономические затраты, связанные с войной в Украине, хватит ли у Москвы ресурсов и сил, чтобы действовать и в Молдове?

- Молдова - маленькая страна. В ней живет 2,6 миллиона человек, при этом половина населения - в Кишиневе и прилегающих к нему районах. Поэтому России не нужно вкладывать безумно много средств в дезинформацию и пропаганду. Даже если правительство Молдовы уже запретило шесть пророссийских каналов, в стране все еще есть кабельное телевидение, и по нему смотрят российские новости.

Треть людей, опрошенных в ходе нашего исследования, подтвердили, что когда они включают телевизор, они смотрят российские каналы. Российское телевидение смотрят еще 20 процентов населения. Фейковые новости распространяются через Telegram. Финансируются пророссийские партии. Пророссийским силам в Приднестровье бесплатно поставляется газ. Это все издержки, которые в данный момент не затрагивают Россию напрямую. Поэтому, к сожалению, я думаю, что Россия все еще может позволить себе эту гибридную войну, и мы не сможем избавиться от нее в ближайшие несколько лет.

- Правительство Молдовы поддерживает проевропейский курс. В июне прошлого года страна получила статус кандидата на присоединение к Евросоюзу, Брюссель хочет видеть ее в составе ЕС. Как Евросоюз должен противостоять планам РФ по дестабилизации ситуации в Молдове?

- ЕС хорошо работает в Молдове и реагирует относительно быстро. Молдове предоставляется финансовая помощь и средства на различные проекты. Кроме того, три страны ЕС - Германия, Франция и Румыния - объединили усилия и организовали международные конференции доноров. Первая была в Берлине, вторая будет в Бухаресте летом и третья - осенью в Париже. Это конкретная помощь, и эти деньги идут также на субсидирование счетов за электроэнергию. В Молдове работает немало экспертов ЕС - в таких сферах как административная реформа, судебная реформа, реформа образования. Так что существует большой международный потенциал развития.

С другой стороны, чтобы ускорить реализацию реформ, ЕС должен оказать давление (на Молдову. - Ред.). В только что опубликованном отчете говорится о том, насколько продвинулись три страны - Украина, Молдова и Грузия - на пути выполнения условий для вступления в ЕС. В Молдове относительная политическая стабильность, у правительства - полная власть в стране, и проевропейски настроенные граждане хотели бы видеть более быструю реализацию реформ. В том числе и потому, что Грузия и Украина на данный момент продвинулись по этому пути больше, чем Молдова.

- Может быть, в ситуации угрозы со стороны России стоило бы принять Молдову в ЕС по ускоренной процедуре?

- В 2005 году уже была волна (вступлений в ЕС. - Ред.) государств Центральной Европы, затем в 2007 году были быстро приняты Румыния и Болгария, хотя теперь мы знаем, что во многом они были еще не готовы, например, в сфере судебной реформы. А у Молдавии не просто большие, а огромные проблемы в этой области. Лично я против быстрого принятия. Принятие в Евросоюз неподготовленных стран из политического расчета впоследствии может нанести вред самому ЕС. Я считаю, что Брюсселю также необходимо немного реформировать себя в плане принятия решений. Мы только что видели, что вчера Венгрия в очередной раз не согласилась на принятие Швеции и Финляндии в НАТО. Иными словами, я бы сказал: немного давления (на Молдову. - Ред.), немного позитивного отношения, меньше критики, но не принятие в ЕС любой ценой.

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