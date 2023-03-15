СМИ: У Кремля есть план возвращения контроля над Молдовой

В распоряжении ряда немецких СМИ оказалась копия плана Кремля по переориентированию Молдовы с Запада на Россию. В документе предлагаются конкретные пути достижения этой цели.

Россия преследует стратегическую цель - отвратить Молдову от Запада и вернуть ее в сферу своего влияния, сообщили в среду, 15 марта, немецкие медиакомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на имеющуюся в их распоряжении копию плана Кремля в отношении Молдовы от лета 2021 года.

В документе объемом в пять страниц описываются конкретные пути поддержки пророссийских настроений в Молдове и предотвращения ориентации этой страны на Запад. Предлагаемые в стратегии меры в отношении Молдовы затрагивают цели России в политической, военной, торговой, экономической и социальной сферах.

Как отмечают немецкие СМИ, этот документ, по всей видимости, был разработан теми же экспертами, которые разрабатывали стратегию присоединения Беларуси к России.

Молдова - важная арена соперничества с Западом

Кремлевские эксперты в своей стратегии называют Молдову важной ареной противостояния с Западом. Центральной задачей Москвы на ближайшие десять лет провозглашается "пресечение попыток внешних акторов вмешиваться во внутренние дела" этой страны. Под внешними силами, очевидно, подразумевается НАТО.

В документе подчеркивается, что попытки внешних сил ослабить позиции РФ должны пресекаться. Параллельно предлагается вовлекать Молдову в организации, которые находятся под контролем России, - Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Одним из способов предотвращения "подрыва российских интересов в регионе" должен стать рычаг экономического давления - напоминание об "интересах Молдовы на российском рынке сбыта".

Кремлевские эксперты призывают усиливать пророссийские настроения в политической и экономической элитах Молдовы. В качестве еще одной меры предлагается содействовать расширению образования в Молдове на русском языке, в том числе дистанционного, и открывать в этой стране филиалы российских университетов. По итогам данной стратегии к 2030 году в обществе и политических кругах Молдовы должно укорениться "негативное отношение к НАТО" и обеспечено широкое присутствие российских СМИ.

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